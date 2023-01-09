«Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

32-летний полузащитник Илья Кухарчук рассказал, почему покинул «Химки».

— Вам называли причину, по которой «Химки» решили больше не сотрудничать с вами?

— До конца причины я сам не знаю. Клуб принял такое решение. Не знаю... Решение коллегиальное, наверное: тренерское и руководителей, видимо. Мы нашли точки соприкосновения, договорились и расторгли контракт по обоюдному согласию. Все нормально в этом плане.

— Для вас такой поворот событий не стал неожиданностью?

— На протяжении всего сезона у нас в «Химках» происходили разные вещи. Например, капитана отстраняли от тренировок. Так что в принципе я был готов к любой ситуации. Расставание не стало для меня неожиданным.

— Почему Спартак Гогниев перестал на вас рассчитывать?

— Не знаю, в чем дело, перестал ли он на меня рассчитывать или нет. В конце прошлого сезона я получил небольшое повреждение и не попадал в состав не потому, что меня не ставил Спартак Артурович или из-за чего-то еще. Дело в повреждении.

Спартак Гогниев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Но вы поняли, почему сейчас не входите в дальнейшие планы Гогниева?

— Не понял. Но и разбираться в этом не хочется.

— Неужели не обидно?

— Ну... Какая может быть обида? Ни на кого не обижен. Просто немного грустно, так как я провел в «Химках» четыре года.

— Почему команда так повалилась после ухода Сергея Юрана?

— У меня нет ответа... Даже предположить не могу. Без понятия, к сожалению.

— Ходили слухи, что Гогниев считал, что ветераны не выкладываются в каких-то матчах и поэтому посадил вас на лавку.

— Первый раз такое слышу! Не видел и не читал такого.

— Гогниев объяснил вам, почему делает ставку на других исполнителей?

— Мы с ним поговорили, но пусть эта беседа останется между нами.

— Поняли друг друга?

— Мы друг друга услышали.

Илья Кухарчук с одноклубниками. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В одном из интервью вы говорили, что команда еще привыкает к требованиям Гогниева. В итоге поняли, чего хочет от команды тренер?

— Понимание есть. Мы же все профессионалы.

— Бытует такая точка зрения, что при Гогниеве «Химки» играли в слишком смелый футбол, агрессивный. Надо было действовать осторожнее и прагматичнее, отталкиваясь от состава.

— Уф, ну и вопрос (смеется). Это надо обсуждать в прямом эфире на телевидении. Это для экспертов. Мне сказали — я делаю, выполняю установку штаба. Я не думаю, что лучше сделать так или так. Нет! Вот когда стану тренером, тогда и буду принимать решения. А рассказывать наставнику, как играть, — точно не про меня.

— Для вас стало шоком, что за первую часть сезона в «Химках» сменилось три тренера?

— Да не назвал бы это шоком. Раньше, наверное, такого в карьере не случалось. Но в «Химках» все равно интересно... Игорь Геннадьевич Черевченко уходил, потом возвращался. Так что я к таким вещам уже привык.

Сергей Юран. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Почему «Химки» расстались с Юраном?

— Это, наверное, так и останется тайной. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Эту тему можно обсуждать и обсуждать...

— То есть вы так и не поняли причин, по которым клуб расстался с Юраном?

— Да вся Россия не поняла, чего уж я-то.

— В ближайшее время вы подпишете контракт с «Торпедо»?

— Пишут сейчас многое. Но для меня было главным решить вопрос с «Химками». А что будет дальше — пока без комментариев.

— Что вы все-таки сейчас чувствуете после ухода из «Химок»?

— Знаете, такие смешанные чувства... Я вышел, попрощался с ареной, сказал спасибо стадиону. На нем было много радостных событий... Не скрою, грусть присутствует, но такова наша футбольная жизнь. Надо двигаться дальше.

— Многие уже похоронили «Химки». Команда не спасется?

— Одному Богу известно. Не берусь прогнозировать.