«Родина» — «Краснодар»: хозяева отыгрались благодаря голу Онугхи

«Родина» сравняла счет в матче против «Краснодара» в 13-м туре РПЛ — 1:1.

На 69-й минуте отличился экс-форвард «быков» Герман Онугха.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.