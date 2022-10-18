«Зиньковский — талантище! Ему надо играть». Титов — об ошибке Зобнина, Промесе и прогрессе Чалова

Легенда красно-белых рецензирует огненное дерби с ЦСКА

«После фола Соболева я подумал, что может быть удаление. Слава богу, обошлось!»

— Ожидал, что дерби заискрит с первых минут? Обычно соперники долго не раскрываются, а здесь уже на 6-й минуте Карасев мог удалить Промеса.

— Действительно, боевые минуты получились. Но больше благодаря армейцам, — начал экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов. — Спартаковцы же до перерыва почти ничего у ворот Акинфеева не создали. Разве что в самом начале был момент у Зобнина. А вот нервы болельщикам «Спартак» потрепал.

— Ты говоришь о стычке Промеса с Рошей?

— И о ней тоже. Ясно, что Квинси спровоцировали — бразильцы это умеют. Но все-таки надо было сдержаться. Хорошо, что ВАР с Карасевым отнеслись к этому с пониманием и ограничились только предупреждением. А вот когда через десять минут Соболев в подкате опасно атаковал на бровке Рошу, я подумал, что здесь может быть удаление. Слава богу, обошлось! Но то, что вся спартаковская атака к середине первого тайма повисла на карточках, поставило команду на грань риска.

— Первый гол ЦСКА получился скандальным. Что скажешь?

— Здесь можно только развести руками. Ну скажите на милость, зачем нужно было Зобнину выключаться из игры, чтобы привлечь внимание Карасева, когда Карраскаль оказался на газоне? Ни при каких обстоятельствах этого делать нельзя — таков закон! Хочешь остановки встречи — выбей мяч в аут. Ясно, что этим воспользовался Гайич, который бросил вперед Чалова. А тот выиграл борьбу у Мевли и пробил Селихова. Похожая история случилась в 2002-м, в матче с «Торпедо». Хотя тогда Семшов, войдя в нашу штрафную, увидел лежавшего на траве Митрески и выбил мяч за линию ворот. Конечно, ему за такое благородство досталось от тренеров.

«Первый тайм Промес провалил»

— После гола Зиньковского вопрос, почему Абаскаль не выпускает его с первых минут, всплывет с новой силой?

— Мне тоже это интересно. Возможно, тренер не видит его на фланговой позиции, где парень здорово смотрелся в Самаре. Но то, что он талантище, которому обязательно надо играть, сомнению не подлежит. Гол Акинфееву — тому подтверждение.

— Нет ли в пропущенном мяче вины вратаря? Все-таки удар наносился с приличного расстояния.

— Никакой вины Игоря в этом голе нет. Уверен, что ни один вратарь не сумел бы здесь спасти команду. Дело в том, что Антон нанес удар точно по центру мяча, придав ему абсолютно непредсказуемую траекторию полета. К тому же мне показалось, что при этом был еще и небольшой рикошет.

— Связка Промес — Соболев вновь подтвердила, что на сегодня она — самое грозное оружие «Спартака»?

— Говоря об этом матче, я бы воздержался от такого заявления. Да, оба форварда показывают качественную и нестандартную игру, забивают. И второй гол армейцам был хорош — идеальный пас Квинси за спину и обводящий удар Александра. Но если взять первый тайм, то Промеса в нем не было видно. Выходит, не зря порой голландца критиковали за то, что в принципиальных матчах он не так заметен, как во встречах с проходными соперниками. Но с ЦСКА после перерыва Квинси все-таки сумел перестроиться, прибавив в активности и остроте. Что касается Соболева, то, несмотря на некоторые ошибки и излишнюю нервозность, встречу он провел на высоком уровне, продолжив свою фирменную голевую серию.

— И все-таки ЦСКА ушел от поражения. Есть объяснение, как защитники «Спартака» оставили Чалова без присмотра в штрафной?

— Начнем с того, что надо было помешать Облякову. Но ему позволили сделать верховую передачу. А Маслов с Денисовым не уследили за выскочившим из глубины Чаловым. И хотя удар головой у него не получился, для Селихова он был сложен, поскольку мяч отскочил в сетку после рикошета о газон.

— Чалова в итоге признали лучшим игроком дерби.

— И это правильно. Двумя голами Федор заслужил право стать лучшим. Тем более «Спартаку» он еще никогда не забивал. Видно, что аренда в Швейцарию не прошла для парня даром — он стал тверже, увереннее. Значит, есть характер. А в дерби это решает все. В «Спартаке» отметил бы Джикию. Это настоящий капитан!

— Недавно Олег Романцев сказал, что с нынешним составом «Спартак» обязан становиться призером и попытаться составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото.

— Полностью согласен с Олегом Ивановичем. И это дерби, хоть и не вышло для нас победным, все равно стало небольшим, но все-таки шагом вперед.