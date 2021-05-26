Парадокс «Динамо»: остались без еврокубков, но болельщики довольны. Инсайды «СЭ»

Подводим итоги сезона для бело-голубых.

71 процент оптимистов

В прошлом году «Динамо» финишировало на шестом месте, получив путевку в Лигу Европы. По итогам нынешнего сезона бело-голубые седьмые, оставшись без шансов пробиться в Европу уже за тур до конца.

Провал? Шаг назад? Парадокс, но болельщики довольны развитием клуба. Я провел опрос на эту тему для поклонников клуба в своем Telegram-канале (кстати, подписывайтесь: https://t.me/alexeevkv ). Из двух тысяч голосовавших 71 процент ответил, что смотрит в будущее с оптимизмом, им нравится выбранный путь. Пессимистов оказалось только 11 процентов. Остальные выбрали пункт «Посмотреть результаты», поскольку не болеют за «Динамо» или не определились.

Что ж, реакция в целом понятная. У бело-голубых действительно чуть ли не впервые за долгое время четкая и понятная стратегия. В клубе сделали ставку на активный современный футбол — никаких отсиживаний в обороне и убивания времени. Новый акционер — банк ВТБ — за большие средства реконструировал арену в Петровском парке. Пустующие трибуны сильно печалили владельцев, так что требовалась какая-то привлекательная идея, чтобы заманить болельщиков на стадион. Можно было пойти по пути покупки крутых звезд и сразу включиться в борьбу за медали. Однако это затратный путь, а история с приобретением Филиппа показала, что дорогие и успешные даже в бундеслиге футболисты могут не стать панацеей.

Так что ставка на молодежь — интересный проект. Это свежесть и драйв, которых «Динамо» сильно не хватало на фоне московских конкурентов за зрителя — «Спартака», «Локомотива», ЦСКА.

Под эту концепцию выбирался спортивный директор Желько Бувач, который с первых дней оценил перспективную динамовскую молодежь, а уже бывший соратник Юргена Клоппа нашел тренера Сандро Шварца. Все трое когда-то были в «Майнце».

Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Эхо Тбилиси

Делал ли ставку на молодежь предыдущий тренер Кирилл Новиков? Конечно. Он вообще провел очень мощный отрезок, подняв в сезоне-2019/20 команду с 15-го на 6-е место. И был сторонником концепции омоложения состава. Но... Стал заложником собственной прыти, выведя клуб в еврокубки и там потерпев оглушительное поражение в Тбилиси. Которое спустя 10 дней усугубилось проигрышем явному аутсайдеру — «Химкам».

Кроме того, «Динамо» при Новикове играло довольно осторожно, что не всем в руководстве нравилось. Вспомним о концепции яркого футбола. Очевидно, что российский специалист не приглашался Бувачем, а следовательно, не имел столь крепкого тыла, что есть сейчас у Шварца. Возможно, поэтому не рисковал, сделав ставку в первую очередь на результат.

В этом плане нынешняя связка спортивного директора и тренера выглядит гораздо более жизнеспособной, что всегда на пользу команде. У Шварца есть кредит доверия, он смело творил, не сильно оглядываясь на результат.

В целом немцу есть чем похвастать. Он сам перед последним туром обозначил, что надо обыграть ЦСКА, чтобы набрать 50 очков, чего «Динамо» не удавалось со времен Станислава Черчесова. Армейцев обыграли. К слову, в прошлом сезоне шестое место было занято с 41 очком — на 9 меньше нынешних. У Шварца в среднем за матч в 19 турах РПЛ — 1,74 очка (у Новикова в первых 9 турах этого сезона — 1,53, а за год в «Динамо» — 1,67).

То есть немцу удалось перестроить команду на более атакующие рельсы, не потеряв в результатах. При этом внедрив в состав двух юных звездочек — 17-летнего Захаряна и 18-летнего Тюкавина.

«Динамо» вообще пошло на довольно рискованный, но при этом продуманный шаг, не пригласив зимой ни одного футболиста. Обычно новый тренер просит усиления состава, здесь же дали имеющимся футболистам максимально много времени для проявления себя.

Кому-то это удалось, кто-то не выдержал конкуренции и летом наверняка покинет команду. Впрочем, об изменениях в составе поговорим чуть позже, а пока отметим минусы и плюсы нынешнего «Динамо».

Средний возраст стартовых составов в 30-м туре РПЛ.

Минусы

Один из основных минусов вытекает из среднего возраста состава. В составе нет дядьки, который бы мог повести за собой, в нужный момент завести партнеров. Об этом говорил в интервью «СЭ» и Андрей Воронин, который когда-то был в «Динамо» именно таким лидером. Полузащита и нападение вообще практически полностью сформированы из футболистов, выступавших в этом сезоне в молодежных сборных. В то время как у соперников многие играют ведущие роли в первых сборных. Нехватка опыта сказывалась в том числе на реализации моментов.

И это второй минус — ни один нападающий не забил в РПЛ больше четырех голов. Столько у Грулева, Комличенко и Нжи. Три у Тюкавина, один — у Игбуна. Так что лучшие бомбардиры — Фомин (шесть) и Лесовой (пять плюс еще два в «Арсенале» — в ворота бело-голубых).

