Сделка по переходу Бохинена в ЦСКА завершена
8 февраля 2021, 23:09
Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен стал футболистом ЦСКА, сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, 21-летний норвежец обошелся армейцам в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Бохинен попрощался с партнерами по команде.
21-летний футболист является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.
Done deal! Emil #Bohinen to #CSKAMoskva from #Stab?k on a permanent deal for € 1,5M. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) February 8, 2021
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