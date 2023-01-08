Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Квинси Промес, «Спартак»
Вернувшись в «Спартак», Квинси Промес долго не мог найти себя. В 33 матчах после второго приезда в Россию голландец набрал лишь 9+3 — не такой результативности ждали от лучшего бомбардира-легионера в истории красно-белых! Все изменилось с приходом Гильермо Абаскаля — в 16 матчах этого сезона на счету Промеса 14 голов, шесть результативных передач и победа в голосовании «СЭ» за лучшего футболиста года.
Во второй части сезона Квинси может разблокировать новое достижение, став лучшим иностранным бомбардиром в истории чемпионата России. До Вагнера Лав и Сердара Азмуна (у обоих по 85 голов) голландцу (82) осталось всего три мяча.
Малком, «Зенит»
В голосовании «СЭ» Малком занял второе место. На финише сезона-2021/22 бразилец настрелял пять мячей в 10 матчах и помог «Зениту» взять очередной титул. А осенью засиял еще ярче: 12 голов (причем все с игры) + пять ассистов!
Это явно не предел возможностей Малкома. «Это мой лучший сезон, без сомнений. Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться еще чаще. Сейчас у меня 15 голов (во всех турнирах), хочу для начала поднять эту планку до 20» — цитирует бразильца сайт «Зенита».
Гильермо Абаскаль, «Спартак»
Главный тренер «Спартака» — возможно, самая стрессовая и расстрельная должность в премьер-лиге. Но как же роскошно справляется Гильермо Абаскаль! Еще летом о 33-летнем испанце никто не слышал, но сейчас именно он — главное открытие РПЛ.
Абаскаль начал с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке, но быстро прокачал тактику, добился прогресса игроков и обеспечил топ-результаты: первое место в группе Кубка России и второе — в чемпионате.
Если весной кто-то и сможет навязать борьбу «Зениту» за золото, то это будет «Спартак» Абаскаля.
Федор Чалов, ЦСКА
Форвард ЦСКА играл у Абаскаля в «Базеле». И, судя по нынешней форме нападающего, поездка в Швейцарию пошла ему на пользу. В 17 матчах РПЛ Чалов отличился уже 10 раз — это второй результат в его карьере (было 15 голов в сезоне-2018/19), хотя впереди еще 13 игр. К форварду вернулись уверенность и наглость, которых не хватало в последние пару лет. Отсюда и высокая результативность вкупе с сыгранностью с другими игроками группы атаки. Важно, что Чалов забивает в важных матчах — отличился в ворота «Зенита» и оформил дубль в дерби со «Спартаком». Ждем от Федора шоу и весной!
Владимир Федотов, «Сочи» / ЦСКА
Владимир Федотов в 2022-м держал топ-планку сразу в двух клубах: весной привел «Сочи» к лучшему результату в истории клуба, а затем вывел на новый уровень ЦСКА. Правда, перед зимней паузой армейцы растеряли форму и ушли на зимний перерыв с одной победой в шести матчах.
Зимой у Федотова будет гораздо больше времени на подготовку команды, чем летом. Весной ЦСКА должен прибавить — вклиниться в чемпионскую гонку будет тяжеловато, но за медали клуб обязан побороться.
Сергей Семак, «Зенит»
Весной Сергей Семак привел «Зенит» к четвертому подряд чемпионству, а теперь в шаге от пятого титула.
Да, у питерцев сумасшедшие ресурсы, но ими еще нужно грамотно воспользоваться. У Семака с этим нет проблем: тренер управляет раздевалкой, где бразильцы спокойно взаимодействуют с россиянами и работают на командный результат.
Этот сезон «Зенит» снова проводит сильнее всех в премьер-лиге. На перерыв команда Семака ушла с шестиочковым отрывом от «Спартака» и феноменальной разницей мячей — 47:7.
Владимир Писарский, «Оренбург» (с 2023 года — «Крылья Советов»)
Игрок — открытие года в России ворвался в 2023-й не только с новой командой, но и с другой фамилией. 26-летний форвард сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», за которые будет играть под фамилией Писарский.
Прогресс нападающего впечатляет: за 2,5 года Владимир прошел путь от чемпионата Крыма до сборной России. И играет так, что о нем говорят вообще все: Писарский сделал предложение девушке прямо во время матча, отмечал голы с кусочком пиццы и забивал Акинфееву в стиле Жоржиньо.
Даже интересно, сохранит ли он этот темп в Самаре!
Арсен Захарян, «Динамо»
В 19 Захарян стал лидером «Динамо» (в 16 матчах сезона на его счету 2+5) и был в шаге от трансфера в АПЛ. По слухам, в «Челси» сохраняют интерес к полузащитнику, поэтому теоретически переход Арсена в зимнее трансферное окно возможен. Но практически осуществить его по-прежнему непросто.
Важно, что даже после срыва трансфера Захарян не утратил мотивацию и продолжает прогрессировать — рано или поздно он точно пойдет на повышение.
Сергей Пиняев, «Крылья Советов» (с 2023 года — «Локомотив»)
Прогресс Пиняева впечатляет: год назад его плавно подводили к основе «Крыльев Советов», а теперь вингер переходит в «Локомотив» в качестве игрока сборной России за 2,6 миллиона евро. Важно, что Сергей предельно мотивирован — его не сломила даже жуткая травма, из-за которой он выбыл на два месяца, но вернулся и улучшил результативность. На счету Пиняева три гола и две результативные передачи в 11 матчах РПЛ, а также один мяч в Кубке России — в ворота «Спартака».
Весной Сергея ждет новая задача — максимально быстро адаптироваться в «Локомотиве» и спасти команду от борьбы за выживание.
Валерий Карпин, сборная России / «Ростов»
Из-за отстранения сборной России у Карпина фактически вылетел год в сборной России, зато в «Ростове» 2022-й получился супернасыщенным. После возвращения Валерия Георгиевича команда выдала рывок на финише и закончила девятой. А в новом сезоне окончательно покорила РПЛ, несмотря на то что осталась без легионеров. В 17 турах «Ростов» набрал 35 очков (на три меньше, чем за весь прошлый чемпионат) и ушел на зимний перерыв в топ-3, обогнав «Динамо» и ЦСКА на шесть очков.
Весной банда Карпина вполне может повторить лучший результат в клубной истории (второе место). Без Валерия Георгиевича это вряд ли было бы возможно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2