Впрочем, в отсутствие лидера можно усмотреть и положительные стороны. «Динамо» не зависит от одного игрока, забить и отдать может любой. В одном матче ярко в созидании себя проявит Фомин, в другом Шиманьски, в третьем Лесовой, в четвертом Захарян. Не пойдет впереди у Грулева — спасет Тюкавин. Или наоборот.

При этом в «Динамо» весьма трезво и здраво смотрят на вещи, что вообще-то не слишком свойственно этому клубу. Нынешние руководители понимают: команда выступила в свою силу — не провалившись, но и не прыгнув выше головы. У нее есть потенциал, неплохой базис, однако и слабые стороны — тоже. При этом несколько лет ждать, когда молодежь подрастет, тоже никто не намерен.

В следующем году «Динамо» должно попадать в еврокубки, а к столетию — сезону-2022/23 — уже бороться за чемпионство, о чем поведал новый гендиректор клуба Павел Пивоваров в интервью «СЭ».

Усиление управленческой вертикали, к слову, — это тоже итог прошедшего сезона. Пивоваров 15 лет проработал на руководящих должностях в «Зените», обладает богатым опытом офисной работы в футбольном клубе, его отлично знают в ФИФА, УЕФА, РФС и РПЛ. Усиливается коммерческое и юридическое направление.

Как и спортивное — селекционный отдел возглавил Нариман Акавов, до этого трудившийся в «Спартаке». Его приход вместе со скаутами позволил Желько Бувачу гораздо продуктивнее забрасывать сети в поисках потенциальных новичков. Хотя и сейчас не брали кого попало. Все новички последнего года — Моро, Фомин, Лесовой и Варела — стали игроками стартового состава.

10 лучших игроков «Динамо» по оценкам «СЭ» в чемпионате-2020/21.

Что ждет в трансферное окно

Но в «Динамо» понимают, что молодежь нужно разбавить чуть более опытными, сильными футболистами, под этим девизом и должно пройти трансферное окно.

В раздевалке после заключительного матча Сандро Шварц тепло попрощался с Шарлем Каборе, Даниилом Липовым и Владимиром Москвичевым, у которых закончились контракты. Также, по моей информации, подыскиваются варианты с арендой Игбуну и Комличенко. Форвард, возможно, уедет в какой-то серьезный зарубежный чемпионат.

Завершилось соглашение у Нойштедтера — решение по нему будет принято позднее. В том числе пока неясна судьба Паршивлюка. У футболиста также закончился контракт — опция автоматического продления соглашения еще на год не сработала из-за недостаточного количества игрового времени. Впрочем, 32-летнему игроку, по моим данным, будет предложено новое соглашение.

При этом наверняка останется в «Динамо» другой правый защитник — Варела. Уругваец, игравший на ЧМ-2018, довольно неплохо себя проявил в течение сезона: он не проваливается в защите, подключается к атакам, да и позитивный характер — дополнительный плюс, так что бело-голубые готовы воспользоваться опцией выкупа за 1,4 миллиона евро. Стороны близки к заключению соглашения.

А вот с Филиппом вопрос открыт. Немец провел неплохой сезон в аренде в «Вольфсбурге», выдав ударную концовку — три гола в последних двух турах. С одной стороны, в «Динамо» могут говорить, что игрок обрел кондиции и может помочь команде в следующем сезоне. С другой — Милли не скрывает, что хотел бы продолжить выступления в бундеслиге. А точнее — в «Вольфсбурге», который пробился в Лигу чемпионов.

У игрока довольно тонкая душевная организация, он сильно привязан к дому и маме, так что не исключен сценарий, при котором Филипп снова будет чувствовать себя в России не слишком комфортно.

Так что, возможно, наилучшим выходом стала бы продажа немца «волкам», а на вырученные деньги приобретение более стрессоустойчивого игрока. При этом футбольные качества Милли не подвергаются сомнению, а тренерский штаб, конечно, ждет полузащитника в команде — Шварц об этом говорил в интервью.

Однако новички у «Динамо» будут в любом случае.

Наверняка в их числе окажется центральный защитник. В прессе уже звучали фамилии Драговича из «Байера» и Розье из «Спортинга». Их, правда, в «Динамо» не окажется, но направление поиска и уровень футболистов понятны. С защитником сборной Австрии уже была достигнута договоренность, но в последний момент он вдруг выставил новые условия по зарплате, после чего москвичи свернули диалог. У Розье же приоритет — топ-5 чемпионатов.

Думаю, вполне возможно также появление нападающего и правого хавбека. На позиции вингера пробовали многих — Шиманьски, Захаряна, Липового, Грулева, Нжи, но оптимальный вариант так пока и не найден. Для ряда из перечисленных место на фланге не слишком удобно.

«СЭ» уже сообщал, что «Динамо» сделает предложение по Бакаеву из «Спартака». Однако здесь мяч на стороне красно-белых и самого футболиста. Зелимхан был крайне недоволен ролью запасного в минувшем сезоне, однако, по последней информации, ждет разговора с новым главным тренером Руем Виторией.

В «Динамо» же постараются, чтобы новички приходили не к закрытию трансферного окна, а Сандро Шварц мог работать с ними уже на сборах. Чтобы в сезоне стартовать с места в карьер.

Из отпуска бело-голубые выйдут 14 июня, их ждут два тренировочных лагеря в Австрии.