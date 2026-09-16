Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Спартак» с трудом дожал «Факел». Помогло удаление арендованного у «Зенита» Бардачева

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Тяжелейшая победа красно-белых.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Факел

«Не ломай то, что работает» — не всегда актуальная для футбола поговорка. Каждый новый матч — отдельная история со своими вводными и нюансами. То, что эффективно против одного соперника, может оказаться неактуальным уже к следующему туру. Тебя ведь тоже изучают, придумывая контрмеры, поэтому суметь удивить оппонента очень важно. Главное — не перехитрить самого себя, как иногда в важных матчах получалось у Хосепа Гвардиолы. А единственная оценка эффективности — результат, который должен был определить, насколько верными оказались решения Хуана Карлоса Карседо перед встречей с «Факелом».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo; в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ 13&nbsp;сентября.Рецепт победы «Спартака»: Карседо вернул Жедсона в полузащиту и выиграл

Спартаковский тренер — как это уже случалось против играющих с тройкой центральных защитников «Балтики» и «Оренбурга» — выбрал с воронежцами вариант с Даку в стартовом составе. А Зобнин вернулся на позицию левого латераля. Капитан гораздо эффективнее Парады в плане продвижения мяча и лучше подходит под стиль Карседо, который подразумевает повышенную активность крайних защитников в атаке и их смещения в полуфланги около чужой штрафной. При этом Жедсон Фернандеш снова действовал в средней линии, а в качестве плана Б фигурировал Барко, который в этот раз находился в числе запасных не формально.

Пока же аргентинец наблюдал за игрой со стороны, «Спартак» оформил заявку на быстрый гол, однако сделал для этого недостаточно. Солари с подбора выстрелил мимо цели, а когда Джику замыкал подачу с углового, Фролкин сумел сложиться и сохранил ворота. Далее красно-белые пытались вскрыть оборону гостей разными способами, чередуя попытки проникнуть в штрафную по центру и через фланги. Результат получался нулевым, и к исходу получаса игры к списку заслуживавших внимания атак добавились только неудачная попытка Жедсона в падении замкнуть сильный прострел Солари, а также удар Умярова над перекладиной.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тем не менее главный тренер «Факела» Олег Василенко, не дожидаясь перерыва, поменял Турищева на Эль-Мхассани. Воронежцы чуть скорректировали схему, но вряд ли данная перестановка была вызвана одной по-настоящему острой атакой хозяев по итогам включения Зобнина. Хотя гостям пришлось постараться, чтобы не дать Роману пробить, после чего Тодорович в подкате на грани фола нейтрализовал угрозу со стороны Солари. Прямо скажем — негусто против соперника, который не одержал в чемпионате ни одной победы и занимает последнее место в таблице.

Тот случай, когда на языке крутится фраза про напрашивающиеся изменения. Но для начала Карседо попытался поменять не сочетания футболистов, а качество игры. Сразу после перерыва спартаковцы постарались увеличить темп как собственных перемещений, так и движения мяча. Это принесло несколько стандартов и долгожданный голевой момент. Даку на ограниченном пространстве в площади ворот продемонстрировал технику и пробил с разворота, однако на пути мяча оказалась перекрывшая угол ворот нога Ковалева. А еще через минуту Даку после паса Маркиньоса вышел на ворота под острым углом и чуть-чуть не рассчитал, пытаясь подсечь мяч над Фролкиным.

Мирлинд Даку.Почему Даку так мало играет в «Спартаке»?

Нагрузка на воронежские ворота увеличивалась, и вместе с ней росла усталость игравших без мяча гостей. До замен же у красно-белых дошло после часа игры, когда вместо Даку и Маркиньоса вышли Барко с Дмитриевым. Можно было бы даже говорить об эффекте перестановок, однако гол убежавшего один на один Солари отменили из-за офсайда. Зато «Спартак» получил численное преимущество благодаря второй желтой карточке Бардачева. Зачем он после остановки игры ударил плечом в плечо Угальде — вопрос риторический. А лучше всего поступок защитника характеризовала реакция капитана гостей Нетфуллина.

Арендованный у «Зенита» футболист повысил шансы принципиального соперника сине-бело-голубых на успех. Сюжет заиграл новыми красками. Карседо перепробовал все варианты, включая выход Пруцева и перевод Жедсона в оборону, хотя португалец и в данной роли мог превратиться во второго центрального нападающего, а потом в подкате сорвать выпад Гнапи. Команда с чемпионскими амбициями такие матчи должна дожимать, и «Спартак» этого добился после блестящей подачи Солари и неотразимого удара Угальде головой. На международную паузу красно-белые уходят в отличном настроении. Вопросы к игре остались, но три очка в таблицу добавлены.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Американская пара заставляла семилетнюю девочку вытирать мочу языком
Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Великобритании
Мурашко назвал низким число ежедневно употребляющих овощи и фрукты россиян
На Азиаде дебютируют единоборства с виртуальными ударами. Говорят, это спорт будущего
Овечкина раскритиковали за участие в предвыборном ролике. Отвечать пришлось даже «Вашингтону»
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Балтика» — «Зенит», «Спартак» — «Факел» и все матчи
«Балтика» — «Зенит»: Соболев забил почти с центра поля после грубой ошибки Латышонка
Василенко о поражении «Факела» от «Спартака»: «Обидно получать глупое удаление и пропускать на последних минутах»
«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Балтика» — «Зенит»: Глушенков открыл счет красивым ударом из-за штрафной
Мостовой о победе «Спартака» над «Факелом»: «Угальде — мастерюга, вовремя выручил команду»
РПЛ, 9-й тур, расписание и результаты: «Балтика» — «Зенит», «Спартак» победил «Факел» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рейс избежал серьезного наказания за толчок судьи. Защитник ЦСКА пропустит только два тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости