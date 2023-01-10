Пауза для Промеса. Вызов для Абаскаля. Шанс для Бальде и Зиньковского
По моим данным, 31-летний Квинси Промес испытывает проблемы с ногой — в среду это должен окончательно подтвердить углубленный медосмотр, который спартаковцы пройдут в свой первый рабочий день в новом году. Первый сбор в Дубае (13-27 января) форвард точно пропустит. Второй в Абу-Даби (30 января — 11 февраля) тоже под большим вопросом. Существует вероятность, что Квинси сможет присоединиться к команде в Турции (14-20 февраля).
При этом по Telegram гуляет похожая на теорию заговора версия, согласно которой Промес не полетит в ОАЭ из-за договора этой страны с Нидерландами об экстрадиции — на родине против нападающего выдвинуты уголовные обвинения. Как бы то ни было, но ключевая деталь в механизме Гильермо Абаскаля на долгий срок останется без привычной подготовки — все-таки индивидуальная работа совсем не то.
Ситуация для «Спартака», безусловно, неприятная. Но, на мой взгляд, для нынешних красно-белых не катастрофическая. Во-первых, Абаскаль уже доказал, что способен складывать игровой пазл в любых условиях. В августе испанец остался без набравшего отличную форму на старте сезона Мозеса. В начале сентября лишился опорного хавбека Мартинса. Оба — основные футболисты, при этом нигериец вообще относится к тем, кто делает разницу. Посыпался после этого «Спартак»? Наоборот — с момента травмы люксембуржца 4 сентября во встрече с «Зенитом» москвичи в 14 официальных матчах одержали девять побед при двух поражениях и трех ничьих.
Абаскаль грамотно использовал внутренние резервы: очевиден большой прогресс у Пруцева, при Гильермо стал похож на себя лучших образцов Зобнин, прилично смотрится Зиньковский — пусть и выходивший в основном на замену. Получили шансы — и, главное, воспользовались ими — совсем молодые Мелешин и Зорин. Первый вообще успел забить три гола в 10 официальных играх — совсем неплохо для 18-летнего пацана.
Но Абаскаль не просто менял одного исполнителя на другого по позиции. Испанец явно из той породы молодых специалистов, которые видят футбол как некий трансформер. За полгода в РПЛ Гильермо уже доказал, что умеет менять тактику, расстановку, манеру игры. Как от матча к матчу — в зависимости от соперника и задачи на конкретную встречу, так и в ходе 90 минут. Конечно, когда ты теряешь на большой срок такого мастера, как Промес, — это всегда больно. Но вспомните: те же эмоции болельщики испытывали после повреждения Мозеса, однако Абаскаль не просто справился — его «Спартак» полетел. Даже без Виктора.
Ну а Зиньковскому и Бальде — приготовиться. Сама жизнь вручает обоим путевки в стартовый состав — правда, пока неоплаченные. Докажут, что достойны — и в «Спартаке» развернется острейшая конкуренция за места вингеров. Ведь Промес рано или поздно тоже наберет кондиции, скоро восстановится Мозес.
Поэтому никакой трагедии не вижу. Обычная рабочая ситуация. С такими в «Спартаке», похоже, научились справляться по-деловому и без истерик.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2