«Динамо» возглавил Йоканович. Тренер, который делал из «Фулхэма» «Ман Сити»

А еще его сватали в «Челси» Романа Абрамовича

Назначение Даниэля Фарке в «Краснодар» в январе 2022-го вызвало массу споров о том, какая лига сильнее — чемпионшип или РПЛ — и сумеет ли тренер, выигрывавший в первом, делать погоду во второй. Ввиду отсутствия статистики немца у руля «быков» (0 матчей) разрешить спор так и не удалось.

Теперь появился новый повод вернуться к этой теме: московское «Динамо» подписало контракт со Славишей Йокановичем.

«Фулхэм» Йокановича устроил стилистическую революцию в чемпионшипе

Нил Уорнок, легенда британского тренерского цеха, всегда чувствовал себя комфортнее в жестком чемпионшипе, нежели в лощеной премьер-лиге. Однако после встречи с «Фулхэмом» Йокановича 70-летний тренер «Кардиффа» признался в непривычных для адепта олдскульного футбола симпатиях:

— У них прекрасный стиль. Легкий, как у «Манчестер Сити». Они «Ман Сити» из чемпионшипа, правда.

Йоканович подобрал «Фулхэм» в декабре 2015 года на 18-м месте второго дивизиона Англии. На следующие два сезона «дачники» стали самой владеющей мячом и точно пасующей командой лиги (57-59% владения, 83-84% точность передач). В чемпионате навесов и единоборств серб поставил на 4-3-3 с высокими позициями крайних защитников и атаку большим числом.

В чемпионшипе это было в новинку: поигравший у Йокановича форвард Мэтт Смит считает, что Славиша вообще «опередил свое время». Из интервью The Athletic: «Первое, что я заметил, — это насколько другими были его тренировки. Очень по-европейски: много упражнений на владение, упражнения в кругу. Это то, что Пеп Гвардиола делал в «Барселоне» и «Баварии». Многие английские парни переглядывались и спрашивали: «Что здесь вообще происходит?»

Не сразу, но нетрадиционный для Британии тренировочный подход сказался на футболе команды. Йоканович признавал, что первые полгода в Лондоне были непростыми и ушли на поиски подходящего для игроков стиля. Однако после первой же полноценной предсезонки результаты стали очевидны. Воспоминаниями делится бывший тренер «Престон Норт Энд» Саймон Грейсон:

«Мы были в Ирландии на предсезонке и пересекались с «Фулхэмом». Мы решили провести матч без зрителей, и «Фулхэм» раздавил нас со счетом 5:0. Я стоял в сторонке и думал: «Господь мой! Неужели вот таким будет для меня чемпионшип?»

В первый полноценный сезон с Йокановичем «Фулхэм» взлетел в топ-6 (предыдущий закончили на 20-м) и заколотил столько же, сколько «Ньюкасл», который пришел первым (85 голов). На следующий год парни с «Крейвен Коттедж» выдали рекордную для себя серию из 23 матчей без поражений и, выбив «Суонси» и «Астон Виллу» в плей-офф, на переполненном «Уэмбли» прорвались-таки в премьер-лигу.

Славиша Йоканович. Фото Getty Images

Контрпрессинг, владение и агрессивные фланги — общие черты команд Йокановича

По приезде в «Фулхэм» Йоканович в интервью клубным медиа говорил, что команде нужно подтянуть игру в обороне. Дисбаланс был очевиден: одно время «Фулхэм» болтался в нижней части таблицы, будучи самой результативной командой лиги. При этом серб особо не скрывал своих фетишей:

— Мы не та команда, которая выигрывает матчи со счетом 1:0. Зато мы можем быть командой, которая выигрывает матчи со счетом 3:2...

Тренер «Престона» Грейсон так описывал футбол Славиши: «Его стиль основан на владении мячом, Слав любит скорость на флангах, чтобы создавать ситуации один в один». Эти слова подтверждает нападающий «Фулхэма» Мэтт Смит: «Он сильно вдохновлял крайних защитников идти вперед. У нас были Райан Фредерикс и Скотт Мэлоун, которые играли практически как вингеры и отдавали много голевых передач. На это было приятно смотреть, в это было приятно играть».

Сам Йоканович в интервью The Coaches' Voices говорил, что приятный глазу атакующий стиль — всего лишь следствие определенного подбора игроков. Именно характеристики команды диктуют, в какой футбол играть. По его мнению, стиль, который Уорнок любезно сравнил с «Ман Сити», всего лишь «самый легкий способ побеждать именно с этой группой игроков».

«Для меня самое важное, когда мои игроки удовлетворены и верят в наш путь. В конце концов, они должны поверить, что этот способ играть — наилучший для них. Что таким образом они легче добьются результатов, чем если бы мы играли иначе. Я понимаю, что самое важное в футболе — результат. В конце игры люди смотрят на счет, на то, кто выиграл. Я не так уж повернут на эстетике. Единственное, чего я хочу, — это выиграть матч. Каким образом — это менее важно».

Несмотря на рецензию Йокановича, поработавшие с ним игроки находят общие моменты в его философии. Вот отзыв нападающего Мэтта Смита, игравшего у Славиши в «Фулхэме»:

«На тренировках у нас было пять секунд на интенсивный прессинг, чтобы вернуть мяч. Все было направлено на то, чтобы вернуть владение как можно быстрее. Это было краеугольным камнем — переход после потери мяча был так же важен, как переход после возврата. У всех были четкие инструкции и представления. Он был великолепен. Вот что я имею в виду, когда говорю, что он опередил свое время».

А вот что в интервью The Athletic о работе с Йокановичем говорил полузащитник Бен Уотсон, который вместе с тренером добывал путевку в АПЛ для «Уотфорда» в сезоне-2014/15: «Если мы теряли мяч, то старались вернуть его быстро. Это было очень важно. Он также хотел, чтобы мы атаковали большим числом, чтобы оказать давление на противника».

Славиша Йоканович. Фото Global Look Press

Главная причина неудачи в АПЛ — провальная работа на трансферном рынке

Под конец победной компании «Фулхэма» в чемпионшипе все британские СМИ писали, что «Челси» планирует позвать Йокановича на место Антонио Конте.

Однако Роман Абрамович сделал выбор в пользу Маурицио Сарри, а «Фулхэм» Йокановича не сумел раздать выстроенный стиль в премьер-лиге: 9 поражений, две ничьи, всего одна победа — и увольнение в середине ноября. На новом для себя уровне «дачники» пропускали по четыре даже от того самого «Кардиффа» Нила Уорнока и после 9-го тура опустились в зону вылета с 25 пропущенными мячами.

Главной причиной провала стал разлад между тренерским штабом и руководством клуба, который вылился в безумие на трансферном рынке. Тем летом «Фулхэм» четыре раза бил собственный трансферный рекорд, потратив 100 млн евро и приведя 12 новых игроков. Символом несогласованности закупки стала вратарская позиция: в команду пришли Фабри из «Бешикташа» (5,5 млн) и Серхио Рико из «Севильи» (аренда) — Йоканович же в основном предпочитал использовать Маркуса Беттинелли, с которым добился промоушена.

Без солидных затрат у клуба и тренера получалось значительно лучше: за пять предыдущих трансферных окон «Фулхэм» потратил в 2,5 раза меньше. Также, по слухам, перед сезоном в АПЛ Йоканович лишился пары человек из своего тренерского штаба.

После отставки болельщики возмущались тем, что трансферные провалы в прессе вешают на Йокановича. Вот отклик одного из них на фанатском YouTube-канале про «Фулхэм»: «Меня раздражает, когда так говорят! Он не тратил 100 млн на трансферном рынке. Отдел рекрутинга под руководством [сына владельца клуба] Тони Хана потратил их! Это как если бы ты нанял человека делать работу, но не дал ему нужных инструментов».

О том, что решение руководства уволить Славишу поспешно, высказывались все — даже Юрген Клопп, поражение от «Ливерпуля» которого и стало последним матчем Йокановича в «Фулхэме». Солидарен с немцем и форвард Мэтт Смит, к тому моменту уже покинувший клуб: «Я думаю, что «Фулхэм» уволил его несправедливо. У него не было шанса оставить свой след в премьер-лиге. Он отличный тренер — но и человек тоже отличный».

