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Ростов — Динамо Москва: стартовые составы на матч 9 тура РПЛ 17 сентября 2026

«Ростов» — «Динамо»: Тюкавин сыграет с первых минут, Хлусевич, Гутьеррес и Казимир в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и московским «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 по московскому времени.

В заявку хозяев впервые вошел бывший защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Он попал в запас. На скамейке гостей встречу начнут новички Максимилиано Гутьеррес, который дебютировал в прошлом туре, и Жозуэ Казимир.

«Ростов»: Петров, Лангович, Мелехин, Прохин, Сако, Семенчук, Мухин, Комаров, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Хлусевич, Бабакин, Чистяков, Мадрахимов, Михайлов, Ибрагим, Шанталий, Азнауров, Титов, Шамонин.

«Динамо»: Лунев, Рубенс, Осипенко, Дэвид, Касерес, Чавес, Глебов, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Гутьеррес, Сергеев, Зайдензаль, Маринкин, Фомин, Казимир, Окишор.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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Матеус Рейс

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 3 1 1
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