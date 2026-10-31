Фомин о победе «Динамо» над «Ахматом»: «Правильная реакция после двух поражений»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Хавбек забил гол и сделал результативную передачу в игре против грозненцев.

«Игра давалась нам первые тридцать минут, потом соперник имел моменты, но в перерыве мы обсудили, что надо играть ответственнее. Мы довели игру до победы. Мой гол? Считаю, что там была ошибка вратаря. Я обрадовался голу. Мы всегда стараемся играть низом, из обороны так выходим. Сегодня была правильная реакция после двух поражений. Сейчас будет сложный выезд в Воронеж, нам надо забирать три очка», — сказал Фомин.

«Динамо» поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 13 матчах. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 1 очко, но команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.