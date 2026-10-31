«Родина» — «Краснодар»: Кристиан вывел гостей вперед

«Краснодар» открыл счет в матче против «Родины» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

На 64-й минуте забил полузащитник «быков» Кристиан, замкнувший подачу Дмитрия Воробьева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

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