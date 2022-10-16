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Сегодня, 11:00

В шаге от ЦСКА, зэки, крик Романцева, наследник Черенкова. Андрею Тихонову — 52!

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Тихонов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Юрий Никифонов, Владислав Радимов, Андрей Тихонов и Сергей Чудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Тихонов и Олег Романцев.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Федор Черенков (справа).
Фото Сергей Колганов
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Сегодня, в день главного дерби страны, легенде «Спартака» Андрею Тихонову исполняется 52 года. «СЭ» вспоминает, как полузащитник красно-белых играл против ЦСКА.

Матч против ЦСКА-2 стал судьбоносным

Сейчас уже, наверное, немногие помнят о том, что свои первые шаги во взрослом футболе Андрей Тихонов мог сделать не в «Спартаке», а в ЦСКА. Вот что рассказывал корреспонденту «СЭ» в апреле 2011 года первый тренер будущей звезды российского футбола Виктор Фоменко.

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— В 17 лет Тихонов уже играл и за мужскую команду «Вымпела», которая считалась одной из сильнейших в Московской области и более десяти раз выигрывала чемпионский титул. А уровень областного чемпионата был повыше, чем нынешнего второго дивизиона. Я делал все возможное, чтобы Андрей после школы сразу оказался в большом футболе. Перед ним тогда ребром встал армейский вопрос, и я пытался его решить, чтобы не дать увязнуть в кирзе и окопах редкому футбольному таланту. Узнал, что ЦСКА-2, тогда клуб третьего дивизиона, проводит селекцию новичков, и мы с Андреем поехали. Отбор проводил Александр Тарханов. Играли кандидаты с химкинской «Родиной», и Тарханов во втором тайме выпустил Андрея на поле в позиции левого хава. Сыграл он неважно, и я говорю ему: «Андрюша, что-то ты сегодня на себя не похож был». А он мне: «Виктор Константинович, у меня температура высокая, за 38». И ведь не предупредил — так ему хотелось попасть в команду мастеров. Поехали снова, на этот раз потенциальные новички играли против уже сложившегося состава ЦСКА-2. И кандидаты обыграли эту команду — 3:0, а Тихонов забил один мяч и сделал голевую передачу. Тарханов сказал: «Вот это совсем другое дело, но мы уже почти набрали состав. У меня хорошая связь с кировским «Динамо», хотите, похлопочу за него».

Андрей Тихонов против Олега Шишкина и Евгения Варламова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Тихонов против Олега Шишкина и Евгения Варламова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но мы направились в московское «Динамо-2». Познакомились с тренерами Олегом Долматовым и Сергеем Никулиным. После двух-трех тренировок оба тренера вынесли вердикт: «Будем брать, но надо, чтобы в военкомате его приписали к Внутренним войскам». Я и это организовал. Но на призывном пункте в Железнодорожном что-то напутали и послали Андрея не в спортроту Калинина, откуда динамовцы потом «выдергивали» игроков, а служить в Красноярск. Получив от него письмо, я понял, что надо и дальше помогать. Ближе всего из динамовских команд территориально оказалась барнаульская. Стал названивать председателю местного совета «Динамо» с просьбой хотя бы посмотреть парня в команде мастеров, давал ему самые лучшие характеристики. Около года звонил, но они так и не смогли вытащить Андрея из казарм. И пришлось ему служить полный срок, зэков охранять...

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— Больше всего мне в армии такой случай запомнился, — рассказывал Тихонов в интервью Sports.ru. — Сидим в карауле, уже засыпаем, как вдруг раздается автоматная очередь. Оказалось, один зэк обкурился и каким-то образом забрался в кабину КрАЗа. Разогнавшись, он снес четыре забора и въехал в ограждение соседней зоны. Все это время наши часовые с вышек палили по КрАЗу из автоматов, однако никто из них не смог в него попасть! Хороших впечатлений от армии, естественно, нет. Но именно она сделала меня тем Андреем Тихоновым, которого все знают. Если бы не служба, может, так и играл бы до сих пор за родной «Вымпел».

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После армии Тихонов возобновил футбольную карьеру, играл в реутовском «Титане» у Фоменко и в итоге обратил на себя внимание московского «Спартака». Примечательно, что важнейшую роль в судьбе Андрея сыграл матч против ЦСКА-2.

— Тогда в низшем профессиональном дивизионе играли дублирующие составы команд высшей лиги, имевшие право включать в заявку на матч пять игроков основного состава, — вспоминал Виктор Фоменко. — И вот выходим мы против спартаковского дубля, а там Рашид Рахимов, Дима Попов, Рамиз Мамедов... Игра катилась к нулевой ничьей, но за считаные секунды до финального свистка Рахимов мощным ударом принес победу «Спартаку». По окончании матча уже работавший в «Спартаке» Александр Тарханов, сразу же обративший внимание на Тихонова, указывает мне на него: «Паренек-то вроде бы знакомый». Я напомнил ему о смотринах в ЦСКА-2. На следующий наш матч в Селятине с ЦСКА-2 Тарханов приехал уже специально. Мы выиграли 2:1. Первый гол Тихонов забил прямым ударом со штрафного, почти от угловой отметки — громадного роста вратарь соперников не успел сложиться и пропустил мяч между ногами. А второй забил Чернышов у дальней штанги с длинной подачи Тихонова. Сказал тогда тренеру «Титана» Вдовину: «Сегодня не Реутов обыграл ЦСКА-2, а «Вымпел» из Королева». После игры Тарханов заявил: «Все, забираю Андрея в «Спартак».

Андрей Тихонов и Олег Романцев. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Андрей Тихонов и Олег Романцев.
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Голубые трусы. Взгляд Романцева

В книге известного спортивного функционера, бывшего пресс-атташе «Спартака» Алексея Зинина «Разоблачение игры» приводятся любопытные воспоминания Тихонова о том, как он вливался в коллектив команды Олега Романцева.

— Первые дни пребывания на просмотре в «Спартаке» чувствовал себя не в своей тарелке. Вокруг ходили сплошь футбольные монстры. Я настолько робел, что даже после тренировок не мог зайти в столовую попить водички. Пил из-под крана в умывальнике. По прошествии лет Коля Писарев частенько подшучивал над моей скромностью, все вспоминал, как я пытался быть незаметным, но мои голубые трусы всем бросались в глаза, и внимание мне уделялось соответствующее. Я тогда не знал, куда деваться, у меня никогда не было красных трусов, а попросить стеснялся. Помогло, что меня к себе под крыло взял все тот же Коля Писарев, Вова Бесчастных поддержал, Валерка Карпин хорошо отнесся.

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На поле приходилось еще сложнее. Меня сразу же поставили в «квадрат» к Радченко и Попову. Димки на нем слона съели, а я с этим упражнением ни разу не сталкивался. Всего себя выворачивал, выкладывался изо всех сил, чтобы хоть как-то соответствовать уровню. Ошибался, конечно, но носился как угорелый, без остановки. Старался все в себя впитывать, мозги кипели от перенапряжения. На первых порах на тренировках Романцев кричал на меня чуть ли не истерически. Я, к счастью, быстро понял: Олег Иванович давит только на тех, на кого делает ставку, в ком видит какие-то предпосылки. Те, на чьи ошибки он закрывал глаза, в команде не задерживались. Одного его взгляда было достаточно, чтобы почувствовать, что от тебя требуется.

Федор Черенков (справа). Фото Сергей Колганов
Федор Черенков (справа).
Сергей Колганов

Черенков

Первое дерби «Спартак» — ЦСКА, в котором принял участие Тихонов, состоялось 24 октября 1993 года. Команда Олега Романцева уверенно победила (3:0), а Тихонов появился на поле на 73-й минуте, заменив самого Федора Черенкова, который, к слову, положил начало разгрому после передачи Цымбаларя.

Впоследствии именно Тихонова будут называть вторым «народным футболистом» после Черенкова.

«Парень-то Тихонов, конечно, талантливый, но умоляю вас — не перехваливайте его. Потому как стоит он сейчас на рубеже. С одной стороны — основа «Спартака», с другой — вторая лига, какой-нибудь Реутов. Чтобы заслужить похвалу, он должен твердо встать на первый путь. При всех Андрюшиных достоинствах есть у него маленький такой недостаточек, вполне исправимый — по-моему, он не совсем еще чувствует, что футбол для него превратился из просто удовольствия в серьезную работу. Это вполне естественно — за какой-то год он прошел путь из чуть ли не дворового футбола в «Спартак». Трудно все осознать сразу. Но меня очень радует, что над Тихоновым взял шефство Федор Черенков. И в человеческом плане, и в игровом он сможет подсказать Андрею много такого, чего не подскажет никто другой, — говорил Романцев в интервью «Футбольному курьеру» в мае 1993 года.

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— Когда мы с Тихоновым жили в одном номере, он показался мне спокойным, уравновешенным и веселым человеком. Часто видел его улыбающимся, и мне это тоже поднимало настроение, — вспоминал Черенков в книге Игоря Рабинера «Спартаковские исповеди». — А то, что из него получится хороший игрок, видно было еще по его выступлениям за дублеров «Спартака». Помню, что в одном матче он даже забил восемь мячей. Не согласен с утверждениями, что у Тихонова не было таланта и всего он добился только работой. Если бы он не был одаренным, то не смог бы так проявить себя в команде такого уровня, как «Спартак». Значит, тренеры заметили в нем этот талант — и надо было его только развить. Человек может по-настоящему проявить себя в футболе при двух условиях — во-первых, если он работает над развитием своих способностей сам, и во-вторых, если ему помогает тренер. В случае с Тихоновым оба фактора сплелись воедино.

— Предположить, что когда-то меня будут называть человеком, который принял у Черенкова неофициального звание «народного» футболиста, я, разумеется, не мог. А тогда на сборах меня поселили с Федором в одном номере, было непросто, — замечал в свою очередь Тихонов. — У Федорыча опять обострилась болезнь, он погрузился в какой-то свой мир, и общаться с ним было нельзя. Сомневаюсь, что хотя бы пару слов мне удалось из него вытащить. Несмотря на это, в любом психологическом состоянии он играл как волшебник. Быть с ним на поле — высочайшее наслаждение. Просто беги к воротам и ни о чем не думай. Федор словно рукой положит тебе мяч в ноги в наиболее подходящий момент. Не раз и не два обнаружив перед собой мяч, поражался, каким это образом он ко мне попал. (из книги Зинина «Разоблачение игры»).

Юри Никифонов, Владислав Радимов, