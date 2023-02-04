Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК

РФС все делает правильно.

Казалось, сошла на нет тема с переходом нашего футбола из Европы в Азию, вспыхнувшая в конце прошлого года. РФС словно прощупал почву, однако в итоге не стал делать резких шагов, объявив о создании рабочей группы по возвращению клубов и сборной в официальные соревнования Старого Света.

Однако на деле оказалось не все так линейно и однозначно. В четверг Российский футбольный союз выпустил официальное сообщение. Короткое, но многозначительное: «Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы».

Флаг сборной России на трибуне. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но если мы двумя ногами в УЕФА, то при чем тут Азия? Дальнейших пояснений от нашей федерации не последовало, так что остается довольствоваться инсайдерской информацией.

Скажем, Алишер Никимбаев поделился данными с Конгресса АФК в своем Telegram-канале «Футболиум»: «1) Руководство РФС настроено на переход в Азию ещё в этом году; 2) Мотивацией для членов АФК при голосовании о приеме РФС должен стать большой спонсорский контракт с одной (или несколькими) российских компаний; 3) Обсуждается вопрос о включении сборной России в азиатский отборочный турнир Кубка мира 2026 со второго раунда (первые матчи состоятся в ноябре)». Интересно? Да. Насколько правдиво? Думается, что выводы слишком категоричные. Но заметим, что Никимбаев — член Оргкомитета ЧМ-2022, источники у него серьезные, так что обсуждение указанных тем наверняка присходило.

Или вот высказывания Геннадия Орлова из интервью «СЭ» двухдневной давности:

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в Азиатской лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, вдруг можно какое-то время выступать в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторю: сначала нужно получить разрешение УЕФА.

Не сомневаюсь, что Геннадий Сергеевич не сам придумал этот оригинальный маневр с эдакой wild card в азиатской ЛЧ без выхода из УЕФА. Красиво же — отпадает проблема, которую так опасаются сторонники исключительного европейского пути — не вернуться потом назад. Если играть в Азии, не уходя из Европы и с ее согласия, то это совсем другое дело.

Также «СЭ» обращал внимание на предложение Олимпийского совета Азии к России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года. В футбольном турнире там соревнуются молодежные сборные.

Алексей Миранчук на фоне флага России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А вот данные нашего издания по итогам визита Дюкова и Митрофанова на Конгресс АФК: «Делегация из Москвы отправилась на Ближний Восток в качестве наблюдателей, но важнее было прощупать почву относительно будущего российского футбола и его дальнейшего вектора развития.

Как нам стало известно, представители азиатских федераций положительно восприняли идею возможного перехода России из УЕФА в АФК. Более того, некоторые, не самые очевидные представители азиатского футбола хотят, чтобы РФС сменил место футбольной прописки. В ходе нескольких важных встреч с представителями не самых дружественных на сегодня стран, было получено полное одобрение, если РФС на такой шаг решится.

В первую очередь представители Азии видят в России новые коммерческие возможности и точки роста для популяризации футбола в конфедерации в целом. Одним из вариантов возвращения России на международную футбольную арену могло бы стать временное членство в АФК. Россия не выходит из УЕФА, но может принять участие в отборе к чемпионату мира от АФК, азиатская квота при этом не изменится. Данный вариант развития событий сейчас выглядит маловероятным, так как в Азии понимают, что рейтинг России позволит нашей сборной навязать серьезную борьбу командам, которые претендуют на выход на ЧМ-2026. Азиаты боятся за свои места на отдельно взятом турнире, и тут их можно понять.

Также представители РФС в Бахрейне провели переговоры с некоторыми представителями АФК по поводу возможной организации товарищеских матчей сборных. Большая часть азиатских команд готова с нами играть, а значит, с будущими соперниками проблем возникнуть не должно. Параллельно с этим идут переговоры с одной из латиноамериканских сборных, встреча с которой может пройти в Стамбуле или Катаре".

Группа поддержки сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Резюмируя, следует отметить, что до определенности пока далеко. Никаких решений, судя по всему, еще не принято, когда и как вернется на международную арену российский футбол — непонятно. Однако очевидно, что РФС не сидит сложа руки и не ждет, когда УЕФА смилостивится — через год или через десять лет. Активно прорабатываются альтернативные варианты на случай, если Европа не станет делать шагов навстречу. И это совершенно верная тактика.

На данном этапе история с выступлениями по wild card, не покидая УЕФА, мне представляется наиболее выигрышной. А личная заинтересованность в сотрудничестве президента АФК и практически всех ее федераций — это как большой плюс при негативном развитии событий в отношениях с УЕФА, так и дополнительный инструмент давления на Европейский футбольный союз, который вряд ли хочет резко ужаться в размерах.