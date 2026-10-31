Мусаев: «Сторожук сам связался со мной и сказал, что слухи о его приходе — неправда»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о том, что его может сменить Александр Сторожук.

29 октября «РБ Спорт» сообщал, что Сторожук, который сейчас работает в «Торпедо», может вернуться на пост главного тренера «Краснодара».

«Никак не отношусь. Так бывает в нашей работе, ничего нет такого. Сторожук сам связался со мной и сказал, что это неправда. Больше нечего сказать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В субботу «Краснодар» на выезде игграет с московской «Родиной» в матче 13-го тура РПЛ. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

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