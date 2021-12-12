Появилось фото Дзюбы, отдыхающего на Мальдивах. Нападающий пропускает игру с «Динамо»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сейчас находится на отдыхе на Мальдивах, сообщает Telegram-канал ZenitCafe. 33-летний нападающий пропускает игру 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Встреча «Динамо» с «Зенит» состоится сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 14.00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.
После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю