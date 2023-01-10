Пауза для Промеса. Вызов для Абаскаля. Шанс для Бальде и Зиньковского

Лидер «Спартака», лучший футболист 2022 года по опросу «СЭ», пропустит оба сбора красно-белых в ОАЭ. Как команда выйдет из ситуации.

По моим данным, 31-летний Квинси Промес испытывает проблемы с ногой — в среду это должен окончательно подтвердить углубленный медосмотр, который спартаковцы пройдут в свой первый рабочий день в новом году. Первый сбор в Дубае (13-27 января) форвард точно пропустит. Второй в Абу-Даби (30 января — 11 февраля) тоже под большим вопросом. Существует вероятность, что Квинси сможет присоединиться к команде в Турции (14-20 февраля).

При этом по Telegram гуляет похожая на теорию заговора версия, согласно которой Промес не полетит в ОАЭ из-за договора этой страны с Нидерландами об экстрадиции — на родине против нападающего выдвинуты уголовные обвинения. Как бы то ни было, но ключевая деталь в механизме Гильермо Абаскаля на долгий срок останется без привычной подготовки — все-таки индивидуальная работа совсем не то.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ситуация для «Спартака», безусловно, неприятная. Но, на мой взгляд, для нынешних красно-белых не катастрофическая. Во-первых, Абаскаль уже доказал, что способен складывать игровой пазл в любых условиях. В августе испанец остался без набравшего отличную форму на старте сезона Мозеса. В начале сентября лишился опорного хавбека Мартинса. Оба — основные футболисты, при этом нигериец вообще относится к тем, кто делает разницу. Посыпался после этого «Спартак»? Наоборот — с момента травмы люксембуржца 4 сентября во встрече с «Зенитом» москвичи в 14 официальных матчах одержали девять побед при двух поражениях и трех ничьих.

Абаскаль грамотно использовал внутренние резервы: очевиден большой прогресс у Пруцева, при Гильермо стал похож на себя лучших образцов Зобнин, прилично смотрится Зиньковский — пусть и выходивший в основном на замену. Получили шансы — и, главное, воспользовались ими — совсем молодые Мелешин и Зорин. Первый вообще успел забить три гола в 10 официальных играх — совсем неплохо для 18-летнего пацана.

Но Абаскаль не просто менял одного исполнителя на другого по позиции. Испанец явно из той породы молодых специалистов, которые видят футбол как некий трансформер. За полгода в РПЛ Гильермо уже доказал, что умеет менять тактику, расстановку, манеру игры. Как от матча к матчу — в зависимости от соперника и задачи на конкретную встречу, так и в ходе 90 минут. Конечно, когда ты теряешь на большой срок такого мастера, как Промес, — это всегда больно. Но вспомните: те же эмоции болельщики испытывали после повреждения Мозеса, однако Абаскаль не просто справился — его «Спартак» полетел. Даже без Виктора.

Ну а Зиньковскому и Бальде — приготовиться. Сама жизнь вручает обоим путевки в стартовый состав — правда, пока неоплаченные. Докажут, что достойны — и в «Спартаке» развернется острейшая конкуренция за места вингеров. Ведь Промес рано или поздно тоже наберет кондиции, скоро восстановится Мозес.

Кейта Бальде. Фото ФК «Спартак»

Поэтому никакой трагедии не вижу. Обычная рабочая ситуация. С такими в «Спартаке», похоже, научились справляться по-деловому и без истерик.