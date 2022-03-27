Очередной герой новой рубрики «СЭ» — известный телекомментатор.

1 — Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд и хотели наложить мораторий на вылет в этом сезоне. Исполком РФС отказал. Вы на чьей стороне ?

— Я бы расширил лигу. В будущем. Во-первых, по формальному принципу — за это проголосовало большинство клубов. Во-вторых, нельзя забывать о географии. Конечно, велик соблазн сделать РПЛ из 12 команд — и пусть ЦСКА со «Спартаком» играют друг с другом по восемь раз. Этакая «лига дерби». Но для меня важнее новые футбольные города. Впрочем, прекрасно понимаю, что упомянутое большинство, скорее всего, голосовало за расширение по другой причине.

Что касается моратория, то здесь я на стороне исполкома. Просто потому, что нельзя менять правила по ходу турнира. Точка!

2 — Вы с семи лет болеете за московское «Динамо». Сейчас команда на втором месте. Верите, что еще можно догнать «Зенит»?

— Надежда была бы сильнее, если бы в календаре оставалась личная встреча между этими клубами. В отличие от петербуржцев, динамовцы нередко теряют очки в матчах с менее классными командами. А вот «Зенит», даже если не идет игра, таких соперников чаще всего дожимает. Кстати, в последнее время это качество появилось и у ЦСКА. Так что «Динамо» в оставшихся турах нужно быть начеку.

Себастьян Шиманьски. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3 — Лучший игрок «Динамо» в этом сезоне?

— Шиманьски. Техничный, невероятно стабильный, с шикарным ударом. Системообразующий игрок, прекрасно вписавшийся в команду. Ему всего 22, но верховодит на поле, не боится брать ответственность на себя.

В «Динамо» он третий год. Начинал ни шатко ни валко, но мне приглянулся сразу. Фигурой, движением напоминал динамовцев поколения 60-х. Численко, например. Или Семина. Тех, кто нравился с детства, когда еще с отцом приходил на стадион. А уж когда поляк раскрылся во всей красе и стало ясно, какую роль он играет в «Динамо», я окончательно проникся к Шиманьски симпатией.

Жаль, что скоро он покинет команду. Либо до 7 апреля, либо в конце сезона. Это колоссальная потеря не только для «Динамо», но и для всей лиги. Такие футболисты, как Шиманьски и Крыховяк, украшали наш чемпионат.

4 — Кто из динамовцев разочаровал?

— В какие-то моменты огорчали все — и Захарян, и Смолов, и Евгеньев... Исключение — Шиманьски и, пожалуй, Лещук, о котором стоит сказать отдельно.

Игорь — голкипер очень высокого уровня. Но так складывается судьба, что он сидит за спиной Шунина. Это уже динамовская традиция. Сразу вспоминаются знаменитые дублеры Яшина — Беляев, Балясников... Хотя Шунину, как и всем вратарям, до Льва Ивановича далеко.

Если отталкиваться от вратарских качеств, не думаю, что Шунин сильнее Лещука. Антон — как священная корова. Самый опытный в нынешнем составе, капитан, всю жизнь в «Динамо». Важная фигура для коллектива, любимец болельщиков, вызывается в сборную. Все это, конечно, помогает. Ему прощают те ошибки, которые не простили бы другому. А Лещук хоть и редко выходит на поле, всякий раз доказывает, что готов на сто процентов. Играет надежно, без провалов.

Сандро Шварц и игроки «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

5 — Если бы решение зависело исключительно от вас, кто бы сегодня возглавлял «Динамо»?

— Шварц. Не потому что он лучше всех предыдущих и потенциальных новых, а потому что тренеру надо давать много времени. Очень много. Особенно когда есть очевидные успехи. Одно поражение, даже самое обидное, не может стать поводом для того, чтобы начать сомневаться в тренере. Не говоря уже об отставке. То, что в 2016-м сделал «Спартак» с Аленичевым и Титовым, — нонсенс!

6 — Чем вам симпатичен Сандро Шварц?

— Скажу честно — я с трудом его принял, поскольку мне нравилось, как работал Кирилл Новиков. Вообще, идея «своих» для меня важна, хотя многие считают такой подход примитивным. У Шварца в «Динамо» получилось. Упертость и открытость — необычное, но, как выяснилось, хорошее сочетание. Единственное, что настораживает, — его статус в нынешней ситуации. Любому тренеру становится сложно, когда приходится напряженно думать еще о чем-то кроме футбола.

7 — Что бы вы изменили в футбольных правилах?

— То, как определяется положение «вне игры». Смотрите, если мяч хоть немного контактирует с линией ворот — гола нет. Так же и с офсайдом нужно. Если футболист чуть-чуть, пусть даже пяткой, касается линии последнего защитника — можно не поднимать флажок.

