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Оренбург — Краснодар: результат первого тайма матча 9 тура 17 сентября 2026

«Оренбург» — «Краснодар»: команды не забили голов в первом тайме

Сергей Ярошенко

Первый матч тайма 9-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершился вничью — 0:0.

Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

У хозяев желтые карточки получили защитники Алексей Татаев (17-я минута) и Данила Хотулев (20-я). У «быков» предупреждение у защитника Витора Тормены (31-я).

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
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