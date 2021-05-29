«Для Лиги чемпионов «Спартаку» нужно купить Роналду». Романцев ответил на вопросы читателей «СЭ»
Отгремел последним туром чемпионат страны, поспешили в долгожданный отпуск его участники, названы лауреаты сезона. Сезон опустил занавес. Но футбол продолжается — на носу очередное Евро, к которому вовсю готовится сборная Черчесова, пестрят последними новостями о ней и ее соперниках СМИ. А по тому, сколько в конце мая пришло в редакцию вопросов Романцеву, похоже, решил не брать паузу для отдыха и болельщик. Волнует его все — от прихода в «Спартак» загадочного тренера-португальца до возможного сноса в Черкизове дорогого их сердцу стадиона. Количество вопросов не могло не порадовать уважаемого Олега Ивановича, поскольку для таких небезразличных к игре людей он всегда и работал. И то, что они этого не забыли, стало ясно уже с первого вопроса.
Евгений Караваев: Олег Иванович, как ваше здоровье?
Олег Романцев: Как в старом анекдоте, когда футболист на вопрос тренера, готов ли он выйти на поле, отвечает: «Чувствую себя хорошо, но играть не могу». Вот так и я. А если серьезно, то восстановление идет по плану. За что огромное спасибо медикам, которые следят за моим состоянием и его регулярно контролируют. Езжу с братом на утренние прогулки в Сокольники, где захожу еще в наш клуб ветеранов. Недавно ездил с ними на игру в Орехово-Зуево, а сейчас собираемся в Белгород. Заметил, что стал чаще видеться с друзьями. Вот недавно встретился с Александром Тархановым и Назаром Петросяном, с которыми связывает давняя дружба. Посидели, вспомнили былое. Бежит время...
Марина Чарикова: Кто в данный момент из спартаковской молодежи может усилить основу?
Олег Романцев: Вот так с ходу и не назовешь. Я иногда бываю на матчах «Спартака-2», вижу на трибуне Сергея Родионова, Дмитрия Попова, которые внимательно следят за нашей молодежью. Да и Женя Бушманов, который с ней работает, играющих ребят не пропустит. Уже видно, что есть способности у Литвинова, Оганесяна, Игнатова. На этом уровне они заметны. А вот как у них пойдет в главной команде, предсказать не рискну. Бывает, что молодой футболист, как Вагиз Хидиятуллин, в семнадцать раскрывается, а другой только в двадцать девять начинает играть. Вон Паша Яковлев какие надежды подавал, а по большому счету так и не выстрелил...
Александр Постников: Чисто по игре, а не по месту в таблице, «Спартак» второй в РПЛ? Как далеко в Лиге чемпионов пройдет?
Олег Романцев: Здесь многое от жеребьевки зависит. К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии, бороться на равных он пока не готов. Правда, может выручить удачно проведенная селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, Александр, что право выступать в ней нужно еще завоевать, пройдя отборочные матчи.
Александр Жучков: Что думаете о назначении тренером «Спартака» Руя Витории? Сможет ли он вывести клуб в чемпионы?
Олег Романцев: Как и большинство, я ничего не знаю об этом специалисте. Говорят, он чемпионат Португалии выигрывал с «Бенфикой». Каррера со «Спартаком» в российском первенстве побеждал, а потом пропал. Надо посмотреть, как новый тренер начнет работать, что он хочет, каковы амбиции. Если пойдет как у Николича в «Локомотиве», значит, есть надежда на большие победы. Если нет, будем ждать следующего наставника-спасателя.
Алексей Ларкин: Что вы думаете по поводу выхода из совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой? Что там случилось? Почему такая стремительная реакция? Навредит это как-то «Спартаку»?
Олег Романцев: Не обижайтесь, уважаемый Алексей. Я предпочитаю говорить только о футболе. А ваш вопрос касается закулисной кухни клуба. Насколько я знаю, «Спорт-Экспресс» достаточно подробно освещает эту ситуации, о которой говорит сама ее участница. А навредит ли это «Спартаку» или нет, как говорится, поживем - увидим. Но клуб точно не закроется.
