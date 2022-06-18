Федотов и ЦСКА: стабильность. И чемпионство? Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о перспективах армейцев после назначения нового главного тренера.

Владимир Федотов осваивается в ЦСКА.

Тренер дал несколько интервью, в которых обозначил как желания — добиться с клубом тех результатов, что показывали Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий, так и задачи — прежде всего, укрепить состав. А также объяснил, почему решил оставить «Сочи»: «Нельзя стоять на месте, очевидно, что это шаг, который невозможно было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его. Получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед».

Объяснил в свойственной манере — вроде бы откровенно, но без откровений.

Между тем произошедшие в армейском клубе перемены вызывают желание понять — что именно случилось и чего ждать в дальнейшем. Впервые за многие годы красно-синих возглавил успешный специалист извне, со своим штабом, и это назначение сопровождается шлейфом слухов.

Уход Березуцких породил упреки и сравнения с тем, как поступил «Локомотив» с Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым. Перед Алексеем стояла задача финишировать в пятерке, и сколько вопросов к нему ни возникало бы, он этой цели достиг. Если бы не провал в последних турах, их оказалось бы меньше, а может быть, и вообще ни одного. Но все равно многие хотели, чтобы молодой тренер, одна из легенд ЦСКА, остался во главе команды. В СМИ даже предлагались идеи с тройной конструкцией штаба из Березуцких и Сергея Игнашевича (странно, что никто не пошел дальше, предложив усилить воображаемый союз Газзаевым и заодно Слуцким) — это, пожалуй, самая сильная иллюстрация непонимания происходящего.

Но братьев никто не увольнял.

Весной стало заметно, что Алексей стал вести себя во время матчей более отстраненно, к бровке все чаще выходил Василий, что породило ряд догадок. Однако в коллективе все знали: в этой связке ничего не изменилось, главный по-прежнему тот же. Последнее слово во всех аспектах оставалось за ним, Алексей находился в прямом контакте и с Максимом Орешкиным, и с Евгением Гинером, и с Романом Бабаевым — мог доносить им свою позицию по всем темам, отвечать на любые вопросы.

Тем не менее случилось так, как случилось. Парадокс, но игроки долго не могли понять — уходят Березуцкие или остаются. В неведении пребывали даже ветераны.

Неизвестно когда, но братья решили уйти. Могу повторить: их никто не выгонял. Более того, Алексей даже в новой конфигурации — с Федотовым — мог остаться одним из тренеров.

Но нет. Ушел. И пришел Федотов.

Версий, сопровождавших это назначение, гуляло множество. Самая достоверная следующая: зимой 55-летний специалист обозначил руководству «Сочи» пожелания по новому контракту для себя и помощников, а также обрисовал трансферные задачи — кто может уйти, с кем стоит расстаться, кого нужно искать. По каким-то причинам ситуация встала на паузу — понятно, что подобные вещи быстро не решаются (Сергей Семак, например, вышел из отпуска, не имея нового контракта с «Зенитом»), но в какой-то момент Федотову поступило предложение из ЦСКА. И он решился дать согласие.

Неизвестно, когда об этом узнал Борис Ротенберг, но, наверное, это стало для него не самой приятной новостью. Если Гинер, комментируя появление Федотова, поблагодарил босса «Сочи» за «достигнутое взаимопонимание в ситуации с уходом тренера» и отдельно подчеркнул большое уважение, с которым столичный клуб относится к «его (Ротенберга. — Прим. «СЭ») проекту», — значит, ситуация была непростой.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Федотова в ЦСКА встретили с восторгом, которого не наблюдалось много лет. Пожалуй, только появление Газзаева сопровождалось подобным воодушевлением — но тогда шел период становления армейцев и первой волны мощных трансферов. Как сложится судьба ПФК при Федотове и судьба самого тренера у красно-синих, неизвестно, в прогнозах сейчас расхождение от «станем чемпионами» до «это Москва и большой клуб, по силам не каждому».

Если же говорить о реальном положении дел, очевидно следующее:

— Придется выстраивать новые коммуникационные связи. Все тренеры никакого отношения к ЦСКА (и столице) прежде не имели. А в каждом клубе руководство обычно хочет быть в курсе всего происходящего в ежедневном режиме.

— До конца не понятно, есть ли один центр принятия решений. Все дела завязаны на Романе Бабаеве, но интересно, как летом ПФК пройдет трансферный период.

Так, обсуждается, что ЦСКА заинтересован в появлении защитника «Сочи» Артема Макарчука и, возможно, Сергея Терехова. Их прекрасно знает Федотов, у него они бурно прогрессировали, и, разумеется, тренер считает, что они усилят команду. Действительно ли так? Наверняка. Можно ли найти исполнителей сильнее? Вероятно, да.

То есть ситуация способна свестись к вопросу, кто приводит игроков. «Сочи» приобретал недорогих или бесплатных футболистов, которые росли в цене, — тот же Макарчук, Родригау, Кассьера. У ЦСКА получилось яркое трансферное окно зимой — хотя, пожалуй, только Языджи смог удержать планку на дистанции. А до этого были, например, аргентинец Гайч и вечно травмированный бразилец Фукс.

В кулуарах говорят о цели ЦСКА — это чемпионство. Но Федотов приходит не под нее, точнее, не только под нее. Задача — выстроить стабильно успешную команду. Четыре последних сезона без медалей — слишком долго для армейцев.

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