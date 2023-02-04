Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК
Казалось, сошла на нет тема с переходом нашего футбола из Европы в Азию, вспыхнувшая в конце прошлого года. РФС словно прощупал почву, однако в итоге не стал делать резких шагов, объявив о создании рабочей группы по возвращению клубов и сборной в официальные соревнования Старого Света.
Однако на деле оказалось не все так линейно и однозначно. В четверг Российский футбольный союз выпустил официальное сообщение. Короткое, но многозначительное: «Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы».
Но если мы двумя ногами в УЕФА, то при чем тут Азия? Дальнейших пояснений от нашей федерации не последовало, так что остается довольствоваться инсайдерской информацией.
Скажем, Алишер Никимбаев поделился данными с Конгресса АФК в своем Telegram-канале «Футболиум»: «1) Руководство РФС настроено на переход в Азию ещё в этом году; 2) Мотивацией для членов АФК при голосовании о приеме РФС должен стать большой спонсорский контракт с одной (или несколькими) российских компаний; 3) Обсуждается вопрос о включении сборной России в азиатский отборочный турнир Кубка мира 2026 со второго раунда (первые матчи состоятся в ноябре)». Интересно? Да. Насколько правдиво? Думается, что выводы слишком категоричные. Но заметим, что Никимбаев — член Оргкомитета ЧМ-2022, источники у него серьезные, так что обсуждение указанных тем наверняка присходило.
Или вот высказывания Геннадия Орлова из интервью «СЭ» двухдневной давности:
— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в Азиатской лиге чемпионов.
— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.
— Почему? Надо эту тему прощупать. Нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, вдруг можно какое-то время выступать в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторю: сначала нужно получить разрешение УЕФА.
Не сомневаюсь, что Геннадий Сергеевич не сам придумал этот оригинальный маневр с эдакой wild card в азиатской ЛЧ без выхода из УЕФА. Красиво же — отпадает проблема, которую так опасаются сторонники исключительного европейского пути — не вернуться потом назад. Если играть в Азии, не уходя из Европы и с ее согласия, то это совсем другое дело.
Также «СЭ» обращал внимание на предложение Олимпийского совета Азии к России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года. В футбольном турнире там соревнуются молодежные сборные.
А вот данные нашего издания по итогам визита Дюкова и Митрофанова на Конгресс АФК: «Делегация из Москвы отправилась на Ближний Восток в качестве наблюдателей, но важнее было прощупать почву относительно будущего российского футбола и его дальнейшего вектора развития.
Как нам стало известно, представители азиатских федераций положительно восприняли идею возможного перехода России из УЕФА в АФК. Более того, некоторые, не самые очевидные представители азиатского футбола хотят, чтобы РФС сменил место футбольной прописки. В ходе нескольких важных встреч с представителями не самых дружественных на сегодня стран, было получено полное одобрение, если РФС на такой шаг решится.
В первую очередь представители Азии видят в России новые коммерческие возможности и точки роста для популяризации футбола в конфедерации в целом. Одним из вариантов возвращения России на международную футбольную арену могло бы стать временное членство в АФК. Россия не выходит из УЕФА, но может принять участие в отборе к чемпионату мира от АФК, азиатская квота при этом не изменится. Данный вариант развития событий сейчас выглядит маловероятным, так как в Азии понимают, что рейтинг России позволит нашей сборной навязать серьезную борьбу командам, которые претендуют на выход на ЧМ-2026. Азиаты боятся за свои места на отдельно взятом турнире, и тут их можно понять.
Также представители РФС в Бахрейне провели переговоры с некоторыми представителями АФК по поводу возможной организации товарищеских матчей сборных. Большая часть азиатских команд готова с нами играть, а значит, с будущими соперниками проблем возникнуть не должно. Параллельно с этим идут переговоры с одной из латиноамериканских сборных, встреча с которой может пройти в Стамбуле или Катаре".
Резюмируя, следует отметить, что до определенности пока далеко. Никаких решений, судя по всему, еще не принято, когда и как вернется на международную арену российский футбол — непонятно. Однако очевидно, что РФС не сидит сложа руки и не ждет, когда УЕФА смилостивится — через год или через десять лет. Активно прорабатываются альтернативные варианты на случай, если Европа не станет делать шагов навстречу. И это совершенно верная тактика.
На данном этапе история с выступлениями по wild card, не покидая УЕФА, мне представляется наиболее выигрышной. А личная заинтересованность в сотрудничестве президента АФК и практически всех ее федераций — это как большой плюс при негативном развитии событий в отношениях с УЕФА, так и дополнительный инструмент давления на Европейский футбольный союз, который вряд ли хочет резко ужаться в размерах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2