Черчесов заявил, что у него нет мыслей об уходе из «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2) рассказал, что не думает об уходе из клуба. Для грозненской команды эта игра стала седьмой подряд без побед.

«Как справляться с такой серией? Работать, работать и работать, — приводит ТАСС слова Черчесова. — Сейчас мысли — выспаться для начала, проанализировать. Мыслей об уходе нет, я должен выспаться, подумать».

«Ахмат» (11 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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