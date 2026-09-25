Что не так с трансферами «Спартака»?

Тренды, которые необходимо исправлять.

Летнее трансферное окно «Спартак» привычно завершил в тройке лидеров РПЛ по тратам — обычная для претендующего на высокие места клуба картина. Пока прошло слишком мало времени, чтобы детально оценивать выступления Виктора Парады и Мирлинда Даку, хотя последний мог бы играть больше. Поэтому обратим внимание на общую политику красно-белых на рынке в последние несколько лет.

Два важных уточнения. Ниже действительно несколько любопытных и создающих устойчивую тенденцию цифр с Transfermarkt. Трансферные провалы случаются у всех, но красно-белые выбраны именно из-за тренда. Так что не ищите антиспартаковский заговор — здесь его нет.

«Спартак» тратит и не зарабатывает

На отрезке в последние пять лет больше всех потратил «Зенит». Данные ожидаемые и лежащие на поверхности. Ресурсы позволяют петербуржцам чувствовать себя на рынке свободнее остальных, но результат очевиден — чемпионство не взято лишь в одном из этих сезонов. «Спартак» расположился следом, но есть пара нюансов. По затраченным средствам красно-белые заметно отстают от гегемона РПЛ 2020-х — и почти двукратно опережают ближайших преследователей.



Далее начинается более интересное и менее очевидное. С сезона-2022/23 спартаковцы заработали около 39 миллионов евро на трансферах. Анализируем цифры на фоне остальной лиги — это лишь шестой показатель в РПЛ, а тот же «Локомотив» только в недавнее летнее окно пополнил клубную казну практически на такую же сумму.

Высокие расходы и сравнительно невысокие доходы ведут к главной цифре — у «Спартака» с большим отрывом худший суммарный трансферный баланс за пять сезонов, включая нынешний.



При этом ближайшие преследователи в антирейтинге — «Зенит» и «Динамо» — за указанный период купили больше игроков, чем продали. А «Спартак» оказался в большом минусе, совершив одинаковое количество сделок на вход и выход.

Проблема «Спартака» — бесплатный уход игроков

Тренд на расставание с футболистами без или с минимальной компенсацией подтверждает последнее ТО. За Бонгонду, Рябчука, Хлусевича заплатили более 16 миллионов евро — все покинули Москву без выплат клубу. По слухам, Даниил еще и получил три месячных оклада за расторжение контракта. Схожая ситуация с ушедшим в аренду Ливаем Гарсией. Да, «Панатинаикос» заплатил за него 1,25 миллиона, но едва ли красно-белые рассчитывали на такое развитие событий, когда полтора года назад приобретали форварда за 18,7 миллиона в главной европейской валюте.

Итог таков — минус почти в 15 миллионов евро за одно только трансферное окно. За примерами аналогичных действий не нужно ходить далеко. Из взятых за деньги и покинувших клуб бесплатно футболистов только за последние годы можно собрать пару символических сборных. Их следует разделить на несколько групп: не оправдавшие ожидания россияне, не заигравшие на сумму покупки легионеры и те, кто оказался полезен, но на чьей продаже не удалось заработать. Важный момент — не забываем об ударившем по командам РПЛ правиле ФИФА о приостановке контрактов, где к «Спартаку» и другим клубам претензий быть не может.

Так, в 2021-м красно-белые попрощались с Ташаевым и Гулиевым, год спустя — с Мирзовым, а теперь — с Хлусевичем. Никто из них не стал твердым игроком основы и тем, кто выступает много и полезно для команды.

Затраты на Педро Рошу, Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Хесуса Медину варьировались от 5 до 12 миллионов. За исключением ставшего мемом бразильца, на коротких отрезках они играли неплохо. Однако в основном недолго и без сопутствующего выхлопа на выходе. Да, за их переходы в другие клубы «Спартак» тоже не получил ни копейки.

Более приятные воспоминания на «Лукойл Арене» оставили Джордан Ларссон, Георгий Джикия и Александр Селихов. Они внесли вклад в неплохие сезоны в исполнении красно-белых, но также покинули Тушино без компенсации.

К какой группе отнести Абену, Крала, Хендрикса и Урунова — не так важно. Факт в том, что их трансферная история по разным причинам идентична тем, о ком упомянуто выше. Соответственно, перефразируя классика, напрашиваются два вопроса. Кто виноват и почему так вообще получилось?

Даниил Хлусевич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почему так происходит?

Турбулентность и отсутствие единой структуры — наиболее подходящие термины для описания ситуации. С 2021-го в «Спартаке» сменилось шесть главных тренеров, работавших при пяти спортивных директорах. Это две ключевые должности в функционировании спортивного проекта. У нового специалиста свое видение, «хотелки» и желание проявить себя. Столь частая смена тренера и спортдира ведет к риску потери системности и долгосрочного планирования. Отсюда и трансферные качели с отрицательным балансом.

Нельзя сказать, что у других топов руководители сменяют друг друга сильно реже. За последние пять лет с ЦСКА, «Локо», «Динамо» и «Краснодаром» работали многие специалисты. Из списка выбивается только «Зенит» с построившим несколько чемпионских команд Семаком. Однако свои расхождения с красно-белыми прослеживаются у каждого.

В структуре краснодарцев над трансферами давно работает сложившееся трио Галицкий — Хашиг — Бузникин. В Черкизово после «веселых» немецких времен уже четыре года трудится Дмитрий Ульянов, хотя с приходом Бориса Ротенберга на должность гендира очевидно влияние нового блока. Петербуржцы перестроились после эпохи Хавьера Рибалты и переформатировали управленческую вертикаль. «Динамо» с 2020-го сотрудничает с Желько Бувачем — в апреле со спортивным директором продлили контракт еще на три года. Болельщики ЦСКА публично высказывают недовольство Вадимом Шевелевым, однако и у армейцев нет такой ротации спортблока, как в «Спартаке».

Проблема красно-белых с заработком на футболистах — это не столько нежелание клуба продавать игроков, сколько системный сбой в оценке их стоимости и управлении карьерой. В итоге покупаемые активы теряют в цене и уходят бесплатно. Во многом это происходит из-за чехарды на ключевых должностях и приводит к эффекту оставшегося от предыдущего менеджмента «багажа». Каждый новый штаб вынужден разгребать последствия и искать у этого багажа ручку. Именно совокупность таких факторов и приводит клуб к почти 10 годам без чемпионства и отрицательному трансферному балансу.