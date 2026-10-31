«Родина» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 31 октября, «Родина» и «Краснодар» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.

«Родина» на прошлой неделе выиграла важный гостевой матч у «Факела» (1:0) и приблизилась к 14-му месту на расстояние в два очка. Также московский клуб впервые в чемпионате не пропустил и прервал серию из восьми туров без побед.

«Краснодар» после яркого старта продолжает буксовать — шесть побед кряду сменила череда из шести безвыигрышных встреч. В 12-м туре «быки» дома в конце второго тайма упустили победу над «Балтикой» (1:1). Но есть и положительный момент — во вторник «Краснодар» победил «Динамо» в Кубке России и одержал первую победу в основное время на официальном уровне за осень.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Родина» — «Краснодар». Присоединяйтесь!