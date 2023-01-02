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Сегодня, 15:30

Главный представитель РПЛ на ЧМ покидает Россию. Ловрена остается только поблагодарить за порядочность

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Деян возвращается в «Лион».

На чемпионате мира в Катаре оказалось неприлично мало представителей РПЛ. Точнее, было их всего два — камерунец Муми Нгамале из «Динамо» и хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен. И если первый провел на поле в общей сложности всего восемь минут, то второй завоевал бронзовые медали, составив с Йошко Гвардиолом одну из самых надежных пар центральных защитников на турнире. И это было весьма парадоксально — Деяну уже 33, да и в «Зените» он показывал высокий уровень лишь отрезками. А тут — просто потрясающее выступление и возвращение в сильную европейскую лигу.

Деян Ловрен (сборная Хорватии). «Деян способен еще два-три года играть на высоком уровне». Тренер «Зенита» — о секрете успеха Ловрена на ЧМ

Пожалуй, в этом и есть феномен хорвата — ярче всего болельщикам (не только «Зенита», но и, например, «Ливерпуля») врезались в память его привозы и косяки. Ловрен и правда много ошибался на протяжении карьеры, а его брошенная летом 2018-го фраза о том, что он считает себя одним из лучших на своей позиции в мире, на годы добавила его образу еще больше неоднозначности. Отбил ли Ловрен заплаченные за него «Зенитом» два года назад 12 миллионов евро — вопрос спорный. С одной стороны, у Деяна не было той стабильности, что у Бранислава Ивановича, да и привозы никуда не делись. С другой — когда хорват был здоров, именно он являлся ведущим защитником в паре и быстро дослужился до капитанской повязки.

Семак называл Ловрена профессионалом до мозга костей. И, пожалуй, это главное, что можно сказать о Деяне. Он не филонил и не давал себе поблажек — более того, вел партнеров за собой. Но особое впечатление Ловрен произвел человеческими качествами. С начала 2022 года на него оказывалось большое давление — хорватская пресса призывала защитника покинуть Россию, под вопросом оказался даже вызов в сборную. У Деяна, как и у других легионеров, была возможность воспользоваться специальной опцией ФИФА, уйти в аренду и склонить «Зенит» к последующей продаже. Тем более футболист рисковал пропустить чемпионат мира. Но Ловрен показал профессионализм и за пределами футбольного поля.

Деян Ловрен. Ловрен: «Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!»

«Меня высмеивали в школе, надо мной смеялись, когда я был юниором. Говорили, что я не смогу играть на высоком уровне, что у меня нет левой ноги, что я медленный. Все эти мелочи сделали меня сильнее. Если вы говорите, что у меня плохая левая, я сегодня же буду бить ей больше и лучше».

Деян Ловрен
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
ФК Зенит
ФК Лион
5
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ловрен покинул «Зенит», «Локомотив» закупился, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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