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«Время подарков». Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»

«Крылья Советов» объявили о переходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
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Сергей Пиняев и Максим Глушенков стали игроками «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»
Из Самары — в Москву.

В среду, 28 декабря, «Крылья Советов» объявили о переходах полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова в «Локомотив». Оба воспитанника «Чертаново» подписали с красно-зелеными контракты на четыре года.

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«Локомотив» представил новичков роликом «Время подарков», в котором Пиняев получает свой новогодний подарок — футболку московской команды (и достает вторую — для Глушенкова). Елка в видео украшена эмблемой «Манчестер Юнайтед» — в английском клубе Пиняев проходил стажировку, а также фотографией капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова с призывом к молоду игроку: «Давай, переходи к нам».

Пиняев

Пиняев выступал за «Крылья» с лета 2021 года, он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. В ноябре 18-летний футболист стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, в декабре получил премию «Первая пятерка-2022», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ.

— Дмитрий Баринов рассказал, что общался с вами в сборной по поводу «Локомотива», приглашал в команду. Такой разговор действительно состоялся?

— Да, был. Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то, — сказал Пиняев корреспонденту «СЭ». Он будет играть за «Локомотив» под 19-м номером.

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Глушенков

23-летний нападающий выступал за «Крылья» трижды: весной 2020 года, в сезоне-2021/22 (оба раза — на правах аренды из «Спартака»), а перед сезоном-2022/23 стал полноправным игроком самарцев. Глушенков провел за «Крылья» 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Форвард будет выступать за «Локомотив» под 15-м номером.

«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали. «Крылья Советов» — это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце, — отметил Глушенков.

«Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход двух игроков атаки.

«Всегда сложно терять любого футболиста, а лидера вдвойне, — сказал тренер самарцев. — Этих ребят я знаю не только по «Крыльям», но и по «Чертаново». Мы должны сейчас все взвесить без эмоций, поблагодарить ребят и пожелать им прогресса. Надеюсь, они сделали правильный выбор, который позволит им прогрессировать и становиться сильнее. Со своей стороны хочу им сказать спасибо за ту профессиональную работу, которую мы проделали вместе».

Ранее «Крылья» приобрели у «Оренбурга» лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 14 голов в 15 матчах чемпионата.

«Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву. Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам. Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — добавил Осинькин.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
9
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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