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Сегодня, 12:00

Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Квинси Промес, Валерий Карпин, Сергей Пиняев.
Фото «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото ФК «Оренбург»
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Они делают чемпионат России ярче.

Квинси Промес, «Спартак»

Вернувшись в «Спартак», Квинси Промес долго не мог найти себя. В 33 матчах после второго приезда в Россию голландец набрал лишь 9+3 — не такой результативности ждали от лучшего бомбардира-легионера в истории красно-белых! Все изменилось с приходом Гильермо Абаскаля — в 16 матчах этого сезона на счету Промеса 14 голов, шесть результативных передач и победа в голосовании «СЭ» за лучшего футболиста года.

Во второй части сезона Квинси может разблокировать новое достижение, став лучшим иностранным бомбардиром в истории чемпионата России. До Вагнера Лав и Сердара Азмуна (у обоих по 85 голов) голландцу (82) осталось всего три мяча.

Квинси Промес. Промес — лучший футболист России-2022!

Малком, «Зенит»

В голосовании «СЭ» Малком занял второе место. На финише сезона-2021/22 бразилец настрелял пять мячей в 10 матчах и помог «Зениту» взять очередной титул. А осенью засиял еще ярче: 12 голов (причем все с игры) + пять ассистов!

Это явно не предел возможностей Малкома. «Это мой лучший сезон, без сомнений. Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться еще чаще. Сейчас у меня 15 голов (во всех турнирах), хочу для начала поднять эту планку до 20» — цитирует бразильца сайт «Зенита».

Гильермо Абаскаль, «Спартак»

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главный тренер «Спартака» — возможно, самая стрессовая и расстрельная должность в премьер-лиге. Но как же роскошно справляется Гильермо Абаскаль! Еще летом о 33-летнем испанце никто не слышал, но сейчас именно он — главное открытие РПЛ.

Абаскаль начал с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке, но быстро прокачал тактику, добился прогресса игроков и обеспечил топ-результаты: первое место в группе Кубка России и второе — в чемпионате.

Если весной кто-то и сможет навязать борьбу «Зениту» за золото, то это будет «Спартак» Абаскаля.

Федор Чалов, ЦСКА

Форвард ЦСКА играл у Абаскаля в «Базеле». И, судя по нынешней форме нападающего, поездка в Швейцарию пошла ему на пользу. В 17 матчах РПЛ Чалов отличился уже 10 раз — это второй результат в его карьере (было 15 голов в сезоне-2018/19), хотя впереди еще 13 игр. К форварду вернулись уверенность и наглость, которых не хватало в последние пару лет. Отсюда и высокая результативность вкупе с сыгранностью с другими игроками группы атаки. Важно, что Чалов забивает в важных матчах — отличился в ворота «Зенита» и оформил дубль в дерби со «Спартаком». Ждем от Федора шоу и весной!

Владимир Федотов, «Сочи» / ЦСКА

Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Федотов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Владимир Федотов в 2022-м держал топ-планку сразу в двух клубах: весной привел «Сочи» к лучшему результату в истории клуба, а затем вывел на новый уровень ЦСКА. Правда, перед зимней паузой армейцы растеряли форму и ушли на зимний перерыв с одной победой в шести матчах.

Зимой у Федотова будет гораздо больше времени на подготовку команды, чем летом. Весной ЦСКА должен прибавить — вклиниться в чемпионскую гонку будет тяжеловато, но за медали клуб обязан побороться.

РПЛ-2022/2023: Сергей Пиняев, Деян Ловрен. «Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ

Сергей Семак, «Зенит»

Весной Сергей Семак привел «Зенит» к четвертому подряд чемпионству, а теперь в шаге от пятого титула.

Да, у питерцев сумасшедшие ресурсы, но ими еще нужно грамотно воспользоваться. У Семака с этим нет проблем: тренер управляет раздевалкой, где бразильцы спокойно взаимодействуют с россиянами и работают на командный результат.

Этот сезон «Зенит» снова проводит сильнее всех в премьер-лиге. На перерыв команда Семака ушла с шестиочковым отрывом от «Спартака» и феноменальной разницей мячей — 47:7.

Владимир Писарский, «Оренбург» (с 2023 года — «Крылья Советов»)

Владимир Писарский (Сычевой). Фото ФК «Оренбург»
Владимир Писарский (Сычевой).
ФК «Оренбург»

Игрок — открытие года в России ворвался в 2023-й не только с новой командой, но и с другой фамилией. 26-летний форвард сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», за которые будет играть под фамилией Писарский.

Прогресс нападающего впечатляет: за 2,5 года Владимир прошел путь от чемпионата Крыма до сборной России. И играет так, что о нем говорят вообще все: Писарский сделал предложение девушке прямо во время матча, отмечал голы с кусочком пиццы и забивал Акинфееву в стиле Жоржиньо.

Даже интересно, сохранит ли он этот темп в Самаре!

Арсен Захарян, «Динамо»

В 19 Захарян стал лидером «Динамо» (в 16 матчах сезона на его счету 2+5) и был в шаге от трансфера в АПЛ. По слухам, в «Челси» сохраняют интерес к полузащитнику, поэтому теоретически переход Арсена в зимнее трансферное окно возможен. Но практически осуществить его по-прежнему непросто.

Важно, что даже после срыва трансфера Захарян не утратил мотивацию и продолжает прогрессировать — рано или поздно он точно пойдет на повышение.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов» (с 2023 года — «Локомотив»)

Сергей Пиняев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Пиняев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прогресс Пиняева впечатляет: год назад его плавно подводили к основе «Крыльев Советов», а теперь вингер переходит в «Локомотив» в качестве игрока сборной России за 2,6 миллиона евро. Важно, что Сергей предельно мотивирован — его не сломила даже жуткая травма, из-за которой он выбыл на два месяца, но вернулся и улучшил результативность. На счету Пиняева три гола и две результативные передачи в 11 матчах РПЛ, а также один мяч в Кубке России — в ворота «Спартака».

Весной Сергея ждет новая задача — максимально быстро адаптироваться в «Локомотиве» и спасти команду от борьбы за выживание.

Валерий Карпин, Александр Алаев и&nbsp;Квинси Промес. Карпин — лучший тренер, Промес — главная звезда, «Локо» — разочарование. Президент РПЛ — о первой части сезона

Валерий Карпин, сборная России / «Ростов»

Из-за отстранения сборной России у Карпина фактически вылетел год в сборной России, зато в «Ростове» 2022-й получился супернасыщенным. После возвращения Валерия Георгиевича команда выдала рывок на финише и закончила девятой. А в новом сезоне окончательно покорила РПЛ, несмотря на то что осталась без легионеров. В 17 турах «Ростов» набрал 35 очков (на три меньше, чем за весь прошлый чемпионат) и ушел на зимний перерыв в топ-3, обогнав «Динамо» и ЦСКА на шесть очков.

Весной банда Карпина вполне может повторить лучший результат в клубной истории (второе место). Без Валерия Георгиевича это вряд ли было бы возможно.

Валерий Карпин
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Сергей Пиняев
Сергей Семак
Федор Чалов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
6
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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