«Ребров пытался убить мою диету!» Что ели футболисты «Спартака»: интервью экс-нутрициолога
Вместе с Паоло Ваноли «Спартак» покинул Рикарду Пинту — нутрициолог из Португалии, который пополнил тренерский штаб красно-белых в январе этого года и проработал до лета. В интервью «СЭ» он рассказал, как изменил питание игроков, что ел Зелимхан Бакаев в Рамадан и какое вредное блюдо есть в рационе у русских футболистов.
Вы не заправите дорогую машину дешевым бензином. Так же — с футболистами
— В чем заключались ваши обязанности в «Спартаке»?
— Я приезжал на стадион гораздо раньше игроков, но тренировочный день начинался с совместного завтрака. Обычно я проверял, чем будут кормить футболистов. Во время завтрака я спрашивал футболистов об их самочувствии. Затем мы шли на тренировку, где я подготавливал все необходимое для поддержания водного баланса, восстановления после тренировки. После мы все вместе отправлялись на обед. Во второй половине дня я обычно занимался офисной работой, расписывал следующий день.
— То есть по вечерам вы не следили, что едят игроки.
— Мы не контролировали футболистов, а лишь объясняли им: что, когда и сколько они должны есть. Когда мы разговаривали о том, что они готовят дома, я понимал — они придерживаются питания в клубе. Не говоря уже о том, что каждый мог взять еду домой из нашего ресторана. Это удобно тем, кто не умеет или не хочет готовить.
— Питание правда так важно для профессионального футболиста?
— Не скажу, что моя работа — самая важная в команде. Но если мы хотим, чтобы игроки были здоровыми и показывали максимум своих возможностей, необходим правильный рацион. Я пытался объяснить это игрокам на простом примере: если у вас есть дорогая машина, вы никогда не заправите ее дешевым бензином. То же самое можно сказать и о профессиональных спортсменах. Если хочешь чего-то добиться, забудь про фастфуд.
— Не было ли у футболистов раздражения из-за того, что за их питанием так пристально следят?
— Нет, потому что мне не нравится роль плохого полицейского. Моя главная задача — объяснить и заставить их поверить, что правильное питание — реально важно.
Я не звал футболистов к себе в офис и не разговаривал один на один. Обычно мы общались в неформальной обстановке — за завтраком или обедом, когда ребята расслаблены. Это лучше, чем давить на них. И главное — это работает.
Суточная норма потребления калорий для футболистов — 3000-3500
— Вы составляли план питания для каждого игрока — от чего он зависел?
— У нас есть стандартные международные рекомендации, как и сколько должен есть футболист. Обычно игрок весит примерно 70 килограммов, а его суточная калорийность составляет от 3000 до 3500 ккал. Но к каждому нужен особый подход.
Например, спортсмен может быть веганом — в таком случае ему необходим индивидуальный план питания. Или, допустим, игрок держит пост в Рамадан. В таком случае мы полностью меняем время приема пищи и составляем специальное меню. Иногда футболисту нужно снизить процент жира, нарастить мышечную массу. В таких случаях мы также применяем индивидуальный подход.
— Кто-то был недоволен рационом, который вы предложили?
— Насколько я знаю, нет. Я пытался сделать рацион игроков достаточно разнообразным и интересным. Например, обычно в день матча у ребят на десерт было мороженое. Это хороший способ обеспечить больше углеводов и энергии, в которых нуждается каждый футболист. Мороженое в «Спартаке» любили все!
— До вас в «Спартаке» услугами нутрициониста пользовался только Массимо Каррера — специалист по питанию Сара Фабрис в первый день работы убрала из меню майонез, все соусы и жирную пищу, приготовленную на масле. Что исключили вы?
— Я больше привнес нового, чем убрал. У нас в команде есть шеф-повар, и я очень рад, что он всегда очень внимателен к деталям. Что я добавил? То же мороженое в день игры, а еще за день до матча мы подавали десерт, чтобы придать игрокам сил и энергии. Также у нас появился йогуртовый соус с огурцами и различные смузи, натуральные соки. Важно не забывать, что еда — это не только еда. Ты не будешь счастлив, если не получишь удовольствие от приема пищи. Мы пытались соблюдать баланс.
— Могли ли ребята позволить себе читмил?
— Если они могли отложить это на внесоревновательный период, то хорошо. Если нет, то это и не хорошо, и не плохо. Например, если разгрузочный день случался после игры, когда организм нуждается в большем количестве калорий для восстановления, это не страшно. Главное, не устраивать читмил каждый день.
У Джикии нет проблем с лишним весом
— У кого из футболистов был идеальный рацион питания и до вашего прихода?
— Я бы не хотел выделять кого-то — просто отмечу, что был доволен тем, как ребята питались. Конечно, кое-что пришлось улучшить.
— Был ли в команде штраф за лишний вес?
— Нет, потому что, к счастью, все ребята находились в приемлемом весе. Хотя знаю, что в других командах такое практикуется.
— Джикия сам рассказывал, что раньше был не в идеальной форме. В «Спартаке» он часто превышал норму?
— Не буду вдаваться в детали. Все, что могу сказать, — я доволен Джикией, он замечательно работал.
— Ваноли рассказывал, что Зелимхан Бакаев пропустил один матч из-за Рамадана. Расскажите о работе с Зелимханом в этот период.
— Это был интересный опыт, потому что Рамадан — особый период для мусульман. Я не исповедую ислам, но мы должны уважать все культуры и религии и знать, как работать в этот особый и чувствительный момент. Зелимхан постился и раньше, поэтому определенное понимание по взаимодействию у нас было. Мы лишь извлекли уроки и обозначили моменты, которые было необходимо доработать.
Бакаев соблюдал все наши рекомендации. В три часа у него был ранний завтрак. Но, между прочим, в период Рамадана — с 2 апреля по 1 мая — его признали лучшим игроком месяца! Было приятно, что его игра не только не ухудшилась, а вышла на тот уровень, который отметили болельщики. Вместе с ним мы проделали отличную работу.
— Артем Ребров открыл для вас сгущенку, а потом принес еще и трубочку со сгущенкой. Какие были впечатления, когда вы впервые это попробовали?
— Ребров пытался убить мою диету! Но десерт мне очень понравился. Такое можно есть, но, конечно, не каждый день. Большинство футболистов обожает сладости — я тоже, но, как я уже говорил, важно чувствовать меру. Можно есть все — по чуть-чуть и в правильный момент, иначе будут проблемы. И я говорю не только про игроков, но и про себя.
Согласен с Карпиным по поводу отказа от сахара
— Валерий Карпин запретил сахар в сборной. Как это повлияло на игроков из «Спартака», которые вызывались в национальную команду?
— Мы тоже избегали простые сахара в плане питания. Думаю, мы с Карпиным схожи на этот счет. Правда, есть определенные продукты, например, спортивные напитки, которые полезны для футболистов. Они восполняют баланс электролитов и содержат сахар. Однако мы старались не превышать допустимую норму. Белый и даже коричневый сахар мы старались полностью исключить.
— А мучное?
— Нет, хлеб необходим. Но выпечку мы не употребляли, по крайней мере, пытались это минимизировать, насколько это возможно. Такая еда не приносит ничего полезного в рацион спортсменов.
— Самое вредное блюдо, которое обожают российские футболисты?
— Не знаю, есть ли что-то более вредное, так как не осведомлен обо всей русской кухне, но назову сырники. Они очень популярны среди футболистов. Просто их нужно не жарить в масле, а печь в духовке! Творог, который используется в приготовлении сырников, полезен: там есть протеин и кальций, но то, что обычно их жарят в масле, — катастрофа. Если сырники приготовлены с использованием рекомендаций спортивного питания, они вполне полезны.
— Как вам в целом русская кухня? И какое любимое блюдо?
— К сожалению, мне не удалось попробовать всю вашу кухню — наш тренерский и спортивный штаб состоял в основном из итальянцев, поэтому мы часто ходили в итальянские рестораны. Но из того, что попробовал, выделю борщ! Свекла повышает производительность, поэтому это очень хорошее блюдо для футболистов. В «Спартаке» борщ обожали все.
— Что вы чувствовали, когда футболисты в отпуске выкладывали фото и видео из ресторана Нусрета? Сколько раз для игрока допустимо съесть стейк?
— В свободное от тренировок время я не контролирую футболистов. Если мы работали на сто процентов всю неделю, можно устроить разгрузочный день, чтобы немного расслабиться. Что касается красного мяса, то по международным стандартам можно употреблять красное и белое мясо, а также рыбу два-три дня в неделю.
Красное мясо — очень хороший источник железа. А так как у большинства футболистов во всем мире есть недостаток витамина D и особенно железа, я бы даже увеличил количество красного мяса в их рационе.
— В отпуске игроки в принципе не особо следят за правильным питанием.
— Мне нравится, когда игроки расслабляются на отдыхе, потому что сезон действительно долгий: очень много давления, стресса, тренировок. Поэтому в отпуске они могут насладиться семейной едой. Но посыл, который я пытался донести, примерно такой: вы можете расслабиться, но постарайтесь не набирать много веса. Чем больше килограммов вы наберете во время отпуска, тем больше времени вы потратите на то, чтобы вернуться в форму.
Из общих рекомендаций: сохранять баланс белков в течение дня и употреблять продукты, которые действительно их насыщают. И, конечно, есть стандартные требования по поводу сахара, алкоголя и тому подобного. Все-таки футболисты должны оставаться профессионалами, и расслабляться по полной программе не совсем правильно.
— Некоторые футболисты выпивают бокал пива или вина после матчей. В «Спартаке» это запрещено?
— К счастью, я не задумывался об этом, потому что у нас в команде таких ситуаций не возникало. На мой взгляд, алкоголь категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению организма.
— Что футболисты «Спартака» ели в раздевалке?
— Пищевые добавки, которые помогали ускорить процесс восстановления. У нас также была паста, пицца, курица или лосось, фрукты или смузи. Обычно это не что-то сверхъестественное, но то, что поможет игрокам восстановиться. И главное — то, что нравится им самим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0