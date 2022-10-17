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Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото ПФК ЦСКА
Владимир Федотов.
Фото ПФК ЦСКА
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Рабинер — о послематчевом перформансе главного тренера ЦСКА.

«Что-то там прыгало» Владимира Федотова про Гильермо Абаскаля обсуждается очень широко. Я же никогда всерьез не отношусь к жести тренеров сразу после игры — во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Они в этот момент натурально сумасшедшие. Это дикий стресс, тем более когда дерби и другие матчи такого статуса и накала.

Владимир Федотов. «Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

Я когда-то спрашивал того же Федотова, почему бы ему не смотреть все матчи его «Сочи» с трибуны, если он, будучи дисквалифицированным, пару матчей наблюдал из ложи прессы, видел в сто раз больше, чем со скамейки, в перерыве вносил нужные коррективы, и команда выигрывала. Тренер ответил, что ему нужно двигаться, потому что весь этот стресс нуждается в каком-то выходе. Если будет сидеть на месте и молчать, его просто разорвет изнутри. Он и кричал игрокам с верхотуры, что в принципе невозможно было услышать. Из-за того же. Выход эмоций. Физиологическая потребность.

Тренеры ненавидят послематчевые выходы к прессе, поскольку прекрасно понимают, что они в этот момент не в себе и легко могут ляпнуть не то. Поэтому сказанное в такие моменты надо делить на десять. Примерно сто тренеров из ста на следующий день не сказали бы и трети того, что говорят по горячим следам. Но это — часть шоу, никуда не денешься.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и&nbsp;вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во&nbsp;время дерби.

Болельщики, впрочем, все эти факторы никогда учитывать не будут. Для многих спартачей после «что-то там прыгало» Федотов — враг, хотя его отец болел за «Спартак», и он не раз об этом рассказывал. Единственный шанс снизить накал — если сам тренер в ближайшее время выскажется и извинится. Но для людей спорта такое не особо характерно, поэтому сомневаюсь. Понеслось — значит понеслось.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

Если бы Федотов стал главным тренером «Спартака», он точно так же зарубался бы за красно-белых, а их болельщики бы этим восхищались. Просто сложилось иначе.

Вы вспомните, какими колкостями обменивались Алекс Фергюсон и Арсен Венгер в годы противостояния «МЮ» и «Арсенала», а уж о Жозе Моуринью после его прихода в «Челси» не говорю: с Ферги они, по-моему, поладили, а вот с Венгером терпеть друг друга не могли. Как едва не подрались недавно Тухель и Конте... Это мужская игра, ребята. Даже близкие друзья Юрий Семин и Валерий Газзаев пару раз переставали разговаривать, когда их команды рубились за чемпионство.

Вполне допускаю: осознав, что пути назад нет, Владимир Валентинович, наоборот, войдет в образ и начнет жестить, как в свое время тот же Газзаев. Как же его ненавидели спартачи — выражаясь по-газзаевски (как раз после дерби, когда армейцы еле унесли ноги и Янчик сравнял на последней секунде), Федотову «еще расти и расти» до такой ненависти!

Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Федотов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мог ли он возглавить «Спартак»? Насколько знаю, на него выходили, но слишком далеко дело не зашло. Главное, что к его кандидатуре хорошо относился Лука Каттани, но не Зарема Салихова.

Она на дух не переносит все, что связано с «Зенитом» и «Сочи» (именно клубом, а не городом, отсюда и ее свежие слова про Федотова), поэтому кандидатура бывшего главного тренера сочинцев для нее была заведомо непроходной. Плюс высокий ценник — на него и штаб требовалось потратить более чем вдвое (по некоторым данным — втрое, но тут информация расходится) больше, чем на Абаскаля, а времена к лету у «Спартака» были уже сложные. Гильермо же в своих запросах был, по меркам «Спартака», скромен — по моей информации, у него 750 тысяч евро в год.

Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Выпад Федотова в адрес Абаскаля — за гранью. Нелюбовь к «Спартаку» еще со времен «Сочи»?

Наконец, Зарема в принципе была настроена на тренера-иностранца, с которым гораздо лучше находит взаимопонимание. Она поставила Каттани задачу найти, образно говоря, «нового Тедди», и тот в кратчайшие сроки с этим справился. Так что появление Федотова в «Спартаке» при тогдашней конфигурации было практически невозможным.

По мне, ставка Заремы на иностранцев — это игра в короткую, поскольку они, тем более в современных условиях, не могут работать в России долго. Сильный российский тренер, каковым, безусловно, является Федотов, — это куда более долгосрочная ставка. И не сомневаюсь, что Владимир Валентинович будет возглавлять ЦСКА гораздо дольше, чем Гильермо — «Спартак». Но Абаскаль — это страсть, это стихия. Это «Спартак».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Гильермо Абаскаль
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Выпад Федотова в адрес Абаскаля — за гранью. Нелюбовь к «Спартаку» еще со времен «Сочи»?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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