Алексей Ларкин: В прессе промелькнул якобы трансферный план «Спартака». Каким, по-вашему, он должен быть? Кого надо «Спартаку» купить, а кого продать по позициям?
Олег Романцев: На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления. Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю.
Иван Бывальцев: Нравится ли вам чемпионат или лучше сделать плей-офф, как в хоккее?
Олег Романцев: Я не большой сторонник турнирных реформ и всяких новаций. И хотя в нашем чемпионате, как и в любом другом, время от времени возникают разные проблемы, я к нему привык. На мой взгляд, недостаток плей-офф в том, что на завершающем этапе команды, которые в него не попали, остаются без игры. И это может обернуться тем, что на периферии начнется застой, станут исчезать команды, снизится интерес к футболу. А его, напротив, надо стараться всеми возможными средствами поднимать. Я раньше был против отмены лимита на легионеров. Теперь вот считаю иначе. Потому что, к примеру, такие яркие футболисты, как Влашич или Ларссон с Промесом, делают чемпионат интересней и зрелищней. Российской молодежи есть чему у них поучиться, а значит, быстрее встать на ноги.
Борис Моров: Добрый день! Олег Иванович, кто, по-вашему, игрок - открытие прошедшего сезона?
Олег Романцев: Я бы назвал спартаковца Ларссона. Чаще бывает, что приехав в Россию, легионер хорошо начинает, а потом сдувается, как было с Шюррле. А швед, напротив, прибавлял от матча к матчу. Это настоящий форвард — быстрый, маневренный, с нюхом на голы, которых он забил в этом сезоне полтора десятка. Уверен, что ему есть чем еще удивить соперников, порадовать наших фанатов и стать лучшим игроком следующего сезона.
Дмитрий Лисенков: Здравствуйте, Олег Иванович! На ваш взгляд, кто из тренеров РПЛ в этом году ставил самый интересный футбол своей команде? Может, кто-то вас удивил своими нестандартными ходами и тактическими находками? Или ничего нового и запоминающегося вы не увидели?
Олег Романцев: Я уже отмечал по ходу сезона работу Леонида Слуцкого, который практически с листа сумел выстроить игру «Рубина». И то, что защитник Самошников и хавбек Макаров получили приглашение в сборную, говорит о качественной тренерской работе. Как и выход в Лигу конференций. Несмотря на смазанную концовку, еще бы отметил Валерия Карпина, сумевшего после потери ведущих футболистов выжать из «Ростова» все и оставить болельщикам надежду на будущее.
Артем Грудинин: Согласно опросу «СЭ», лучшим игроком сезона назван Сердар Азмун. Вы тоже так считаете?
Олег Романцев: На все сто процентов. Парень прибавляет из сезона в сезон и в своем нынешнем состоянии вполне мог бы заиграть в ведущих клубах Испании, Италии или Германии. У Азмуна практически нет слабых мест — все в порядке со скоростью, обводкой, с техническим оснащением. К тому же при небольшом росте он прекрасно чувствует себя на втором этаже. Да еще и пасом владеет. И в паре с Дзюбой он представляет мощнейшее оружие «Зенита».
Антон Борисов: Как отнеслись к сообщению о возможном сносе стадиона «Локомотива» и переезде команды в Лужники?
Олег Романцев: Как к грому среди ясного неба. Для меня этот стадион — часть жизни. Как сейчас помню свой первый матч в Черкизове в составе «Спартака» против «Уралмаша», который мы выиграли — 5:1. Горжусь, что один мяч Павленко забил головой с моей подачи. Именно с этого стадиона начиналось возвращение «Спартака» Бескова в высшую лигу. Потому наши болельщики по сей день считают его своим. А для локомотивских фанатов это просто история. Ведь именно в Черкизове рождался их клуб. Вот почему они защищают свой стадион. А я их понимаю и полностью поддерживаю. И если надо, готов рядом встать с плакатом протеста.
