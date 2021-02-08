Сделка по переходу Бохинена в ЦСКА завершена

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен стал футболистом ЦСКА, сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, 21-летний норвежец обошелся армейцам в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бохинен попрощался с партнерами по команде.

21-летний футболист является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.