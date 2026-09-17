«Ростов» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ростов» и «Динамо» встретятся в 9-м туре РПЛ в четверг, 17 сентября. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Динамо» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации). Начало эфира — в 18.15 мск.

«Динамо» в 8 стартовых турах набрало 16 очков и занимает четвертое место. У «Ростова» — 8 очков и 12-е место в турнирной таблице.

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