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Сегодня, 09:45
«Родина» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
«Родина» — «Краснодар»: потери
У «Родины» из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Артем Мещанинов. Под вопросом появление еще одного игрока обороны Родриго Бекао. У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов, а защитник Илья Вахания не сыграет из-за дисквалификации. У хавбека Дугласа Аугусто проблемы со здоровьем.
«Родина» — «Краснодар»: личные встречи
Команды ни разу не играли на официальном уровне. 3 февраля 2024 года они провели товарищескую встречу, которая завершилась крупной победой «быков» со счетом 3:0. По мячу забили Эдуард Сперцян, Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.
«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ
«Краснодар» этой осенью в чемпионате еще не выигрывал — пять ничьих при одном поражении. Напомним, что на старте РПЛ команда Мурада Мусаева выиграла шесть встреч кряду. Шаг к выходу из кризиса — победа в минувший вторник над «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России (2:1)
«Родина»: форма в последних турах РПЛ
В предыдущем 12-м туре «Родина» на выезде выиграла у «Факела» (1:0) и прервала восьмиматчевую серию без побед в РПЛ. Она насчитывала пять поражений при трех ничьих. Всего за чемпионат у московской команды две победы, причем обе одержаны в гостях. На своем поле «родные» еще не выигрывали.
Где смотреть трансляцию матча «Родина» — «Краснодар»
Игру «Родины» и «Краснодара» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Родина» — «Краснодар»
Матч команд Джонатана Альбы и Мурада Мусаева состоится в субботу, 31 октября, в Химках на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
В субботу, 31 октября, «Родина» и «Краснодар» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги.
«Родина» на прошлой неделе выиграла важный гостевой матч у «Факела» (1:0) и приблизилась к 14-му месту на расстояние в два очка. Также московский клуб впервые в чемпионате не пропустил и прервал серию из восьми туров без побед.
«Краснодар» после яркого старта продолжает буксовать — шесть побед кряду сменила череда из шести безвыигрышных встреч. В 12-м туре «быки» дома в конце второго тайма упустили победу над «Балтикой» (1:1). Но есть и положительный момент — во вторник «Краснодар» победил «Динамо» в Кубке России и одержал первую победу в основное время на официальном уровне за осень.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Родина» — «Краснодар». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1