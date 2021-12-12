Появилось фото Дзюбы, отдыхающего на Мальдивах. Нападающий пропускает игру с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сейчас находится на отдыхе на Мальдивах, сообщает Telegram-канал ZenitCafe. 33-летний нападающий пропускает игру 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Встреча «Динамо» с «Зенит» состоится сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 14.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.