Борис Шатров: Ожидали от «Локомотива» такого мощного финиша? За счет чего он удался?
Олег Романцев: «Локомотив» действительно блеснул в концовке и рекордной победной серией, и выигрышем Кубка. За счет чего? Думаю, не последнюю роль сыграло стремление футболистов показать себя перед новым тренером. Такое часто случается. Плюс хороший состав, в который Николич вовремя ввел молодых Мухина, Куликова, Магкеева. Хороши были Крыховяк с Камано. Словом, есть с чем показаться в Европе, если, конечно, игроков не растащат.
Борис Шатров: Недавно состоялась встреча руководства «Локомотива» с лидерами фанатского движения, на которой болельщики высказали свои требования. Как относитесь к тому, что фанаты все больше хотят участвовать в жизни клуба и диктовать свои условия?
Олег Романцев: К тому, что хотят участвовать в жизни клуба, отношусь хорошо. Значит, он для них действительно дорог. А вот к тому, что предпринимают попытки диктовать руководству, что и как делать, отношусь отрицательно. Ясно, что без болельщика игра блекнет. Но это не дает ему права навязывать руководству свои требования, на проявление трибунного хамства, унижение игроков и оскорбление соперников. В мое время у фанатов «Спартака» и «Локомотива» были хорошие, добрые отношения. И очень хотелось, чтобы он продолжились.
Лариса Огнева: Шли разговоры о том, что «Спартак» постарается оставить Тедеско. Нужно ли это было делать? Какое впечатление оставила его работа?
Олег Романцев: Честно говоря, о том, что тренера уговаривали остаться, я не слышал. Что касается работы Тедеско, то она оставила приятное впечатление. Не рискну предсказать, что в новом сезоне под руководством Тедеско «Спартак» стал бы чемпионом. Но главное, уже есть с чего начинать, чтобы продолжать двигаться вперед. Важно не забывать урок, преподанный «Уфой», и других ошибок минувшего сезона.
Игорь Ступин: Как отнеслись к тому, что «Спартак» стал готовиться к матчам в Тушине, а не в Тарасовке, с которой его связывает вся история клуба?
Олег Романцев: С пониманием. Конечно, Тарасовка — это дом, в котором все свое, родное. Но Москва растет и так забита транспортом, что сейчас в дороге на игру можно свободно застрять в часовой пробке. Так что этот шаг заставила сделать жизнь. Не зря перед матчем многие команды ночуют не на базе, а в одной из гостиниц города.
Олег Ребров: «Зенит» опередил «Спартак» на восемь очков. Можно считать, что это показатель того, насколько питерский клуб превосходит его в классе?
Олег Романцев: Не думаю. Считаю, что «Зениту» повезло с календарем, который был у него в концовке полегче спартаковского. Но такой разрыв в очках объясняется еще и тем, что «Зенит» обошелся в сезоне без ям и срывов.
Григорий Ломанов: Третье подряд чемпионство «Зенита» говорит о том, что Семак уже состоявшийся тренер?
Олег Романцев: Сказал бы даже, что трижды состоявшийся. Поскольку уверен: даже одна победа в чемпионате позволяет считать того, кто привел к ней, состоявшимся тренером. И очень рад, что и в новой профессии Сергей остался таким же собранным и преданным делу, каким я знал его по совместной работе в сборной.
Евгений Ляхов: Слышал, что нашу команду «Нижний Новгород» должен возглавить Александр Кержаков. Не слишком ли он молод, чтобы тренировать клуб премьер-лиги?
Олег Романцев: Сегодня, когда клубы стали больше доверять молодым наставникам, у Александра вполне подходящий возраст для работы на таком уровне. К примеру, Мурад Мусаев возглавил «Краснодар», когда ему было 35. Алексей Стукалов принял «Уфу» в 37. А Виктор Гончаренко «Кубань» — в 36. Кержакову — 38. Так что все сходится. Я всегда ценил Сашу за смелость, решительность поступков, стремление двигаться вперед наперекор всему. Именно поэтому он по сей день лидер российских бомбардиров. Уверен, что эти качества будут теперь помогать и в тренерском деле. А еще Саша — максималист. И он будет учить своих футболистов не только побеждать, но и делать это красиво, с достоинством. О многом говорит и то, что Кержаков не побоялся начать работать в клубе, оказавшемся в хвосте первого дивизиона. И уже в конце сезона игра «Томи» обрела свое лицо. Именно там, набив синяков и шишек, он начал осваивать новую профессию, получив первый, такой важный опыт. Все это очень пригодится на новом месте. Удачи тебе, тренер Александр Анатольевич!
Зураб Коридзе: Сборная России 20 мая начала подготовку к чемпионату Европы, в котором стартует 12 июня. Насколько необходимы столь длительные сборы перед такими турнирами?
Олег Романцев: По себе знаю, как футболисты не любят сборы. Да еще такие длинные. Но в данном случае, пойдя на это, Черчесов абсолютно прав. Ведь кроме тренировочного процесса, это еще и способ объединения коллектива, возможность дать новичкам освоится в нем, почувствовать себя своими. И эти три недели не только одни нагрузки, но еще и тренерская работа по укреплению коллектива, его командного духа. Когда это не получается, то обидных осечек не избежать даже командам, где играют звезды первой величины. Пример тому - сборная Аргентины, которая с самим Месси в составе проваливала большие турниры.
Леон Громов: По оценкам «СЭ», Акинфеев стал вратарем символической сборной сезона-2020/21, который он провел на высшем уровне. Быть может, стоило попытаться поговорить с ним по поводу возвращения в сборную?
Олег Романцев: Допускаю, что такой разговор у Черчесова с Игорем был. И то, что в итоге армейца не оказалось в числе поехавших на сбор вратарей, говорит о том, что Акинфеев еще раз честно объяснил тренеру причину своего отказа, а Станислав Саламович ее понял и принял. Все солидно и по-мужски.
Егор Старцев: То, что первые два матча на Евро сборная России проведет дома, повышает ее шансы на выход из группы?
Олег Романцев: Тут не может быть двух мнений: свое поле и свои болельщики — это всегда плюс. Важно только суметь им воспользоваться. Хотя от чрезмерного волнения можно и перегореть. Но Черчесов прекрасный мотиватор, а потому этого не должно произойти.
Сергей Нефедов: 1 и 5 июня наша сборная должна сыграть контрольные матчи с Польшей и Болгарией. В спарринги выбирают команды, похожие игровой манерой на тех, с кем предстоит встретиться в групповом турнире?
Олег Романцев: К сожалению, наша сборная пока не в том статусе, чтобы выбирать в спарринги тех, кого она хочет, как могут позволить себе команды Испании, Бельгии или Германии. И то, что согласились сыграть поляки, уже неплохо. Это колючая, крепкая сборная, за которую, кстати, должен сыграть и Крыховяк. Да и болгары — противник не из проходных. Словом, для подготовки к стартовой встрече с бельгийцами оба соперника вполне подходят.
Олеся Брогун: Кто, по-вашему, будет реально претендовать на титул чемпиона приближающегося Евро?
Олег Романцев: Не люблю прогнозов, но попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия. И даже не из-за ее высокого рейтинга, а потому что ее сборная играет в современный, зрелищный и рациональный футбол, который мне по душе. Я еще на последнем чемпионате мира симпатизировал этой команде. Как обычно, среди тех, кого еще букмекеры традиционно объявят в числе фаворитов, будут Испания, Франция, Италия, Германия, а также всегда непредсказуемая Хорватия... А еще уверен, что на сюрпризы, порой для кого-то неприятные, способен любой из участников этого фестиваля футбола. И, конечно же, буду очень болеть за наших, уже доказавших на последнем чемпионате мира, что они способны подарить праздник. Удачи вам, ребята!
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю