«Динамо» возглавил Йоканович. Тренер, который делал из «Фулхэма» «Ман Сити»
Назначение Даниэля Фарке в «Краснодар» в январе 2022-го вызвало массу споров о том, какая лига сильнее — чемпионшип или РПЛ — и сумеет ли тренер, выигрывавший в первом, делать погоду во второй. Ввиду отсутствия статистики немца у руля «быков» (0 матчей) разрешить спор так и не удалось.
Теперь появился новый повод вернуться к этой теме: московское «Динамо» подписало контракт со Славишей Йокановичем.
«Фулхэм» Йокановича устроил стилистическую революцию в чемпионшипе
Нил Уорнок, легенда британского тренерского цеха, всегда чувствовал себя комфортнее в жестком чемпионшипе, нежели в лощеной премьер-лиге. Однако после встречи с «Фулхэмом» Йокановича 70-летний тренер «Кардиффа» признался в непривычных для адепта олдскульного футбола симпатиях:
— У них прекрасный стиль. Легкий, как у «Манчестер Сити». Они «Ман Сити» из чемпионшипа, правда.
Йоканович подобрал «Фулхэм» в декабре 2015 года на 18-м месте второго дивизиона Англии. На следующие два сезона «дачники» стали самой владеющей мячом и точно пасующей командой лиги (57-59% владения, 83-84% точность передач). В чемпионате навесов и единоборств серб поставил на 4-3-3 с высокими позициями крайних защитников и атаку большим числом.
В чемпионшипе это было в новинку: поигравший у Йокановича форвард Мэтт Смит считает, что Славиша вообще «опередил свое время». Из интервью The Athletic: «Первое, что я заметил, — это насколько другими были его тренировки. Очень по-европейски: много упражнений на владение, упражнения в кругу. Это то, что Пеп Гвардиола делал в «Барселоне» и «Баварии». Многие английские парни переглядывались и спрашивали: «Что здесь вообще происходит?»
Не сразу, но нетрадиционный для Британии тренировочный подход сказался на футболе команды. Йоканович признавал, что первые полгода в Лондоне были непростыми и ушли на поиски подходящего для игроков стиля. Однако после первой же полноценной предсезонки результаты стали очевидны. Воспоминаниями делится бывший тренер «Престон Норт Энд» Саймон Грейсон:
«Мы были в Ирландии на предсезонке и пересекались с «Фулхэмом». Мы решили провести матч без зрителей, и «Фулхэм» раздавил нас со счетом 5:0. Я стоял в сторонке и думал: «Господь мой! Неужели вот таким будет для меня чемпионшип?»
В первый полноценный сезон с Йокановичем «Фулхэм» взлетел в топ-6 (предыдущий закончили на 20-м) и заколотил столько же, сколько «Ньюкасл», который пришел первым (85 голов). На следующий год парни с «Крейвен Коттедж» выдали рекордную для себя серию из 23 матчей без поражений и, выбив «Суонси» и «Астон Виллу» в плей-офф, на переполненном «Уэмбли» прорвались-таки в премьер-лигу.
Контрпрессинг, владение и агрессивные фланги — общие черты команд Йокановича
По приезде в «Фулхэм» Йоканович в интервью клубным медиа говорил, что команде нужно подтянуть игру в обороне. Дисбаланс был очевиден: одно время «Фулхэм» болтался в нижней части таблицы, будучи самой результативной командой лиги. При этом серб особо не скрывал своих фетишей:
— Мы не та команда, которая выигрывает матчи со счетом 1:0. Зато мы можем быть командой, которая выигрывает матчи со счетом 3:2...
Тренер «Престона» Грейсон так описывал футбол Славиши: «Его стиль основан на владении мячом, Слав любит скорость на флангах, чтобы создавать ситуации один в один». Эти слова подтверждает нападающий «Фулхэма» Мэтт Смит: «Он сильно вдохновлял крайних защитников идти вперед. У нас были Райан Фредерикс и Скотт Мэлоун, которые играли практически как вингеры и отдавали много голевых передач. На это было приятно смотреть, в это было приятно играть».
Сам Йоканович в интервью The Coaches' Voices говорил, что приятный глазу атакующий стиль — всего лишь следствие определенного подбора игроков. Именно характеристики команды диктуют, в какой футбол играть. По его мнению, стиль, который Уорнок любезно сравнил с «Ман Сити», всего лишь «самый легкий способ побеждать именно с этой группой игроков».
«Для меня самое важное, когда мои игроки удовлетворены и верят в наш путь. В конце концов, они должны поверить, что этот способ играть — наилучший для них. Что таким образом они легче добьются результатов, чем если бы мы играли иначе. Я понимаю, что самое важное в футболе — результат. В конце игры люди смотрят на счет, на то, кто выиграл. Я не так уж повернут на эстетике. Единственное, чего я хочу, — это выиграть матч. Каким образом — это менее важно».
Несмотря на рецензию Йокановича, поработавшие с ним игроки находят общие моменты в его философии. Вот отзыв нападающего Мэтта Смита, игравшего у Славиши в «Фулхэме»:
«На тренировках у нас было пять секунд на интенсивный прессинг, чтобы вернуть мяч. Все было направлено на то, чтобы вернуть владение как можно быстрее. Это было краеугольным камнем — переход после потери мяча был так же важен, как переход после возврата. У всех были четкие инструкции и представления. Он был великолепен. Вот что я имею в виду, когда говорю, что он опередил свое время».
А вот что в интервью The Athletic о работе с Йокановичем говорил полузащитник Бен Уотсон, который вместе с тренером добывал путевку в АПЛ для «Уотфорда» в сезоне-2014/15: «Если мы теряли мяч, то старались вернуть его быстро. Это было очень важно. Он также хотел, чтобы мы атаковали большим числом, чтобы оказать давление на противника».
Главная причина неудачи в АПЛ — провальная работа на трансферном рынке
Под конец победной компании «Фулхэма» в чемпионшипе все британские СМИ писали, что «Челси» планирует позвать Йокановича на место Антонио Конте.
Однако Роман Абрамович сделал выбор в пользу Маурицио Сарри, а «Фулхэм» Йокановича не сумел раздать выстроенный стиль в премьер-лиге: 9 поражений, две ничьи, всего одна победа — и увольнение в середине ноября. На новом для себя уровне «дачники» пропускали по четыре даже от того самого «Кардиффа» Нила Уорнока и после 9-го тура опустились в зону вылета с 25 пропущенными мячами.
Главной причиной провала стал разлад между тренерским штабом и руководством клуба, который вылился в безумие на трансферном рынке. Тем летом «Фулхэм» четыре раза бил собственный трансферный рекорд, потратив 100 млн евро и приведя 12 новых игроков. Символом несогласованности закупки стала вратарская позиция: в команду пришли Фабри из «Бешикташа» (5,5 млн) и Серхио Рико из «Севильи» (аренда) — Йоканович же в основном предпочитал использовать Маркуса Беттинелли, с которым добился промоушена.
Без солидных затрат у клуба и тренера получалось значительно лучше: за пять предыдущих трансферных окон «Фулхэм» потратил в 2,5 раза меньше. Также, по слухам, перед сезоном в АПЛ Йоканович лишился пары человек из своего тренерского штаба.
После отставки болельщики возмущались тем, что трансферные провалы в прессе вешают на Йокановича. Вот отклик одного из них на фанатском YouTube-канале про «Фулхэм»: «Меня раздражает, когда так говорят! Он не тратил 100 млн на трансферном рынке. Отдел рекрутинга под руководством [сына владельца клуба] Тони Хана потратил их! Это как если бы ты нанял человека делать работу, но не дал ему нужных инструментов».
О том, что решение руководства уволить Славишу поспешно, высказывались все — даже Юрген Клопп, поражение от «Ливерпуля» которого и стало последним матчем Йокановича в «Фулхэме». Солидарен с немцем и форвард Мэтт Смит, к тому моменту уже покинувший клуб: «Я думаю, что «Фулхэм» уволил его несправедливо. У него не было шанса оставить свой след в премьер-лиге. Он отличный тренер — но и человек тоже отличный».
И тем не менее за неполных три сезона на «Крейвен Коттедж» Йоканович оставил неизгладимый след в истории скромной команды. На YouTube есть 20-минутное видео, посвященное реакции фанатов на увольнение. Преобладают отклики: «Чушь!», «Полная чушь!», «Я выпотрошен», «Он король «Крейвен Коттедж», просто король» и «Возможно, это лучший менеджер, который был у нас со времен Роя Ходжсона».
Последний опыт работы Йокановича в Англии вышел неудачным
Еще до «Фулхэма» у Йокановича был специфичный, но успешный опыт работы во втором дивизионе Англии. В октябре 2014-го серб залетел в «Уотфорд», став четвертым тренером команды за последние... пять недель (предыдущий тренер Билли Маккинлей продержался восемь дней). С первой же попытки серб вывел «Уотфорд» в АПЛ впервые за восемь лет — и не смог договориться со своенравным руководством о новом контракте.
В этом контексте понятно, что репутация Йокановича в Англии ничуть не пострадала от сумасбродных отставок. Ситуация немного изменилась в прошлом сезоне. Летом 2021-го Йоканович пришел в «Шеффилд Юнайтед» на смену местной легенде: Крис Уайлдер был у руля предыдущие пять лет, под его началом команда выпрыгнула из чемпионшипа до середины турнирной таблицы АПЛ, прежде чем сигануть обратно.
Однако завоевать третий промоушен у Йокановича не получилось. У Славиши не вышло с наскока перестроить на излюбленные 4-3-3 команду, которая предыдущие годы играла по схеме с тремя центральными защитниками. В итоге к середине ноября «Шеффилд» плелся на 16-м месте, выиграв за 19 матчей всего шесть раз.
Есть подозрение, что Йоканович мог исправить ситуацию, но и здесь имели место непростые отношения с руководством. Серба уволили после двух матчей без пропущенных голов, ничьей и победы, а в новости об увольнении тренер почти не упоминался — большая часть текста была посвящена преемнику.
Тренер под атакующий футбол со сдержанным бюджетом
Воспитанный футбольной Испанией (там Слав играл у Юппа Хайнкеса и ассистента-идеолога Гвардиолы Хуанмы Лильо), Славиша отталкивается от состава, но неизбежно — в сторону техничного, атакующего футбола. К тому же тренер не упускает возможности обогатиться профессионально и культурно — Россия станет уже восьмой страной в его послужном списке.
Помимо опыта работы в родной Сербии (первый в истории «Партизана» тренер, который взял два дубля подряд), Йоканович также гонял в Израиль («Маккаби Тель-Авив»), Катар («Аль-Гарафа») и даже Таиланд («Муангтонг Юнайтед»). Но и в курортных с точки зрения футбола странах Славиша оставлял заметный след — например, «Маккаби» с ним впервые за 11 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
По словам тех, кому удалось поработать с новым тренером московского «Динамо», Йокановича выделяет его честность. Например, дважды «Тренер года» в Сербии Йоканович отказался от одной из наград из-за провала «Партизана» на групповой стадии Кубка УЕФА. А будучи игроком «Челси», перед уходом извинился перед болельщиками за то, что не оправдал ожиданий.
Дин Остин, который входил в штаб Йокановича в «Уотфорде», вспоминал в интервью The Athletic: «У нас все получалось, и ощущения внутри коллектива были приятными. Слав очень, очень расслаблен. На поле мы были собранны, но за его пределами всегда могли посмеяться.
Он считает, что в основе всего лежит командная работа всего штаба. Поэтому мы всегда включались. Мы готовились к играм, сидя в кабинете вместе, разговаривая и изучая матчи соперников. И он всегда был таким открытым.
Но прежде всего Слав — верный себе человек. Он хочет, чтобы его команды играли определенным образом. Хочет, чтобы они владели мячом. Он целеустремленный, четко понимает, чего хочет, и умеет создавать подходящую среду для игроков, чтобы они могли выйти на поле и сделать то, что нужно".
Евгений Колесов
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
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7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
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|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
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|21.05
|17:00
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|4 : 0
|Г
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Уфа
|19
|
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Сочи
|14
|
|
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|14
|П
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|9
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Далер Кузяев
Зенит
|7
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Реми Кабелла
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|6
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
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|23
|1
|4
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0