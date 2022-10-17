Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков

Рабинер — о послематчевом перформансе главного тренера ЦСКА

«Что-то там прыгало» Владимира Федотова про Гильермо Абаскаля обсуждается очень широко. Я же никогда всерьез не отношусь к жести тренеров сразу после игры — во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Они в этот момент натурально сумасшедшие. Это дикий стресс, тем более когда дерби и другие матчи такого статуса и накала.

Я когда-то спрашивал того же Федотова, почему бы ему не смотреть все матчи его «Сочи» с трибуны, если он, будучи дисквалифицированным, пару матчей наблюдал из ложи прессы, видел в сто раз больше, чем со скамейки, в перерыве вносил нужные коррективы, и команда выигрывала. Тренер ответил, что ему нужно двигаться, потому что весь этот стресс нуждается в каком-то выходе. Если будет сидеть на месте и молчать, его просто разорвет изнутри. Он и кричал игрокам с верхотуры, что в принципе невозможно было услышать. Из-за того же. Выход эмоций. Физиологическая потребность.

Тренеры ненавидят послематчевые выходы к прессе, поскольку прекрасно понимают, что они в этот момент не в себе и легко могут ляпнуть не то. Поэтому сказанное в такие моменты надо делить на десять. Примерно сто тренеров из ста на следующий день не сказали бы и трети того, что говорят по горячим следам. Но это — часть шоу, никуда не денешься.

Болельщики, впрочем, все эти факторы никогда учитывать не будут. Для многих спартачей после «что-то там прыгало» Федотов — враг, хотя его отец болел за «Спартак», и он не раз об этом рассказывал. Единственный шанс снизить накал — если сам тренер в ближайшее время выскажется и извинится. Но для людей спорта такое не особо характерно, поэтому сомневаюсь. Понеслось — значит понеслось.

Если бы Федотов стал главным тренером «Спартака», он точно так же зарубался бы за красно-белых, а их болельщики бы этим восхищались. Просто сложилось иначе.

Вы вспомните, какими колкостями обменивались Алекс Фергюсон и Арсен Венгер в годы противостояния «МЮ» и «Арсенала», а уж о Жозе Моуринью после его прихода в «Челси» не говорю: с Ферги они, по-моему, поладили, а вот с Венгером терпеть друг друга не могли. Как едва не подрались недавно Тухель и Конте... Это мужская игра, ребята. Даже близкие друзья Юрий Семин и Валерий Газзаев пару раз переставали разговаривать, когда их команды рубились за чемпионство.

Вполне допускаю: осознав, что пути назад нет, Владимир Валентинович, наоборот, войдет в образ и начнет жестить, как в свое время тот же Газзаев. Как же его ненавидели спартачи — выражаясь по-газзаевски (как раз после дерби, когда армейцы еле унесли ноги и Янчик сравнял на последней секунде), Федотову «еще расти и расти» до такой ненависти!

Владимир Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мог ли он возглавить «Спартак»? Насколько знаю, на него выходили, но слишком далеко дело не зашло. Главное, что к его кандидатуре хорошо относился Лука Каттани, но не Зарема Салихова.

Она на дух не переносит все, что связано с «Зенитом» и «Сочи» (именно клубом, а не городом, отсюда и ее свежие слова про Федотова), поэтому кандидатура бывшего главного тренера сочинцев для нее была заведомо непроходной. Плюс высокий ценник — на него и штаб требовалось потратить более чем вдвое (по некоторым данным — втрое, но тут информация расходится) больше, чем на Абаскаля, а времена к лету у «Спартака» были уже сложные. Гильермо же в своих запросах был, по меркам «Спартака», скромен — по моей информации, у него 750 тысяч евро в год.

Наконец, Зарема в принципе была настроена на тренера-иностранца, с которым гораздо лучше находит взаимопонимание. Она поставила Каттани задачу найти, образно говоря, «нового Тедди», и тот в кратчайшие сроки с этим справился. Так что появление Федотова в «Спартаке» при тогдашней конфигурации было практически невозможным.

По мне, ставка Заремы на иностранцев — это игра в короткую, поскольку они, тем более в современных условиях, не могут работать в России долго. Сильный российский тренер, каковым, безусловно, является Федотов, — это куда более долгосрочная ставка. И не сомневаюсь, что Владимир Валентинович будет возглавлять ЦСКА гораздо дольше, чем Гильермо — «Спартак». Но Абаскаль — это страсть, это стихия. Это «Спартак».