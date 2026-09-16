«Спартак» с трудом дожал «Факел». Помогло удаление арендованного у «Зенита» Бардачева

Тяжелейшая победа красно-белых.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

«Не ломай то, что работает» — не всегда актуальная для футбола поговорка. Каждый новый матч — отдельная история со своими вводными и нюансами. То, что эффективно против одного соперника, может оказаться неактуальным уже к следующему туру. Тебя ведь тоже изучают, придумывая контрмеры, поэтому суметь удивить оппонента очень важно. Главное — не перехитрить самого себя, как иногда в важных матчах получалось у Хосепа Гвардиолы. А единственная оценка эффективности — результат, который должен был определить, насколько верными оказались решения Хуана Карлоса Карседо перед встречей с «Факелом».

Спартаковский тренер — как это уже случалось против играющих с тройкой центральных защитников «Балтики» и «Оренбурга» — выбрал с воронежцами вариант с Даку в стартовом составе. А Зобнин вернулся на позицию левого латераля. Капитан гораздо эффективнее Парады в плане продвижения мяча и лучше подходит под стиль Карседо, который подразумевает повышенную активность крайних защитников в атаке и их смещения в полуфланги около чужой штрафной. При этом Жедсон Фернандеш снова действовал в средней линии, а в качестве плана Б фигурировал Барко, который в этот раз находился в числе запасных не формально.

Пока же аргентинец наблюдал за игрой со стороны, «Спартак» оформил заявку на быстрый гол, однако сделал для этого недостаточно. Солари с подбора выстрелил мимо цели, а когда Джику замыкал подачу с углового, Фролкин сумел сложиться и сохранил ворота. Далее красно-белые пытались вскрыть оборону гостей разными способами, чередуя попытки проникнуть в штрафную по центру и через фланги. Результат получался нулевым, и к исходу получаса игры к списку заслуживавших внимания атак добавились только неудачная попытка Жедсона в падении замкнуть сильный прострел Солари, а также удар Умярова над перекладиной.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тем не менее главный тренер «Факела» Олег Василенко, не дожидаясь перерыва, поменял Турищева на Эль-Мхассани. Воронежцы чуть скорректировали схему, но вряд ли данная перестановка была вызвана одной по-настоящему острой атакой хозяев по итогам включения Зобнина. Хотя гостям пришлось постараться, чтобы не дать Роману пробить, после чего Тодорович в подкате на грани фола нейтрализовал угрозу со стороны Солари. Прямо скажем — негусто против соперника, который не одержал в чемпионате ни одной победы и занимает последнее место в таблице.

Тот случай, когда на языке крутится фраза про напрашивающиеся изменения. Но для начала Карседо попытался поменять не сочетания футболистов, а качество игры. Сразу после перерыва спартаковцы постарались увеличить темп как собственных перемещений, так и движения мяча. Это принесло несколько стандартов и долгожданный голевой момент. Даку на ограниченном пространстве в площади ворот продемонстрировал технику и пробил с разворота, однако на пути мяча оказалась перекрывшая угол ворот нога Ковалева. А еще через минуту Даку после паса Маркиньоса вышел на ворота под острым углом и чуть-чуть не рассчитал, пытаясь подсечь мяч над Фролкиным.

Нагрузка на воронежские ворота увеличивалась, и вместе с ней росла усталость игравших без мяча гостей. До замен же у красно-белых дошло после часа игры, когда вместо Даку и Маркиньоса вышли Барко с Дмитриевым. Можно было бы даже говорить об эффекте перестановок, однако гол убежавшего один на один Солари отменили из-за офсайда. Зато «Спартак» получил численное преимущество благодаря второй желтой карточке Бардачева. Зачем он после остановки игры ударил плечом в плечо Угальде — вопрос риторический. А лучше всего поступок защитника характеризовала реакция капитана гостей Нетфуллина.

Арендованный у «Зенита» футболист повысил шансы принципиального соперника сине-бело-голубых на успех. Сюжет заиграл новыми красками. Карседо перепробовал все варианты, включая выход Пруцева и перевод Жедсона в оборону, хотя португалец и в данной роли мог превратиться во второго центрального нападающего, а потом в подкате сорвать выпад Гнапи. Команда с чемпионскими амбициями такие матчи должна дожимать, и «Спартак» этого добился после блестящей подачи Солари и неотразимого удара Угальде головой. На международную паузу красно-белые уходят в отличном настроении. Вопросы к игре остались, но три очка в таблицу добавлены.