«Акрон» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Ахмата» на матч 9-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Эсковаль, Бардыбахин, Марадишвили, Лончар, Бистрович, Беншимол, Тедич, Дуду.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Цаке, Сидибе, Адамов, Силва, Ромао, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)