«Спартак» с трудом дожал «Факел». Помогло удаление арендованного у «Зенита» Бардачева
«Не ломай то, что работает» — не всегда актуальная для футбола поговорка. Каждый новый матч — отдельная история со своими вводными и нюансами. То, что эффективно против одного соперника, может оказаться неактуальным уже к следующему туру. Тебя ведь тоже изучают, придумывая контрмеры, поэтому суметь удивить оппонента очень важно. Главное — не перехитрить самого себя, как иногда в важных матчах получалось у Хосепа Гвардиолы. А единственная оценка эффективности — результат, который должен был определить, насколько верными оказались решения Хуана Карлоса Карседо перед встречей с «Факелом».
Спартаковский тренер — как это уже случалось против играющих с тройкой центральных защитников «Балтики» и «Оренбурга» — выбрал с воронежцами вариант с Даку в стартовом составе. А Зобнин вернулся на позицию левого латераля. Капитан гораздо эффективнее Парады в плане продвижения мяча и лучше подходит под стиль Карседо, который подразумевает повышенную активность крайних защитников в атаке и их смещения в полуфланги около чужой штрафной. При этом Жедсон Фернандеш снова действовал в средней линии, а в качестве плана Б фигурировал Барко, который в этот раз находился в числе запасных не формально.
Пока же аргентинец наблюдал за игрой со стороны, «Спартак» оформил заявку на быстрый гол, однако сделал для этого недостаточно. Солари с подбора выстрелил мимо цели, а когда Джику замыкал подачу с углового, Фролкин сумел сложиться и сохранил ворота. Далее красно-белые пытались вскрыть оборону гостей разными способами, чередуя попытки проникнуть в штрафную по центру и через фланги. Результат получался нулевым, и к исходу получаса игры к списку заслуживавших внимания атак добавились только неудачная попытка Жедсона в падении замкнуть сильный прострел Солари, а также удар Умярова над перекладиной.
Тем не менее главный тренер «Факела» Олег Василенко, не дожидаясь перерыва, поменял Турищева на Эль-Мхассани. Воронежцы чуть скорректировали схему, но вряд ли данная перестановка была вызвана одной по-настоящему острой атакой хозяев по итогам включения Зобнина. Хотя гостям пришлось постараться, чтобы не дать Роману пробить, после чего Тодорович в подкате на грани фола нейтрализовал угрозу со стороны Солари. Прямо скажем — негусто против соперника, который не одержал в чемпионате ни одной победы и занимает последнее место в таблице.
Тот случай, когда на языке крутится фраза про напрашивающиеся изменения. Но для начала Карседо попытался поменять не сочетания футболистов, а качество игры. Сразу после перерыва спартаковцы постарались увеличить темп как собственных перемещений, так и движения мяча. Это принесло несколько стандартов и долгожданный голевой момент. Даку на ограниченном пространстве в площади ворот продемонстрировал технику и пробил с разворота, однако на пути мяча оказалась перекрывшая угол ворот нога Ковалева. А еще через минуту Даку после паса Маркиньоса вышел на ворота под острым углом и чуть-чуть не рассчитал, пытаясь подсечь мяч над Фролкиным.
Нагрузка на воронежские ворота увеличивалась, и вместе с ней росла усталость игравших без мяча гостей. До замен же у красно-белых дошло после часа игры, когда вместо Даку и Маркиньоса вышли Барко с Дмитриевым. Можно было бы даже говорить об эффекте перестановок, однако гол убежавшего один на один Солари отменили из-за офсайда. Зато «Спартак» получил численное преимущество благодаря второй желтой карточке Бардачева. Зачем он после остановки игры ударил плечом в плечо Угальде — вопрос риторический. А лучше всего поступок защитника характеризовала реакция капитана гостей Нетфуллина.
Арендованный у «Зенита» футболист повысил шансы принципиального соперника сине-бело-голубых на успех. Сюжет заиграл новыми красками. Карседо перепробовал все варианты, включая выход Пруцева и перевод Жедсона в оборону, хотя португалец и в данной роли мог превратиться во второго центрального нападающего, а потом в подкате сорвать выпад Гнапи. Команда с чемпионскими амбициями такие матчи должна дожимать, и «Спартак» этого добился после блестящей подачи Солари и неотразимого удара Угальде головой. На международную паузу красно-белые уходят в отличном настроении. Вопросы к игре остались, но три очка в таблицу добавлены.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0