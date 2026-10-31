Защитник «Динамо» Рикардо: «Нам надо набирать много очков, чтобы в мае праздновать чемпионство»

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо подвел итоги матча против «Ахмата» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

— Хороший соперник, но вчера мы собрались и общались — в последних матчах много пропустили, сделали корректировки. Все думали о победе, и нам удалось выиграть. Мы изучаем соперника каждый раз, знаем, что «Ахмат» хорошо играет на стандартах. Мы это разобрали, поэтому смогли предотвратить опасные моменты. Турнирная таблица? Конечно, мы всегда смотрим в нее. Видим результаты конкурентов, хотим обойти всех и выиграть титул. После поражения от «Акрона» надо было исправляться. Нам надо набирать много очков, чтобы в мае праздновать чемпионство, — сказал Риккардо

С 28 очками «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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