И тем не менее за неполных три сезона на «Крейвен Коттедж» Йоканович оставил неизгладимый след в истории скромной команды. На YouTube есть 20-минутное видео, посвященное реакции фанатов на увольнение. Преобладают отклики: «Чушь!», «Полная чушь!», «Я выпотрошен», «Он король «Крейвен Коттедж», просто король» и «Возможно, это лучший менеджер, который был у нас со времен Роя Ходжсона».

Славиша Йоканович. Фото Global Look Press

Последний опыт работы Йокановича в Англии вышел неудачным

Еще до «Фулхэма» у Йокановича был специфичный, но успешный опыт работы во втором дивизионе Англии. В октябре 2014-го серб залетел в «Уотфорд», став четвертым тренером команды за последние... пять недель (предыдущий тренер Билли Маккинлей продержался восемь дней). С первой же попытки серб вывел «Уотфорд» в АПЛ впервые за восемь лет — и не смог договориться со своенравным руководством о новом контракте.

В этом контексте понятно, что репутация Йокановича в Англии ничуть не пострадала от сумасбродных отставок. Ситуация немного изменилась в прошлом сезоне. Летом 2021-го Йоканович пришел в «Шеффилд Юнайтед» на смену местной легенде: Крис Уайлдер был у руля предыдущие пять лет, под его началом команда выпрыгнула из чемпионшипа до середины турнирной таблицы АПЛ, прежде чем сигануть обратно.

Однако завоевать третий промоушен у Йокановича не получилось. У Славиши не вышло с наскока перестроить на излюбленные 4-3-3 команду, которая предыдущие годы играла по схеме с тремя центральными защитниками. В итоге к середине ноября «Шеффилд» плелся на 16-м месте, выиграв за 19 матчей всего шесть раз.

Есть подозрение, что Йоканович мог исправить ситуацию, но и здесь имели место непростые отношения с руководством. Серба уволили после двух матчей без пропущенных голов, ничьей и победы, а в новости об увольнении тренер почти не упоминался — большая часть текста была посвящена преемнику.

Тренер под атакующий футбол со сдержанным бюджетом

Воспитанный футбольной Испанией (там Слав играл у Юппа Хайнкеса и ассистента-идеолога Гвардиолы Хуанмы Лильо), Славиша отталкивается от состава, но неизбежно — в сторону техничного, атакующего футбола. К тому же тренер не упускает возможности обогатиться профессионально и культурно — Россия станет уже восьмой страной в его послужном списке.

Помимо опыта работы в родной Сербии (первый в истории «Партизана» тренер, который взял два дубля подряд), Йоканович также гонял в Израиль («Маккаби Тель-Авив»), Катар («Аль-Гарафа») и даже Таиланд («Муангтонг Юнайтед»). Но и в курортных с точки зрения футбола странах Славиша оставлял заметный след — например, «Маккаби» с ним впервые за 11 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

По словам тех, кому удалось поработать с новым тренером московского «Динамо», Йокановича выделяет его честность. Например, дважды «Тренер года» в Сербии Йоканович отказался от одной из наград из-за провала «Партизана» на групповой стадии Кубка УЕФА. А будучи игроком «Челси», перед уходом извинился перед болельщиками за то, что не оправдал ожиданий.

Дин Остин, который входил в штаб Йокановича в «Уотфорде», вспоминал в интервью The Athletic: «У нас все получалось, и ощущения внутри коллектива были приятными. Слав очень, очень расслаблен. На поле мы были собранны, но за его пределами всегда могли посмеяться.

Он считает, что в основе всего лежит командная работа всего штаба. Поэтому мы всегда включались. Мы готовились к играм, сидя в кабинете вместе, разговаривая и изучая матчи соперников. И он всегда был таким открытым.

Но прежде всего Слав — верный себе человек. Он хочет, чтобы его команды играли определенным образом. Хочет, чтобы они владели мячом. Он целеустремленный, четко понимает, чего хочет, и умеет создавать подходящую среду для игроков, чтобы они могли выйти на поле и сделать то, что нужно".

Евгений Колесов