«Ростов» — «Динамо»: Тюкавин сыграет с первых минут, Хлусевич, Гутьеррес и Казимир в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и московским «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 по московскому времени.

В заявку хозяев впервые вошел бывший защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Он попал в запас. На скамейке гостей встречу начнут новички Максимилиано Гутьеррес, который дебютировал в прошлом туре, и Жозуэ Казимир.

«Ростов»: Петров, Лангович, Мелехин, Прохин, Сако, Семенчук, Мухин, Комаров, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Хлусевич, Бабакин, Чистяков, Мадрахимов, Михайлов, Ибрагим, Шанталий, Азнауров, Титов, Шамонин.

«Динамо»: Лунев, Рубенс, Осипенко, Дэвид, Касерес, Чавес, Глебов, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Гутьеррес, Сергеев, Зайдензаль, Маринкин, Фомин, Казимир, Окишор.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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