Тюкавин надеется, что допуск хоккейной сборной до ЧМ приблизит снятие санкций с российского футбола

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ и поделился мнением о снятии с российских хоккейных сборных ограничений на участие в международных турнирах.

— Хорошо, что победили. Мы не реализовали много моментов, где-то принимали неправильные решения перед воротами. Хорошо, что выиграли.

— Сборную России по хоккею допустили до международных турниров. Поздравили Овечкина?

— Нет, еще не поздравлял. Ждем, когда обо всем объявят официально, потому что читал, что есть недовольные сборные и так далее.

— Можно ли сказать, что допуск футболистов стал ближе?

— Надеемся и верим в это.

В пятницу, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские хоккейные сборные до участия в международных соревнованиях.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.