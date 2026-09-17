«Балтика» будет готовиться к возобновлению сезона в Кратово и Казани

«Балтика» сообщила, где проведет сборы перед возобновлением сезона после паузы на матчи сборных.

24 сентября команда соберется на пятидневный сбор в подмосковном Кратово, после чего отправится в Казань, где пробудет до 10 октября.

После 9 матчей «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре калининградцы на выезде сыграют против «Ахмата». Матч пройдет 11 октября.

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