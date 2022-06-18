«Ребров пытался убить мою диету!» Что ели футболисты «Спартака»: интервью экс-нутрициолога

«СЭ» поговорил с Рикарду Пинту — о диете Карпина, рационе Бакаева в Рамадан и алкоголе.

Вместе с Паоло Ваноли «Спартак» покинул Рикарду Пинту — нутрициолог из Португалии, который пополнил тренерский штаб красно-белых в январе этого года и проработал до лета. В интервью «СЭ» он рассказал, как изменил питание игроков, что ел Зелимхан Бакаев в Рамадан и какое вредное блюдо есть в рационе у русских футболистов.

Вы не заправите дорогую машину дешевым бензином. Так же — с футболистами

— В чем заключались ваши обязанности в «Спартаке»?

— Я приезжал на стадион гораздо раньше игроков, но тренировочный день начинался с совместного завтрака. Обычно я проверял, чем будут кормить футболистов. Во время завтрака я спрашивал футболистов об их самочувствии. Затем мы шли на тренировку, где я подготавливал все необходимое для поддержания водного баланса, восстановления после тренировки. После мы все вместе отправлялись на обед. Во второй половине дня я обычно занимался офисной работой, расписывал следующий день.

— То есть по вечерам вы не следили, что едят игроки.

— Мы не контролировали футболистов, а лишь объясняли им: что, когда и сколько они должны есть. Когда мы разговаривали о том, что они готовят дома, я понимал — они придерживаются питания в клубе. Не говоря уже о том, что каждый мог взять еду домой из нашего ресторана. Это удобно тем, кто не умеет или не хочет готовить.

— Питание правда так важно для профессионального футболиста?

— Не скажу, что моя работа — самая важная в команде. Но если мы хотим, чтобы игроки были здоровыми и показывали максимум своих возможностей, необходим правильный рацион. Я пытался объяснить это игрокам на простом примере: если у вас есть дорогая машина, вы никогда не заправите ее дешевым бензином. То же самое можно сказать и о профессиональных спортсменах. Если хочешь чего-то добиться, забудь про фастфуд.

— Не было ли у футболистов раздражения из-за того, что за их питанием так пристально следят?

— Нет, потому что мне не нравится роль плохого полицейского. Моя главная задача — объяснить и заставить их поверить, что правильное питание — реально важно.

Я не звал футболистов к себе в офис и не разговаривал один на один. Обычно мы общались в неформальной обстановке — за завтраком или обедом, когда ребята расслаблены. Это лучше, чем давить на них. И главное — это работает.

Александр Соболев в столовой. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Суточная норма потребления калорий для футболистов — 3000-3500

— Вы составляли план питания для каждого игрока — от чего он зависел?

— У нас есть стандартные международные рекомендации, как и сколько должен есть футболист. Обычно игрок весит примерно 70 килограммов, а его суточная калорийность составляет от 3000 до 3500 ккал. Но к каждому нужен особый подход.

Например, спортсмен может быть веганом — в таком случае ему необходим индивидуальный план питания. Или, допустим, игрок держит пост в Рамадан. В таком случае мы полностью меняем время приема пищи и составляем специальное меню. Иногда футболисту нужно снизить процент жира, нарастить мышечную массу. В таких случаях мы также применяем индивидуальный подход.

— Кто-то был недоволен рационом, который вы предложили?

— Насколько я знаю, нет. Я пытался сделать рацион игроков достаточно разнообразным и интересным. Например, обычно в день матча у ребят на десерт было мороженое. Это хороший способ обеспечить больше углеводов и энергии, в которых нуждается каждый футболист. Мороженое в «Спартаке» любили все!

— До вас в «Спартаке» услугами нутрициониста пользовался только Массимо Каррера — специалист по питанию Сара Фабрис в первый день работы убрала из меню майонез, все соусы и жирную пищу, приготовленную на масле. Что исключили вы?

— Я больше привнес нового, чем убрал. У нас в команде есть шеф-повар, и я очень рад, что он всегда очень внимателен к деталям. Что я добавил? То же мороженое в день игры, а еще за день до матча мы подавали десерт, чтобы придать игрокам сил и энергии. Также у нас появился йогуртовый соус с огурцами и различные смузи, натуральные соки. Важно не забывать, что еда — это не только еда. Ты не будешь счастлив, если не получишь удовольствие от приема пищи. Мы пытались соблюдать баланс.

— Могли ли ребята позволить себе читмил?

— Если они могли отложить это на внесоревновательный период, то хорошо. Если нет, то это и не хорошо, и не плохо. Например, если разгрузочный день случался после игры, когда организм нуждается в большем количестве калорий для восстановления, это не страшно. Главное, не устраивать читмил каждый день.

У Джикии нет проблем с лишним весом

— У кого из футболистов был идеальный рацион питания и до вашего прихода?

— Я бы не хотел выделять кого-то — просто отмечу, что был доволен тем, как ребята питались. Конечно, кое-что пришлось улучшить.

— Был ли в команде штраф за лишний вес?

— Нет, потому что, к счастью, все ребята находились в приемлемом весе. Хотя знаю, что в других командах такое практикуется.

— Джикия сам рассказывал, что раньше был не в идеальной форме. В «Спартаке» он часто превышал норму?

— Не буду вдаваться в детали. Все, что могу сказать, — я доволен Джикией, он замечательно работал.

Зелимхан Бакаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ваноли рассказывал, что Зелимхан Бакаев пропустил один матч из-за Рамадана. Расскажите о работе с Зелимханом в этот период.

— Это был интересный опыт, потому что Рамадан — особый период для мусульман. Я не исповедую ислам, но мы должны уважать все культуры и религии и знать, как работать в этот особый и чувствительный момент. Зелимхан постился и раньше, поэтому определенное понимание по взаимодействию у нас было. Мы лишь извлекли уроки и обозначили моменты, которые было необходимо доработать.

Бакаев соблюдал все наши рекомендации. В три часа у него был ранний завтрак. Но, между прочим, в период Рамадана — с 2 апреля по 1 мая — его признали лучшим игроком месяца! Было приятно, что его игра не только не ухудшилась, а вышла на тот уровень, который отметили болельщики. Вместе с ним мы проделали отличную работу.

— Артем Ребров открыл для вас сгущенку, а потом принес еще и трубочку со сгущенкой. Какие были впечатления, когда вы впервые это попробовали?

— Ребров пытался убить мою диету! Но десерт мне очень понравился. Такое можно есть, но, конечно, не каждый день. Большинство футболистов обожает сладости — я тоже, но, как я уже говорил, важно чувствовать меру. Можно есть все — по чуть-чуть и в правильный момент, иначе будут проблемы. И я говорю не только про игроков, но и про себя.

Согласен с Карпиным по поводу отказа от сахара

— Валерий Карпин запретил сахар в сборной. Как это повлияло на игроков из «Спартака», которые вызывались в национальную команду?

— Мы тоже избегали простые сахара в плане питания. Думаю, мы с Карпиным схожи на этот счет. Правда, есть определенные продукты, например, спортивные напитки, которые полезны для футболистов. Они восполняют баланс электролитов и содержат сахар. Однако мы старались не превышать допустимую норму. Белый и даже коричневый сахар мы старались полностью исключить.

— А мучное?

— Нет, хлеб необходим. Но выпечку мы не употребляли, по крайней мере, пытались это минимизировать, насколько это возможно. Такая еда не приносит ничего полезного в рацион спортсменов.

— Самое вредное блюдо, которое обожают российские футболисты?

— Не знаю, есть ли что-то более вредное, так как не осведомлен обо всей русской кухне, но назову сырники. Они очень популярны среди футболистов. Просто их нужно не жарить в масле, а печь в духовке! Творог, который используется в приготовлении сырников, полезен: там есть протеин и кальций, но то, что обычно их жарят в масле, — катастрофа. Если сырники приготовлены с использованием рекомендаций спортивного питания, они вполне полезны.

— Как вам в целом русская кухня? И какое любимое блюдо?

— К сожалению, мне не удалось попробовать всю вашу кухню — наш тренерский и спортивный штаб состоял в основном из итальянцев, поэтому мы часто ходили в итальянские рестораны. Но из того, что попробовал, выделю борщ! Свекла повышает производительность, поэтому это очень хорошее блюдо для футболистов. В «Спартаке» борщ обожали все.

Футболисты «Спартака» и Нусрет Гекче. из личных соцсетей Артема Реброва

— Что вы чувствовали, когда футболисты в отпуске выкладывали фото и видео из ресторана Нусрета? Сколько раз для игрока допустимо съесть стейк?

— В свободное от тренировок время я не контролирую футболистов. Если мы работали на сто процентов всю неделю, можно устроить разгрузочный день, чтобы немного расслабиться. Что касается красного мяса, то по международным стандартам можно употреблять красное и белое мясо, а также рыбу два-три дня в неделю.

Красное мясо — очень хороший источник железа. А так как у большинства футболистов во всем мире есть недостаток витамина D и особенно железа, я бы даже увеличил количество красного мяса в их рационе.

— В отпуске игроки в принципе не особо следят за правильным питанием.

— Мне нравится, когда игроки расслабляются на отдыхе, потому что сезон действительно долгий: очень много давления, стресса, тренировок. Поэтому в отпуске они могут насладиться семейной едой. Но посыл, который я пытался донести, примерно такой: вы можете расслабиться, но постарайтесь не набирать много веса. Чем больше килограммов вы наберете во время отпуска, тем больше времени вы потратите на то, чтобы вернуться в форму.

Из общих рекомендаций: сохранять баланс белков в течение дня и употреблять продукты, которые действительно их насыщают. И, конечно, есть стандартные требования по поводу сахара, алкоголя и тому подобного. Все-таки футболисты должны оставаться профессионалами, и расслабляться по полной программе не совсем правильно.

Столовая в Тарасовке. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Некоторые футболисты выпивают бокал пива или вина после матчей. В «Спартаке» это запрещено?

— К счастью, я не задумывался об этом, потому что у нас в команде таких ситуаций не возникало. На мой взгляд, алкоголь категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению организма.

— Что футболисты «Спартака» ели в раздевалке?

— Пищевые добавки, которые помогали ускорить процесс восстановления. У нас также была паста, пицца, курица или лосось, фрукты или смузи. Обычно это не что-то сверхъестественное, но то, что поможет игрокам восстановиться. И главное — то, что нравится им самим.