А вот в необходимости ВАР у меня нет сомнений. Просто его надо воспринимать только как возможность для арбитра посмотреть повтор эпизода, обсудить какие-то нюансы с коллегами. Сам ВАР ничего не решает — ну и за что его не любить?

Константин Генич. Федор Успенский, Фото «СЭ»

8 — Кто сегодня лучший футбольный комментатор на ТВ?

— Скажу о молодых. Мне понравился дуэт Гутцайт — Алхазов на недавнем класико. Улыбаюсь, когда слышу в репортаже первые фразы Генича. На душе сразу становится солнечно, хочется проникнуться его настроением. Нагучев, Шнякин, Кудрявцев, Меламед тоже хороши. Это первые фамилии, которые пришли в голову. Если кого-то забыл — простите.

В целом работу молодых комментаторов оцениваю выше, чем даже их самых именитых предшественников разных поколений. Правда, есть одно замечание. Ребята интересно, со знанием дела рассуждают о тактике и вариантах составов, но нередко теряются в оценке конкретных эпизодов, пропускают детали происходящего на поле. Обидно.

9 — Ваш самый досадный комментаторский прокол?

— Наверное, тот, который чаще всего вспоминают. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити во время хоккейного матча назвал вратаря Хабибулина — Нигматуллиным. В моем случае оговорка удивительная, потому что Николая тогда знал гораздо лучше, чем Руслана. Я же в середине 90-х работал в ХК ЦСКА — «Русские пингвины», помогал Хабибулину как переводчик с отъездом в НХЛ. И вдруг перепутал фамилии.

10 — Какие слова в эфире вас особенно раздражают?

— С какого-то момента у коллег начал вылезать странный оборот: «в исполнении». Просто «удар Иванова» теперь произносят редко. Только «в исполнении Иванова». Ладно. Но вот слышу уже: «пауза в исполнении арбитра», «нарушение в исполнении защитника» и даже «реакция в исполнении зрителей»!

Не нравится избыточное использование слова «замечательный», когда оно превращается в ироничную, звонкую присказку. Да и вообще претензий достаточно: «баллы» вместо «очки», «коллектив» вместо «команда». Или — «тайм второй», хотя можно сказать: «второй тайм». Из той же серии «группа под литерой А» — вместо «группа А». Для меня все это какое-то щегольское и провинциальное...

11 — Самая интересная книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— Обычно о таких книжках принято говорить «перечитал». Но вот раньше мне не попадалась «Защита Лужина» Набокова. А тут заболел коронавирусом, лежал дома, ну и прибегнул к непривычному для себя формату — аудиокниге. Бумажные-то мне милее.

Любопытной оказалась и «Пассовочка» Дэвида Даунинга. Английский взгляд на британское турне футболистов московского «Динамо» в 1945-м.

Только из книги Даунинга узнал, что в нашу делегацию входила симпатичная переводчица, на которую в Англии многие положили глаз. В Союзе эту девушку вообще не упоминали. Или такой штрих. Наши привезли с собой кучу деликатесов, в том числе черную икру. Англичане смотрели и поражались. У них в то время все было по карточкам.

Виктор Гусев. Татьяна Дорогутина, Фото —

12 — Вы полмира объездили. ЧП в командировках были?

— В Сиэтле на Играх доброй воли-1990 попали в мелкую аварию. При смешных обстоятельствах. В машине сидела дружная компания журналистов — Гусев, Кукушкин, Коршунов и Игорь Уткин. А врезался в боковую дверь гигантский белый лимузин, которым управляла 95-летняя старушка. В Москве из этого раздули сенсацию, написали, что произошла автокатастрофа с участием российских корреспондентов. Жене пришлось понервничать, пока не позвонил.

А в 2001-м летел из Афин на остров Ираклион, где сборная России играла товарищеский матч. Маленький самолетик не просто швыряло — он чуть ли не переворачивался! Передо мной сидел гигантский человек, грек. Я был уверен — спортсмен, но решил, что баскетболист. Он истошно кричал! А соседка, европейская бабушка, невозмутимо протягивала ему успокоительные таблетки. На следующий день сажусь комментировать — выясняется, что это центральный защитник сборной Греции!

13 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Отношение к этому поступку у меня меняется в зависимости от возраста. В 25 лет, когда посмотрел фильм, считал, что такие вещи делать нечестно, даже низко. В зрелые годы пришло понимание, что благородная цель может оправдывать средства. А сейчас я как будто снова вернулся в свои 25...

14 — Самый памятный гонорар в вашей жизни?

— Первый, который получил в 1992 году от английского журнала World Soccer, — 100 фунтов. Было приятно, что оценили не только какие-то футбольные знания, подачу материала, но и уровень иностранного языка. Позабавила и одновременно отрезвила реакция одного знакомого: «Молодец, Набоков!» А с журналом сотрудничаю по сей день.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.