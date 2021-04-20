Почему болельщики «Спартака» не любят Вилкова и чем он разозлил Хачатурянца

Лучшая статистика матчей при судействе Вилкова — у «Зенита».

Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах в России, где он проработал 175 игр в качестве главного арбитра. «СЭ» анализирует, с какой статистикой рефери закончил свою работу.

«Спартак» проиграл половину матчей при судействе Вилкова, «Зенит» и «Локомотив» чаще получали пенальти

Не секрет, что Вилкова больше всего не любят болельщики «Спартака», и на то есть основания. При его судействе из 27 матчей красно-белые проиграли больше половины — 14 игр. Именно «Спартак» чаще всех проигрывал, когда судил Вилков, а выиграл лишь 4 матча.

Понятно, что напрямую связать абсолютно все результаты с конкретным судьей нельзя, но все равно статистика крайне показательная. Красно-белые также получили от рефери 71 желтую карточку, больше только у «Зенита» — 76. Но прямых удалений больше именно у «Спартака» — 3.

Неудивительно, что московский клуб поддержал решение Хачатурянца и пожелал ему удачи. Для «Спартака» это самый «неудачный» судья последних лет. Отметим, что речь идет о работе главным рефери, Вилков также назначался и на ВАР.

В этом сезоне он ни разу не получал назначений на игры «Спартака» ни как главный рефери, ни в каком-то другом виде. В прошлом сезоне Вилков три раза работал на ВАР, и два раза «Спартак» проиграл: «Зениту» (0:1) и «Краснодару» (1:2). Один раз с Вилковым на ВАР «Спартак» выиграл — у «Локомотива» (3:0). Знаменитое поражение прошлого сезона от «Тамбова» в Саранске (0:2) — последний матч Вилкова в качестве главного арбитра на игре «Спартака». В сезоне-2018/19 Вилков трижды назначался на матчи красно-белых, и все три закончились для них поражениями, при этом от середняков: «Урала» (0:1), «Оренбурга» (0:2) и «Арсенала» (0:3).

Последний раз при Вилкове «Спартак» побеждал в декабре 2016 года — «Рубин» (2:1). С тех пор он проработал на играх красно-белых в 13 матчах, и ни разу москвичи в них не побеждали.

Почему Вилкова называют «зенитовским» судьей?

Совершенно противоположная статистика у «Зенита» при судействе Вилкова. При нем «Зенит» побеждает чаще других команд — 25 матчей из 36, ещё 9 ничьих и лишь 2 поражения.

С 2010 по 2019 год «Зенит» при Вилкове вообще проиграл лишь один матч — ЦСКА в 2014 году (0:1). А второе поражение случилось через пять лет — в 2019-м от «Локомотива» (0:1).

Сам Вилков рассказывал, что спокойно относится к тому, что его связывают с «Зенитом», и объяснил, что частые назначения объясняются лишь тем, что он судья не из Санкт-Петербурга.

«Не я же себя назначаю на матчи. Есть порядка 170-180 игр, основная масса — Питер против Москвы. У нас было время, когда судей из региона (Москва и Петербург) было всего 4-5 человек, и мы по несколько раз за сезон судили эти матчи. Это только лишь из-за этого. Плюс у нас много арбитров из Питера, которые не могут судить «Зенит», вот и все. В концовках чемпионата делают так, чтобы москвичи не судили «Зенит», чтобы не было всяких домыслов», — говорил он в интервью Sport24.

Михаил Вилков показывает красную карточку игроку ЦСКА. Фото ФК «Зенит»

Отметим, что в целом «Зенит» с 2010 года выиграл 208 матчей — больше всех среди российских клубов. Так что цифры не обязательно могут быть связаны с судейством конкретных рефери. «Спартак» при этом выиграл 168 матчей и проиграл 97. Статистика у красно-белых в целом хуже, чем у «Зенита», так что дело может быть далеко не в судействе или не всегда связано именно с этим.

На втором месте по победам при судействе Вилкова идет ЦСКА — 16 побед в 26 матчах и лишь 5 поражений. В ворота армейцев Михаил назначил лишь 2 пенальти — очень мало с учетом такого количества игр.

Чаще всего Вилков назначал пенальти в ворота «Зенита» и «Локомотива» — по 6 раз. В ворота «Динамо» и «Ростова» — по 4 раза, но при этом судья игрокам этих команд ни разу не показывал красные карточки.

Вилков подставил себя матчем «Краснодар» — «Рубин», когда придумал катящийся мяч

Опала Вилкова началась, конечно, не на игре «Локомотива» и «Ростова» в прошлом туре, а еще в прошлом году осенью, когда его отстранили от судейства до весенних матчей.

Свою роль сыграла принципиальность руководства «Рубина», который 17 октября на выезде в Краснодаре проиграл «быкам» 1:3. По судейству у клуба было несколько вопросов, но больше всего «Рубин» возмутил инцидент с назначением пенальти после просмотра ВАР, когда Вилков нарушил протокол работы. Если коротко: рефери не заметил игру рукой, матч продолжился, затем был фол игрока «Краснодара» и назначен штрафной, который рефери дал разыграть, а затем вдруг свистнул и пошел смотреть повтор. Согласно протоколу, эпизод уже был заигран, раз судья возобновил матч. И Вилков тогда то ли забыл о просмотре повтора, или просто ошибся, но в итоге начал выкручиваться: придумал версию, что разыгранный «Рубином» мяч катился, а потом — что был разведен не с того места.

Все эти версии вывели из себя представителей казанского клуба, и они обратились к Хачатурянцу. Судья не хотел признавать ошибку, начал ругаться с клубом и даже устроил скандал в судейской. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов тогда принципиально потребовал отстранить Вилкова и даже намеревался пойти в арбитражный суд в Лозанне. Именно та ситуация стала решающей, и за Вилковым в РФС начали следить более пристально. Казанцы постоянно подавали апелляции, присылали видеодоказательства, писали письма напрямую Хачатурянцу, который взял ситуацию на свой контроль. «Рубин» добился отстранения, но недолгого, при этом обратил внимание на проблему с судьей, к которому скопились претензии от многих клубов.

Предупреждение в виде дисквалификации на пару месяцев на рефери не повлияло, и после очередных ошибок его окончательно убрали из обоймы.