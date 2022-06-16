«Газзаев и Слуцкий работали в ЦСКА по семь лет. Хочу так же». Монолог Владимира Федотова

Обозреватель «СЭ» пообщался с новым главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и свел его размышления в монолог.

— Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА. Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

В этом клубе, при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше. Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА. Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно — значит, у него есть мудрость и понимание, как все выстраивать. Перед подписанием контракта мы обстоятельно побеседовали с Евгением Ленноровичем.

Мог ли остаться в «Сочи»? Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед. Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда.

Владимир Федотов в матче против ЦСКА. Александр Федоров

Прекрасно знаю, что означает для ЦСКА фамилия Федотов. И Григорий, и его сын Владимир сыграли огромную роль в истории клуба. Думаю, ничего в жизни не происходит случайно. Это очень почетно. Мне предстоит доказать, что достоин стоять в этом ряду.

Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину.

Слукавлю, если скажу, что не волнуюсь. Не волнуется только человек, которого уже нет. Правильное волнение двигает нас вперед. Будем, как всегда, трудиться на совесть, и футбол нас за это отблагодарит.