«Для Лиги чемпионов «Спартаку» нужно купить Роналду». Романцев ответил на вопросы читателей «СЭ»

Рубрика «Спросите у Романцева».

Отгремел последним туром чемпионат страны, поспешили в долгожданный отпуск его участники, названы лауреаты сезона. Сезон опустил занавес. Но футбол продолжается — на носу очередное Евро, к которому вовсю готовится сборная Черчесова, пестрят последними новостями о ней и ее соперниках СМИ. А по тому, сколько в конце мая пришло в редакцию вопросов Романцеву, похоже, решил не брать паузу для отдыха и болельщик. Волнует его все — от прихода в «Спартак» загадочного тренера-португальца до возможного сноса в Черкизове дорогого их сердцу стадиона. Количество вопросов не могло не порадовать уважаемого Олега Ивановича, поскольку для таких небезразличных к игре людей он всегда и работал. И то, что они этого не забыли, стало ясно уже с первого вопроса.

Евгений Караваев: Олег Иванович, как ваше здоровье?

Олег Романцев: Как в старом анекдоте, когда футболист на вопрос тренера, готов ли он выйти на поле, отвечает: «Чувствую себя хорошо, но играть не могу». Вот так и я. А если серьезно, то восстановление идет по плану. За что огромное спасибо медикам, которые следят за моим состоянием и его регулярно контролируют. Езжу с братом на утренние прогулки в Сокольники, где захожу еще в наш клуб ветеранов. Недавно ездил с ними на игру в Орехово-Зуево, а сейчас собираемся в Белгород. Заметил, что стал чаще видеться с друзьями. Вот недавно встретился с Александром Тархановым и Назаром Петросяном, с которыми связывает давняя дружба. Посидели, вспомнили былое. Бежит время...

Смогут ли Руслан Литвинов и другие таланты «Спартака» раскрыться — покажет время. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Марина Чарикова: Кто в данный момент из спартаковской молодежи может усилить основу?

Олег Романцев: Вот так с ходу и не назовешь. Я иногда бываю на матчах «Спартака-2», вижу на трибуне Сергея Родионова, Дмитрия Попова, которые внимательно следят за нашей молодежью. Да и Женя Бушманов, который с ней работает, играющих ребят не пропустит. Уже видно, что есть способности у Литвинова, Оганесяна, Игнатова. На этом уровне они заметны. А вот как у них пойдет в главной команде, предсказать не рискну. Бывает, что молодой футболист, как Вагиз Хидиятуллин, в семнадцать раскрывается, а другой только в двадцать девять начинает играть. Вон Паша Яковлев какие надежды подавал, а по большому счету так и не выстрелил...

Александр Постников: Чисто по игре, а не по месту в таблице, «Спартак» второй в РПЛ? Как далеко в Лиге ч емпионов пройдет?

Олег Романцев: Здесь многое от жеребьевки зависит. К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии, бороться на равных он пока не готов. Правда, может выручить удачно проведенная селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, Александр, что право выступать в ней нужно еще завоевать, пройдя отборочные матчи.

Александр Жучков: Что думаете о назначении тренером «Спартака» Руя Витории? Сможет ли он вывести клуб в чемпионы?

Олег Романцев: Как и большинство, я ничего не знаю об этом специалисте. Говорят, он чемпионат Португалии выигрывал с «Бенфикой». Каррера со «Спартаком» в российском первенстве побеждал, а потом пропал. Надо посмотреть, как новый тренер начнет работать, что он хочет, каковы амбиции. Если пойдет как у Николича в «Локомотиве», значит, есть надежда на большие победы. Если нет, будем ждать следующего наставника-спасателя.

Алексей Ларкин: Что вы думаете по поводу выхода из совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой? Что там случилось? Почему такая стремительная реакция? Навредит это как-то «Спартаку»?

Олег Романцев: Не обижайтесь, уважаемый Алексей. Я предпочитаю говорить только о футболе. А ваш вопрос касается закулисной кухни клуба. Насколько я знаю, «Спорт-Экспресс» достаточно подробно освещает эту ситуации, о которой говорит сама ее участница. А навредит ли это «Спартаку» или нет, как говорится, поживем - увидим. Но клуб точно не закроется.

Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алексей Ларкин: В прессе промелькнул якобы трансферный план «Спартака». Каким, по-вашему, он должен быть? Кого надо «Спартаку» купить, а кого продать по позициям?

Олег Романцев: На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления. Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю.

Иван Бывальцев: Нравится ли вам чемпионат или лучше сделать плей-офф, как в хоккее?

Олег Романцев: Я не большой сторонник турнирных реформ и всяких новаций. И хотя в нашем чемпионате, как и в любом другом, время от времени возникают разные проблемы, я к нему привык. На мой взгляд, недостаток плей-офф в том, что на завершающем этапе команды, которые в него не попали, остаются без игры. И это может обернуться тем, что на периферии начнется застой, станут исчезать команды, снизится интерес к футболу. А его, напротив, надо стараться всеми возможными средствами поднимать. Я раньше был против отмены лимита на легионеров. Теперь вот считаю иначе. Потому что, к примеру, такие яркие футболисты, как Влашич или Ларссон с Промесом, делают чемпионат интересней и зрелищней. Российской молодежи есть чему у них поучиться, а значит , быстрее встать на ноги.

