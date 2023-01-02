Главный представитель РПЛ на ЧМ покидает Россию. Ловрена остается только поблагодарить за порядочность
На чемпионате мира в Катаре оказалось неприлично мало представителей РПЛ. Точнее, было их всего два — камерунец Муми Нгамале из «Динамо» и хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен. И если первый провел на поле в общей сложности всего восемь минут, то второй завоевал бронзовые медали, составив с Йошко Гвардиолом одну из самых надежных пар центральных защитников на турнире. И это было весьма парадоксально — Деяну уже 33, да и в «Зените» он показывал высокий уровень лишь отрезками. А тут — просто потрясающее выступление и возвращение в сильную европейскую лигу.
Пожалуй, в этом и есть феномен хорвата — ярче всего болельщикам (не только «Зенита», но и, например, «Ливерпуля») врезались в память его привозы и косяки. Ловрен и правда много ошибался на протяжении карьеры, а его брошенная летом 2018-го фраза о том, что он считает себя одним из лучших на своей позиции в мире, на годы добавила его образу еще больше неоднозначности. Отбил ли Ловрен заплаченные за него «Зенитом» два года назад 12 миллионов евро — вопрос спорный. С одной стороны, у Деяна не было той стабильности, что у Бранислава Ивановича, да и привозы никуда не делись. С другой — когда хорват был здоров, именно он являлся ведущим защитником в паре и быстро дослужился до капитанской повязки.
Семак называл Ловрена профессионалом до мозга костей. И, пожалуй, это главное, что можно сказать о Деяне. Он не филонил и не давал себе поблажек — более того, вел партнеров за собой. Но особое впечатление Ловрен произвел человеческими качествами. С начала 2022 года на него оказывалось большое давление — хорватская пресса призывала защитника покинуть Россию, под вопросом оказался даже вызов в сборную. У Деяна, как и у других легионеров, была возможность воспользоваться специальной опцией ФИФА, уйти в аренду и склонить «Зенит» к последующей продаже. Тем более футболист рисковал пропустить чемпионат мира. Но Ловрен показал профессионализм и за пределами футбольного поля.
«Меня высмеивали в школе, надо мной смеялись, когда я был юниором. Говорили, что я не смогу играть на высоком уровне, что у меня нет левой ноги, что я медленный. Все эти мелочи сделали меня сильнее. Если вы говорите, что у меня плохая левая, я сегодня же буду бить ей больше и лучше».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2