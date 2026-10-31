Черчесов заявил, что у него нет мыслей об уходе из «Ахмата»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2) рассказал, что не думает об уходе из клуба. Для грозненской команды эта игра стала седьмой подряд без побед.
«Как справляться с такой серией? Работать, работать и работать, — приводит ТАСС слова Черчесова. — Сейчас мысли — выспаться для начала, проанализировать. Мыслей об уходе нет, я должен выспаться, подумать».
«Ахмат» (11 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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