Борис Моров: Добрый день! Олег Иванович, кто, по-вашему, игрок - открытие прошедшего сезона?

Олег Романцев: Я бы назвал спартаковца Ларссона. Чаще бывает, что приехав в Рос с ию, легионер хорошо начинает, а потом сдувается, как было с Шюррле. А швед, напротив, прибавлял от матча к матчу. Это настоящий форвард — быстрый, маневренный, с нюхом на голы, которых он забил в этом сезоне полтора десятка. Уверен, что ему есть чем еще удивить соперников, порадовать наших фанатов и стать лучшим игроком следующего сезона.

Дмитрий Лисенков: Здравствуйте, Олег Иванович! На ваш взгляд, кто из тренеров РПЛ в этом году ставил самый интересный футбол своей команде? Может, кто-то вас удивил своими нестандартными ходами и тактическими находками? Или ничего нового и запоминающегося вы не увидели?

Олег Романцев : Я уже отмечал по ходу сезона работу Леонида Слуцкого, который практически с листа сумел выстроить игру «Рубина». И то, что защитник Самошников и хавбек Макаров получили приглашение в сборную, говорит о качественной тренерской работе. Как и выход в Лигу конференций. Несмотря на смазанную концовку, еще бы отметил Валерия Карпина, сумевшего после потери ведущих футболистов выжать из «Ростова» все и оставить болельщикам надежду на будущее.

Артем Грудинин: Согласно опросу «СЭ», лучшим игроком сезона назван Сердар Азмун. Вы тоже так считаете?

Олег Романцев: На все сто процентов. Парень прибавляет из сезона в сезон и в своем нынешнем состоянии вполне мог бы заиграть в ведущих клубах Испании, Италии или Германии. У Азмуна практически нет слабых мест — все в порядке со скоростью, обводкой, с техническим оснащением. К тому же при небольшом росте он прекрасно чувствует себя на втором этаже. Да еще и пасом владеет. И в паре с Дзюбой он представляет мощнейшее оружие «Зенита».

Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»

Антон Борисов: Как отнеслись к сообщению о возможном сносе стадиона «Локомотива» и переезде команды в Лужники?

Олег Романцев: Как к грому среди ясного неба. Для меня этот стадион — часть жизни. Как сейчас помню свой первый матч в Черкизове в составе «Спартака» против «Уралмаша», который мы выиграли — 5:1. Горжусь, что один мяч Павленко забил головой с моей подачи. Именно с этого стадиона начинал о сь возвращение «Спартака» Бескова в высшую лигу. Потому наши болельщики по сей день считают его своим. А для локомотивских фанатов это просто история. Ведь именно в Черкизове рождался их клуб. Вот почему они защищают свой стадион. А я их понимаю и полностью поддерживаю. И если надо, готов рядом встать с плакатом протеста.

Борис Шатров: Ожидали от «Локомотива» такого мощного финиша? За счет чего он удался?

Олег Романцев: «Локомотив» действительно блеснул в концовке и рекордной победной серией, и выигрышем Кубка. За счет чего? Думаю, не последнюю роль сыграло стремление футболистов показать себя перед новым тренером. Такое часто случается. Плюс хороший состав, в который Николич вовремя ввел молодых Мухина, Куликова, Магкеева. Хороши были Крыховяк с Камано. Словом, есть с чем показаться в Европе, если, конечно, игроков не растащат.

Борис Шатров: Недавно состоялась встреча руководства «Локомотива» с лидерами фанатского движения, на которой болельщики высказали свои требования. Как относитесь к тому, что фанаты все больше хотят участвовать в жизни клуба и диктовать свои условия?

Олег Романцев: К тому, что хотят участвовать в жизни клуба, отношусь хорошо. Значит, он для них действительно дорог. А вот к тому, что предпринимают попытки диктовать руководству, что и как делать, отношусь отрицательно. Ясно, что без болельщика игра блекнет. Но это не дает ему прав а навязывать руководству свои требования, на проявление трибунного хамства, унижение игроков и оскорбление соперников. В мое время у фанатов «Спартака» и «Локомотива» были хорошие, добрые отношения. И очень хотелось, чтобы он продолжились.

Лариса Огнева: Шли разговоры о том, что «Спартак» постарается оставить Тедеско. Нужно ли это было делать? Какое впечатление оставила его работа?

Олег Романцев: Честно говоря, о том, что тренера уговаривали остаться, я не слышал. Что касается работы Тедеско, то она оставила приятное впечатление. Не рискну предсказать, что в новом сезоне под руководством Тедеско «Спартак» стал бы чемпионом. Но главное, уже есть с чего начинать, чтобы продолжать двигаться вперед. Важно не забывать урок, преподанный «Уфой», и других ошибок минувшего сезона.

Игорь Ступин: Как отнеслись к тому, что «Спартак» стал готовиться к матчам в Тушине, а не в Тарасовке, с которой его связывает вся история клуба?

Олег Романцев: С пониманием. Конечно, Тарасовка — это дом, в котором все свое, родное. Но Москва растет и так забита транспортом, что сейчас в дороге на игру можно свободно застрять в часовой пробке. Так что этот шаг заставила сделать жизнь. Не зря перед матчем многие команды ночуют не на базе, а в одной из гостиниц города.

Олег Ребров: «Зенит» опередил «Спартак» на восемь очков. Можно считать, что это показатель того , насколько питерский клуб превосходит его в классе?

Олег Романцев: Не думаю. Считаю, что «Зениту» повезло с календарем, который был у него в концовке полегче спартаковского. Но такой разрыв в очках объясняется еще и тем, что «Зенит» обошелся в сезоне без ям и срывов.

Андреас Хинкель и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Григорий Ломанов: Третье подряд чемпионство «Зенита» говорит о том, что Семак уже состоявшийся тренер?

Олег Романцев: Сказал бы даже, что трижды состоявшийся. Поскольку уверен: даже одна победа в чемпионате позволяет считать того, кто привел к ней, состоявшимся тренером. И очень рад, что и в новой профессии Сергей остался таким же собранным и преданным делу, каким я знал его по совместной работе в сборной.

Евгений Ляхов: Слышал, что нашу команду «Нижний Новгород» должен возглавить Александр Кержаков. Не слишком ли он молод, чтобы тренировать клуб премьер-лиги?

Олег Романцев: Сегодня, когда клубы стали больше доверять молодым наставникам, у Александра вполне подходящий возраст для работы на таком уровне. К примеру, Мурад Мусаев возглавил «Краснодар», когда ему было 35. Алексей Стукалов принял «Уфу» в 37. А Виктор Гончаренко «Кубань» — в 36. Кержакову — 38. Так что все сходится. Я всегда ценил Сашу за смелость, решительность поступков, стремление двигаться вперед наперекор всему. Именно поэтому он по сей день лидер российских бомбардиров. Уверен, что эти качества будут теперь помогать и в тренерско м деле. А еще Саша — максималист. И он будет учить своих футболистов не только побеждать, но и делать это красиво, с достоинством. О многом говорит и то, что Кержаков не побоялся начать работать в клубе, оказавшемся в хвосте первого дивизиона. И уже в конце сезона игра «Томи» обрела свое лицо. Именно там, набив синяков и шишек, он начал осваивать новую профессию, получив первый, такой важный опыт. Все это очень пригодится на новом месте. Удачи тебе, тренер Александр Анатольевич!

Зураб Коридзе: Сборная России 20 мая начала подготовку к чемпионату Европы, в котором стартует 12 июня. Насколько необходимы столь длительные сборы перед такими турнирами?

Олег Романцев: По себе знаю, как футболисты не любят сборы. Да еще такие длинные. Но в данном случае, пойдя на это, Черчесов абсолютно прав. Ведь кроме тренировочного процесса, это еще и способ объединения коллектива, возможность дать новичкам освоится в нем, почувствовать себя своими. И эти три недели не только одни нагрузки, но еще и тренерская работа по укреплению коллектива, его командного духа. Когда это не получается, то обидных осечек не избежать даже командам, где играют звезды первой величины. Пример тому - сборная Аргентины, которая с самим Месси в составе проваливала большие турниры.

Леон Громов: По оценкам «СЭ» , Акинфеев стал вратарем символической сборной сезона-2020/21, который он провел на высшем уровне. Быть может, стоило попытаться поговорить с ним по поводу возвращения в сборную?

Олег Романцев: Допускаю, что такой разговор у Черчесова с Игорем был. И то, что в итоге армейца не оказалось в числе поехавших на сбор вратарей, говорит о том, что Акинфеев еще раз честно объяснил тренеру причину своего отказа, а Станислав Саламович ее понял и принял. Все солидно и по-мужски.

Егор Старцев: То, что первые два матча на Евро сборная России проведет дома, повышает ее шансы на выход из группы?

Олег Романцев: Тут не может быть двух мнений: свое поле и свои болельщики — это всегда плюс. Важно только суметь им воспользоваться. Хотя от чрезмерного волнения можно и перегореть. Но Черчесов прекрасный мотиватор, а потому этого не должно произойти.

Тренировка сбоной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сергей Нефедов: 1 и 5 июня наша сборная должна сыграть контрольные матчи с Польшей и Болгарией. В спарринги выбирают команды, похожие игровой манерой на тех, с кем предстоит встретиться в групповом турнире?

Олег Романцев: К сожалению, наша сборная пока не в том статусе, чтобы выбирать в спарринги тех, кого она хочет, как могут позволить себе команды Испании, Бельгии или Германии. И то, что согласились сыграть поляки, уже неплохо. Это колючая, крепкая сборная, за которую, кстати, должен сыграть и Крыховяк. Да и болгары — противник не из проходных. Словом, для подготовки к стартовой встрече с бельгийцами оба соперника вполне подходят.

Олеся Брогун: Кто, по-вашему, будет реально претендовать на титул чемпиона приближающегося Евро?