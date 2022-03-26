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Солидная интрига «Динамо». Колонка Казакова

Илья Казаков назвал судьбу «Динамо» в РПЛ самой интригующей
Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Федор Смолов и Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Зенита».
Фото Global Look Press
Арсен Захарян и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о перспективах бело-голубых в новых реалиях нашего футбола.

Мнение

31 марта в Дохе пройдет конгресс ФИФА — и одним из ключевых вопросов может стать приостановка членства России в главной футбольной организации планеты.

Никакой, даже полуофициальной, инсайдерской информации на этот счет пока нет. Сторонние мнения делятся между «так и будет» и «вероятность есть, но оценить ее в процентах слишком сложно». Но если дойдет до худшего, то на некоторое время наш футбол окажется в собственной парадигме, не зависящей от ФИФА. Сколько подобное продлится, неизвестно. И очевидно, что новый формат потребует перемен. В первую очередь от клубов.

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев. Может ли ФИФА исключить РФС? И что будет с миллионами евро, которые УЕФА должен нашим клубам?

Решение исполкома РФС не принимать сразу идею расширения РПЛ, а только лишь ее проработать, хотя и было воспринято большинством на ура, на самом деле говорит о другом. Что вопрос остается открытым — идут консультации, созданы рабочие группы. Что логично — поскольку ситуация способна в любой момент измениться.

Но 16 команд в РПЛ или 18, вылет и стыковые матчи или временное закрытие лиги — это вопросы важные, но структурные. Болельщикам, журналистам, да всем важнее и интереснее другое — что будет с клубами? Особенно с теми, кто стал в последнее время символом чего-то стабильно успешного в нашем футболе.

Футболисты "Зенита". Фото Global Look Press
Футболисты «Зенита».
Фото Global Look Press

С «Зенитом» все хорошо — свой голос в палитру подобных мнений добавил Андрей Аршавин.

Рифат Жемалетдинов и&nbsp;Сергей Терехов. «Сборная собралась, чтобы потренироваться где-то за забором. Не вижу в этом смысла». Аршавин — о будущем российского футбола

С «Краснодаром» все приемлемо — проект сохранится, но какое-то время станет играть собственными воспитанниками. По сути, объединяясь с «Краснодаром-2», о закрытии которого, как и о прекращении существования «Спартака-2», заговорили на этой неделе.

С ЦСКА все неплохо — деньги есть, и еще рассказывают, что Языджи собрал легионеров и сказал на правах лидера: никуда не едем, держимся вместе, боремся за самые высокие места.

«Зенит» — многолетний чемпион, «Краснодар» — любимец многих, ЦСКА — свежий ветер в РПЛ. Но если говорить об успешных клубах, которые страшно потерять, нужно упомянуть о «Динамо». Ставшем в период единовластия не только логичным, прогрессирующим и амбициозным, но и реализовавшим у нас стратегию «Реала» — «политику Павонов и Зиданов»: своя талантливая молодежь плюс звездные иностранцы.

Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сандро Шварц.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как ни крути, именно судьба «Динамо» представляется сейчас самой интригующей. Спортивный директор — европеец. Главный тренер — европеец. Основа полузащиты — европейцы. Немец Шварц свою позицию высказал сразу. Поляк Шиманьски и хорват Моро тоже пока остаются. Но пауза на матчи сборных — и не скажешь наверняка, вернутся ли они. Оказавшись на родине под дополнительным давлением. Не секрет, что даже здесь многим футболистам постоянно звонят из посольств...

Себастьян Шиманьски. Шиманьски покидает «Динамо»? Инсайды «СЭ»

Переход клуба от ВТБ к спортивному обществу «Динамо» создал иллюзию возможного возврата в прошлое. Но если вспомнить «чудесные годы», когда за восемь лет сменилось восемь директоров, а «Динамо» в итоге вылетело в ФНЛ, перемены вряд ли пойдут на пользу.

Что будет с футболом в мае — пока неизвестно. Но, как недавно писал «СЭ», банкиры продолжат поддерживать бело-голубых и выбранную модель — что, собственно, подтверждает история с приходом председателя совета директоров Юрия Соловьева в раздевалку после недавнего матча РПЛ с «Ростовом» и данные им обещания.

В управлении клубом остались те же люди — настолько, что если даже летом дело дойдет до поиска нового главного тренера, этим свысокой долей вероятности снова займется заместитель генерального директора по спорту Желько Бувач. Чей выбор Шварца оказался полностью оправданным, как и общий вектор команды.

Арсен Захарян и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арсен Захарян и Федор Смолов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если предположить, что многие легионеры в следующем сезоне покинут нашу лигу, то на передний план выйдет качественный уровень российских футболистов. И если посмотреть оценочно на российский костяк динамовцев, то можно быть уверенным, что при его сохранении и дополнении бело-голубые имеют отличные шансы на дальнейший прогресс в РПЛ.

«Динамо» не выигрывало медали с 2008-го, Кубок с 1995-го, титул — с 1976-го. О чемпионстве сейчас говорить сложно, но медали у клуба должны быть, да и полуфинал Кубка, считай, в руках. Деньги есть и будут. Игроки есть и будут. Академия работает эталонно.

Получается странное дело. С одной стороны, важнейший вопрос на лето — тренерский, с другой — солидность «Динамо» все же делает его второстепенным. Поскольку запас прочности — большой.

Больше, пожалуй, только у «Зенита».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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2.07
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Нидерланды
Дания

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18%

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Обе забьют - да

17%

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
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14
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15
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