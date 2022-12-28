«Время подарков». Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»
В среду, 28 декабря, «Крылья Советов» объявили о переходах полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова в «Локомотив». Оба воспитанника «Чертаново» подписали с красно-зелеными контракты на четыре года.
«Локомотив» представил новичков роликом «Время подарков», в котором Пиняев получает свой новогодний подарок — футболку московской команды (и достает вторую — для Глушенкова). Елка в видео украшена эмблемой «Манчестер Юнайтед» — в английском клубе Пиняев проходил стажировку, а также фотографией капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова с призывом к молоду игроку: «Давай, переходи к нам».
Пиняев
Пиняев выступал за «Крылья» с лета 2021 года, он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. В ноябре 18-летний футболист стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, в декабре получил премию «Первая пятерка-2022», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ.
— Дмитрий Баринов рассказал, что общался с вами в сборной по поводу «Локомотива», приглашал в команду. Такой разговор действительно состоялся?
— Да, был. Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то, — сказал Пиняев корреспонденту «СЭ». Он будет играть за «Локомотив» под 19-м номером.
Глушенков
23-летний нападающий выступал за «Крылья» трижды: весной 2020 года, в сезоне-2021/22 (оба раза — на правах аренды из «Спартака»), а перед сезоном-2022/23 стал полноправным игроком самарцев. Глушенков провел за «Крылья» 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Форвард будет выступать за «Локомотив» под 15-м номером.
«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали. «Крылья Советов» — это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце, — отметил Глушенков.
«Крылья Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход двух игроков атаки.
«Всегда сложно терять любого футболиста, а лидера вдвойне, — сказал тренер самарцев. — Этих ребят я знаю не только по «Крыльям», но и по «Чертаново». Мы должны сейчас все взвесить без эмоций, поблагодарить ребят и пожелать им прогресса. Надеюсь, они сделали правильный выбор, который позволит им прогрессировать и становиться сильнее. Со своей стороны хочу им сказать спасибо за ту профессиональную работу, которую мы проделали вместе».
Ранее «Крылья» приобрели у «Оренбурга» лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 14 голов в 15 матчах чемпионата.
«Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву. Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам. Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — добавил Осинькин.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2