«Оренбург» — «Краснодар»: команды не забили голов в первом тайме

Первый матч тайма 9-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершился вничью — 0:0.

Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

У хозяев желтые карточки получили защитники Алексей Татаев (17-я минута) и Данила Хотулев (20-я). У «быков» предупреждение у защитника Витора Тормены (31-я).

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

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