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Сделка по переходу Бохинена в ЦСКА завершена

8 февраля 2021, 23:09
Эмиль Бохинен. Фото Instagram
Эмиль Бохинен. Фото Instagram
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Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен стал футболистом ЦСКА, сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, 21-летний норвежец обошелся армейцам в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бохинен попрощался с партнерами по команде.

21-летний футболист является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.

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