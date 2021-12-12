Вокалист группы Catharsis Олег Жиляков рассказал «СЭ», как это будет.

Олег Жиляков — вокалист рок-группы Catharsis, который обожает футбол. Он до сих пор играет на любительском уровне, а среди его друзей много профессиональных арбитров: Дмитрий Чельцов, Евгений Турбин и Алексей Николаев. А еще, конечно, Сергей Карасев — главный рокер среди всех футбольных судей, который выходил с Жиляковым на сцену в составе Catharsis.

«Музыкой зарабатываю больше, но и футбол приносит доход»

— Вы ведь сами долгое время занимались футболом.

— Я играю до сих пор, — рассказывает Жиляков «СЭ». — Окончил спортивную школу в Зеленограде, но профессионалом не стал. У меня и разряд есть — по-моему, кандидат в мастера спорта. Играю на любительском уровне. Конечно, музыкой я зарабатываю больше, но и футбол приносит небольшой доход: на бутсы, форму и мази хватает.

— Почему в итоге выбрали музыку?

— Лет в 16 ребят начали забирать в большие клубы. Наш капитан уехал в «Спартак», кто-то в ЦСКА попал, некоторые в футзал перешли. Меня никуда не взяли, и я сразу же сконцентрировался на музыке: поступил в Гнесинку, занимался отдельно со специалистами. Мне очень помог Валерий Кипелов, к иностранцам обращался.

— Тяжело совмещать два таких дела?

— У меня вся жизнь связана с музыкой и футболом. Сыну 14 лет, играет в «Балтике», а жена — педагог в консерватории.

Сейчас вот только-только пришел с тренировки. Играл там, кстати, с бывшим судьей РПЛ — Александром Гвардисом. В общем, стараюсь везде успевать.

— Как вы познакомились с Сергеем Карасевым?

— Мой хороший друг детства Дмитрий Чельцов — теперь тоже судья — давным-давно сказал мне, что есть у него один знакомый, который любит рок. Говорит: «Вы должны познакомиться с ним». Посидели, посмеялись. И на этом разговор закончился.

Спустя много лет мы с группой ехали в Санкт-Петербург на концерт. В купе со мной оказались Сергей Карасев с женой. Мы пообщались и разошлись, а потом через какое-то время пересеклись с ним в Москве. Не виделись года три-четыре точно. Вот так, с третьей попытки, сдружились.

— Выступление Карасева на концерте в этом году — ваша инициатива?

— Какая может быть инициатива, если у нас дружеские отношения! У нас в группе все любят футбол, иногда даже матчи сборной вместе смотрим. Как-то сами к этому пришли: подумали, почему бы не попробовать с ним сыграть?

Серега — многогранный человек. Он крутой гитарист, очень хорошо играет! Не знаю, можно ли об этом говорить, но скажу: в следующем году мы выступаем на одном фестивале с Metallica, который пройдет в Праге. Большой аэродром на 570 тысяч человек — все билеты уже распроданы! И Карасев будет играть с нами. Это к вопросу о том, насколько он качественный музыкант.

— То есть Сергей Карасев готов отыграть с вами весь концерт?

— Конечно! Мы представим его как музыканта нашей группы, но скажем, что он арбитр — потому что его многие любители футбола знают. Наша программа длится больше часа. Посмотрим, сколько Серега будет с нами на сцене, как он подготовится к концерту. Может, и полностью отыграет.

Олег Жиляков (слева), Сергей Карасев (в центре) и бывший футболист Евгений Савин. Фото из личного архива

«Турбин играет на барабанах, а Якунчиков из «Динамо» — на гитаре»

— Кого еще из судей знаете?

— С детства, как уже говорил, дружу с Димой Чельцовым. Он мне часто помогал во многих делах: и в футболе, когда играли вместе, и в каких-то жизненных ситуациях. Он тоже любит рок, но сам не играет ни на одном инструменте. Еще один мой большой друг — Женя Турбин. Очень позитивный человек. Леха Николаев, Антон Аверьянов, Тихон Калугин. Все они для меня близкие люди.

— Кто-то из них играет на музыкальных инструментах?

— Женя Турбин играет на барабанах. Мы даже как-то хотели создать группу из судей. Еще один мой друг, Серега Якунчиков — раньше работал в ЦСКА (ныне начальник команды в «Динамо» — Прим. «СЭ») — играет на гитаре. На каком-нибудь корпоративе судейском бы точно смогли выступить! Но пока как-то не срослось.

— Судей отстраняют за ошибки — как это переживают ваши друзья?

— Конечно, тяжело. После каждого матча стараюсь общаться с ними, обсуждать какие-то моменты. Кто-то даже говорить не хочет, закрывается в себе. Вот Женя Турбин сейчас, к сожалению, не судит в РПЛ, хотя арбитр неплохой. Думаю, что он просто кому-то перешел дорогу.

— Истории про судейство часто вам рассказывают?

— Серега Карасев говорил, что когда он уезжает судить в Европу, то для него это как праздник. Там совсем другое отношение у футболистов к арбитрам. Как он недавно показал две желтых Бонуччи — это небо и земля. Хоть он и ругался на Серегу, но все понял и ушел с поля. В РПЛ было бы совсем по-другому.

Про Вернблума, например, неоднократно слышал, что если бы он играл не в ЦСКА, то его давно бы дисквалифицировали надолго. Ему позволялось чуть больше, чем другим игрокам РПЛ. Поэтому Вернблум и чувствовал себя вольготно — мог в ноги прыгнуть, на судью наорать. Уж не знаю, почему так было.

— Карасеву 42 года, осталось судить не так много. Он говорил вам, чем планирует заняться по окончании карьеры?

— Мы эту тему пока не обсуждали. Я думаю, что его могут поставить на какой-то руководящий пост, отвечать за работу судей. Тот же Леха Николаев — чем он хуже Кашшаи?

Не понимаю, зачем вообще приглашать иностранцев. Николаев отработал бы не хуже, чем Кашшаи, и за меньшие деньги. Такие люди, как Николаев, а чуть позже и Карасев, достойны быть в судейском комитете. Но пока Серега не думает о завершении карьеры — хочет работать как можно дольше.