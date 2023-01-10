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Пауза для Промеса. Вызов для Абаскаля. Шанс для Бальде и Зиньковского

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кейта Бальде.
Фото ФК «Спартак»
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Лидер «Спартака», лучший футболист 2022 года по опросу «СЭ», пропустит оба сбора красно-белых в ОАЭ. Как команда выйдет из ситуации.

По моим данным, 31-летний Квинси Промес испытывает проблемы с ногой — в среду это должен окончательно подтвердить углубленный медосмотр, который спартаковцы пройдут в свой первый рабочий день в новом году. Первый сбор в Дубае (13-27 января) форвард точно пропустит. Второй в Абу-Даби (30 января — 11 февраля) тоже под большим вопросом. Существует вероятность, что Квинси сможет присоединиться к команде в Турции (14-20 февраля).

При этом по Telegram гуляет похожая на теорию заговора версия, согласно которой Промес не полетит в ОАЭ из-за договора этой страны с Нидерландами об экстрадиции — на родине против нападающего выдвинуты уголовные обвинения. Как бы то ни было, но ключевая деталь в механизме Гильермо Абаскаля на долгий срок останется без привычной подготовки — все-таки индивидуальная работа совсем не то.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ситуация для «Спартака», безусловно, неприятная. Но, на мой взгляд, для нынешних красно-белых не катастрофическая. Во-первых, Абаскаль уже доказал, что способен складывать игровой пазл в любых условиях. В августе испанец остался без набравшего отличную форму на старте сезона Мозеса. В начале сентября лишился опорного хавбека Мартинса. Оба — основные футболисты, при этом нигериец вообще относится к тем, кто делает разницу. Посыпался после этого «Спартак»? Наоборот — с момента травмы люксембуржца 4 сентября во встрече с «Зенитом» москвичи в 14 официальных матчах одержали девять побед при двух поражениях и трех ничьих.

Абаскаль грамотно использовал внутренние резервы: очевиден большой прогресс у Пруцева, при Гильермо стал похож на себя лучших образцов Зобнин, прилично смотрится Зиньковский — пусть и выходивший в основном на замену. Получили шансы — и, главное, воспользовались ими — совсем молодые Мелешин и Зорин. Первый вообще успел забить три гола в 10 официальных играх — совсем неплохо для 18-летнего пацана.

Квинси Промес. Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

Но Абаскаль не просто менял одного исполнителя на другого по позиции. Испанец явно из той породы молодых специалистов, которые видят футбол как некий трансформер. За полгода в РПЛ Гильермо уже доказал, что умеет менять тактику, расстановку, манеру игры. Как от матча к матчу — в зависимости от соперника и задачи на конкретную встречу, так и в ходе 90 минут. Конечно, когда ты теряешь на большой срок такого мастера, как Промес, — это всегда больно. Но вспомните: те же эмоции болельщики испытывали после повреждения Мозеса, однако Абаскаль не просто справился — его «Спартак» полетел. Даже без Виктора.

Ну а Зиньковскому и Бальде — приготовиться. Сама жизнь вручает обоим путевки в стартовый состав — правда, пока неоплаченные. Докажут, что достойны — и в «Спартаке» развернется острейшая конкуренция за места вингеров. Ведь Промес рано или поздно тоже наберет кондиции, скоро восстановится Мозес.

Кейта Бальде. Фото ФК «Спартак»
Кейта Бальде.
Фото ФК «Спартак»

Поэтому никакой трагедии не вижу. Обычная рабочая ситуация. С такими в «Спартаке», похоже, научились справляться по-деловому и без истерик.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
14
33
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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