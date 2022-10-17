Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков
«Что-то там прыгало» Владимира Федотова про Гильермо Абаскаля обсуждается очень широко. Я же никогда всерьез не отношусь к жести тренеров сразу после игры — во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Они в этот момент натурально сумасшедшие. Это дикий стресс, тем более когда дерби и другие матчи такого статуса и накала.
Я когда-то спрашивал того же Федотова, почему бы ему не смотреть все матчи его «Сочи» с трибуны, если он, будучи дисквалифицированным, пару матчей наблюдал из ложи прессы, видел в сто раз больше, чем со скамейки, в перерыве вносил нужные коррективы, и команда выигрывала. Тренер ответил, что ему нужно двигаться, потому что весь этот стресс нуждается в каком-то выходе. Если будет сидеть на месте и молчать, его просто разорвет изнутри. Он и кричал игрокам с верхотуры, что в принципе невозможно было услышать. Из-за того же. Выход эмоций. Физиологическая потребность.
Тренеры ненавидят послематчевые выходы к прессе, поскольку прекрасно понимают, что они в этот момент не в себе и легко могут ляпнуть не то. Поэтому сказанное в такие моменты надо делить на десять. Примерно сто тренеров из ста на следующий день не сказали бы и трети того, что говорят по горячим следам. Но это — часть шоу, никуда не денешься.
Болельщики, впрочем, все эти факторы никогда учитывать не будут. Для многих спартачей после «что-то там прыгало» Федотов — враг, хотя его отец болел за «Спартак», и он не раз об этом рассказывал. Единственный шанс снизить накал — если сам тренер в ближайшее время выскажется и извинится. Но для людей спорта такое не особо характерно, поэтому сомневаюсь. Понеслось — значит понеслось.
Если бы Федотов стал главным тренером «Спартака», он точно так же зарубался бы за красно-белых, а их болельщики бы этим восхищались. Просто сложилось иначе.
Вы вспомните, какими колкостями обменивались Алекс Фергюсон и Арсен Венгер в годы противостояния «МЮ» и «Арсенала», а уж о Жозе Моуринью после его прихода в «Челси» не говорю: с Ферги они, по-моему, поладили, а вот с Венгером терпеть друг друга не могли. Как едва не подрались недавно Тухель и Конте... Это мужская игра, ребята. Даже близкие друзья Юрий Семин и Валерий Газзаев пару раз переставали разговаривать, когда их команды рубились за чемпионство.
Вполне допускаю: осознав, что пути назад нет, Владимир Валентинович, наоборот, войдет в образ и начнет жестить, как в свое время тот же Газзаев. Как же его ненавидели спартачи — выражаясь по-газзаевски (как раз после дерби, когда армейцы еле унесли ноги и Янчик сравнял на последней секунде), Федотову «еще расти и расти» до такой ненависти!
Мог ли он возглавить «Спартак»? Насколько знаю, на него выходили, но слишком далеко дело не зашло. Главное, что к его кандидатуре хорошо относился Лука Каттани, но не Зарема Салихова.
Она на дух не переносит все, что связано с «Зенитом» и «Сочи» (именно клубом, а не городом, отсюда и ее свежие слова про Федотова), поэтому кандидатура бывшего главного тренера сочинцев для нее была заведомо непроходной. Плюс высокий ценник — на него и штаб требовалось потратить более чем вдвое (по некоторым данным — втрое, но тут информация расходится) больше, чем на Абаскаля, а времена к лету у «Спартака» были уже сложные. Гильермо же в своих запросах был, по меркам «Спартака», скромен — по моей информации, у него 750 тысяч евро в год.
Наконец, Зарема в принципе была настроена на тренера-иностранца, с которым гораздо лучше находит взаимопонимание. Она поставила Каттани задачу найти, образно говоря, «нового Тедди», и тот в кратчайшие сроки с этим справился. Так что появление Федотова в «Спартаке» при тогдашней конфигурации было практически невозможным.
По мне, ставка Заремы на иностранцев — это игра в короткую, поскольку они, тем более в современных условиях, не могут работать в России долго. Сильный российский тренер, каковым, безусловно, является Федотов, — это куда более долгосрочная ставка. И не сомневаюсь, что Владимир Валентинович будет возглавлять ЦСКА гораздо дольше, чем Гильермо — «Спартак». Но Абаскаль — это страсть, это стихия. Это «Спартак».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1