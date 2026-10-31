Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live
Родина — Краснодар: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 13 тура РПЛ 31 октября 2026

Live

Сегодня, 09:45

«Родина» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
10:15

«Родина» — «Краснодар»: потери

У «Родины» из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Артем Мещанинов. Под вопросом появление еще одного игрока обороны Родриго Бекао. У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов, а защитник Илья Вахания не сыграет из-за дисквалификации. У хавбека Дугласа Аугусто проблемы со здоровьем.

10:10

«Родина» — «Краснодар»: личные встречи

Команды ни разу не играли на официальном уровне. 3 февраля 2024 года они провели товарищескую встречу, которая завершилась крупной победой «быков» со счетом 3:0. По мячу забили Эдуард Сперцян, Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.

10:05

«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ

«Краснодар» этой осенью в чемпионате еще не выигрывал — пять ничьих при одном поражении. Напомним, что на старте РПЛ команда Мурада Мусаева выиграла шесть встреч кряду. Шаг к выходу из кризиса — победа в минувший вторник над «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России (2:1)

10:00

«Родина»: форма в последних турах РПЛ

В предыдущем 12-м туре «Родина» на выезде выиграла у «Факела» (1:0) и прервала восьмиматчевую серию без побед в РПЛ. Она насчитывала пять поражений при трех ничьих. Всего за чемпионат у московской команды две победы, причем обе одержаны в гостях. На своем поле «родные» еще не выигрывали.

9:55

Где смотреть трансляцию матча «Родина» — «Краснодар»

Игру «Родины» и «Краснодара» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

9:50

Дата, место и время начала матча «Родина» — «Краснодар»

Матч команд Джонатана Альбы и Мурада Мусаева состоится в субботу, 31 октября, в Химках на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

9:45

В субботу, 31 октября, «Родина» и «Краснодар» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.

«Родина» на прошлой неделе выиграла важный гостевой матч у «Факела» (1:0) и приблизилась к 14-му месту на расстояние в два очка. Также московский клуб впервые в чемпионате не пропустил и прервал серию из восьми туров без побед.

«Краснодар» после яркого старта продолжает буксовать — шесть побед кряду сменила череда из шести безвыигрышных встреч. В 12-м туре «быки» дома в конце второго тайма упустили победу над «Балтикой» (1:1). Но есть и положительный момент — во вторник «Краснодар» победил «Динамо» в Кубке России и одержал первую победу в основное время на официальном уровне за осень.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Родина» — «Краснодар». Присоединяйтесь!

9:45

31 октября «Родина» и «Краснодар» сыграют в матче 13-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)
Родина
Краснодар

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости