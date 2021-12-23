Он сделал «Динамо» главным открытием года. И это не Бувач и Шварц

Бело-голубые впервые в XXI веке всерьез борются за золото.

«Не получится — тогда уж точно надо оттуда уходить»

Если дела не клеятся, то с поиском виноватых у нас всегда было неплохо. Александр Плутник не даст соврать. Он давно занимает высокие государственные посты, но такого прессинга со стороны СМИ до прихода в «Локомотив» наверняка не испытывал. Привык за 20 лет к обсуждению своей фигуры и Леонид Федун. У армейцев пресса ищет, кто же все-таки отвечает за последние тренерские перестановки (Гончаренко — Олич — Березуцкий), непродажу Чалова за 25 миллионов фунтов и трансферы Гайча и Фукса — Евгений Гинер или Максим Орешкин.

А вот качественная работа частенько в тени. «Динамо», скажем, проводит лучший в XXI веке отрезок, после 18 туров идет на втором месте с отставанием от лидера всего в два очка, но о главном творце побед нигде практически ни звука. Попробуем восполнить этот пробел. Да и следить за подъемом, на мой взгляд, даже интереснее и поучительнее, чем анализировать провалы.

О ком речь? Как за все косяки и неудачи, так и за успехи отвечает первое лицо. В «Динамо» это председатель совета директоров Юрий Соловьев, о чем некоторые читатели, думаю, могли быть даже не в курсе.

Напомню, что ВТБ вернул себе акции футбольного клуба весной 2019 года, забрав их у Общества «Динамо». Бело-голубые располагались в то время где-то около дна после «выдающейся» работы эффективных менеджеров во главе с председателем ЦС «Динамо» Владимиром Стржалковским — команда вернулась из ФНЛ и пару лет лишь в последних турах спасалась от стыковых матчей.

А банк реконструировал стадион в Петровском парке не для посещаемости в пару тысяч человек на матчах серого середняка. Тогда-то глава ВТБ Андрей Костин и заявил «Интерфаксу»: «Я подумываю о том, чтобы взять ответственность на себя за этот клуб. И уже сказать: «Так, все, хорош. Если мы деньги платим, то попробуем сами этот проект реализовать». Не получится — значит, не получится, тогда уж точно надо оттуда уходить. Но может быть, и получится, потому что до этого мы, хотя формально и присутствовали, но никогда не претендовали на реальное участие в принятии решений. На протяжении всех этих лет платили мы, а музыку заказывали не мы абсолютно».

Провальный старт

Эту последнюю попытку Костин доверил своему первому заместителю — Соловьеву. В банке топ-менеджер был известен тем, что ему поручали самые безнадежные задачи, а он с ними справлялся. Но футбол-то стоит особняком. За 45 последних лет пытались что-то сделать с клубом многие — глобально не получилось ни у кого.

Соловьев начал аккуратно — не стал сразу менять тренера, оставив Дмитрия Хохлова. В качестве спортивного директора собеседовал десяток кандидатур — от Игоря Кудряшова до Олега Яровинского и Дмитрия Галямина, однако трансферное окно уже открывалось, время поджимало, и было принято решение сделать ставку на менеджера, который бы максимально хорошо контактировал с Хохловым, — на Романа Орещука.

Итоги почти провальные. «Динамо» летом взяло 12 новичков, потратив 35 миллионов евро, а реальную пользу из них приносят всего трое — Шиманьски, Ордец и Паршивлюк. В той ковровой закупке были Шейдаев, Хильемарк, Плиев, Игбун, Нжи, Калинин... Не оправдал надежд и Филипп, за которого было заплачено 20 миллионов.

Сезон у бело-голубых сразу не задался, и чем дальше, тем хуже шли дела — в октябре команда располагалась на 15-м месте. Надо отдать должное, стартовый провал только раззадорил Соловьева. Думаю, в тот момент он понял, что футбол гораздо сложнее, чем все другие бизнес-сферы, с которыми соприкасался ранее. Вероятно, и у того же Плутника сейчас похожие мысли.

Председатель совета директоров «Динамо» глубоко погрузился в проблемы, в том числе вместе с командой начал ездить на выездные встречи. Думаю, для понимания происходящих в коллективе процессов и психологии футболистов это было важно. Осенью-2019 и начался подъем бело-голубых, который привел к нынешнему второму месту.

Гафин, Пивоваров, Бувач, Шварц

Как всё заработало? Соловьев по всем направлениям старается расставить лучших профессионалов в своей области, создав мощный блок управления.

Это было очевидно, а на днях топ-менеджер подтвердил в интервью «Интерфаксу»: «За почти 30 лет в бизнесе я понял, что самый важнейший ресурс и конкурентное преимущество — это люди. Это и сотрудники футбольного клуба «Динамо» и все, кто вовлечен, в его работу. Для меня люди — приоритет номер один, и пока я буду занимать эту должность, я всегда буду уделять время главному — команде в широком смысле слова. Для меня это очень важный проект. Я не получаю за него какую-то финансовую компенсацию, для меня это вопрос и чести, и ответственности».

За операционное управление клубом с января этого года отвечает гендиректор Павел Пивоваров, который восемь лет был исполнительным директором в «Зените», а также членом правления в РПЛ, занимал и занимает посты в РФС и ФИФА (Палата по разрешению споров). В качестве руководителя по коммерческому направлению выбран Дмитрий Манкин — бывший коммерческий директор питерцев. У обоих руководителей большой опыт в самом крупном российском клубе, который привлекал на стадион по 60 с лишним тысяч человек.

Еще в 2019-м Соловьев в качестве советника пригласил в «Динамо» Дмитрия Гафина, с которым был знаком по банковской сфере. Теперь Гафин — член совета директоров клуба, он курирует проект со стороны акционера, в том числе спортивное направление. Его инициатива, в частности, — приглашение Желько Бувача в качестве спортивного директора.

Бывшая правая рука Юргена Клоппа — не такой авторитетный специалист, как приглашенный в «Локомотив» Ральф Рангник. Но при этом и не рассматривает «Динамо» в качестве временного перевалочного пункта, а вкладывает в него все силы. Бувач совершенно не фронтмен, он всегда в тени, поэтому, вероятно, на него нет большого спроса в европейских больших клубах. А со всеми остальными москвичи готовы конкурировать.

Именно Бувач предложил идеологию развития и нашел для «Динамо» Сандро Шварца — тренера, за которого большинство болельщиков голосует в качестве лучшего в РПЛ в первой части сезона. Желько же отвечает за трансферы.

Впрочем, он работает по новичкам не один. Бело-голубые заполучили в качестве начальника селекционной службы Наримана Акавова. По итогам работы в «Спартаке» его критиковали, но кто в последние годы покидает красно-белых со щитом? Кроме того, Акавову в «Динамо» не надо вести переговоры, а вот уровень его экспертизы на футбольном рынке всегда оценивался очень высоко.

В итоге в клубе выстроилась система, при которой вероятность ошибки с трансфером максимально снижена. Потенциальный новичок, даже не говоря о мнении рядовых селекционеров и аналитиков, должен пройти мощные фильтры в лице Акавова, Шварца, Бувача, Пивоварова, Гафина.

Ждем нападающего

В итоге можно констатировать, что за время работы Бувача пока не сделано ни одной покупки, которая бы провалилась. Моро, Фомин, Лесовой, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Макаров — семь футболистов куплены за три трансферных окна за 26 миллионов евро, по данным Transfermarkt. Каждый из них — игрок стартового состава.

Плюс нынешнее «Динамо» умеет не только покупать, но и не покупать, что порой важнее. Ведь новичка, даже если он на первых порах не тянет, любой тренер будет стараться внедрить в состав. Отнимая время у других, возможно, более достойных футболистов, что тормозит их рост, ведет к дестабилизации в коллективе.

Бувач сразу после прихода заявил, что в клубе хорошая молодежь, а вскоре все узнали о Захаряне и Тюкавине. И нынешним летом, несмотря на прессинг со стороны болельщиков, «Динамо» не стало брать нападающего в стиле «лишь бы какого, но взять».

Так в свое время подписали Игбуна, но с тех пор таких ошибок в «Динамо» не совершали. Тот же Бувач настаивал, что если топовые варианты с Арнаутовичем и Митровичем не прошли, то лучше сделать ставку на молодежь — Грулева и Тюкавина. И те оправдали доверие.

Вот и сейчас в клубе, насколько мне известно, идут дискуссии по поводу опорного полузащитника. Есть вариант усилить позицию, где высокого уровня фактически один Моро, да и тот может сыграть выше. Но это бы резко сократило возможности выходить на поле для Кутицкого — 19-летнего воспитанника собственной школы, который неплохо прогрессирует. Дилемма.

А вот форварда, по моим данным, в «Динамо» намерены приобрести весьма твердо. Желательно — еще до начала сборов. Бело-голубые, судя по всему, всерьез намерены осложнять жизнь «Зениту» до самого конца.

Команда в кои-то веки радует болельщиков игрой и результатами. По посещаемости «Динамо» в первой части сезона лидирует среди московских клубов, чего не было, думаю, уже лет 40-50, если не больше. Всё это — показатель работающей вертикали.

Вертикали, которую создал Соловьев. Нынешние успехи — в первую очередь его заслуга. Как будет и его вина, если «Динамо» в какой-то момент посыплется.