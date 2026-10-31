«Краснодар» проиграл «Родине» и продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей

«Краснодар» на выезде уступил «Родине» в матче 13-го тура РПЛ — 1:2.

Счет на 64-й минуте открыл полузащитник «быков» Кристиан. Спустя пять минут хозяева отыгрались благодаря голу Германа Онугхи. Победу «Родине» на 86-й минуте принес автогол Дугласа Аугусто.

«Краснодар» (23 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева больше двух месяцев не побеждает в РПЛ — пять ничьих и два поражения с 30 августа, когда «быки» победили «Ростов» (1:0) в 6-м туре.

«Родина» (12 очков) поднялась из зоны вылета на 12-ю строчку.

В следующем туре «Краснодар» примет ЦСКА, а «Родина» в Грозном сыграет с «Ахматом». Обе встречи пройдут 7 ноября

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

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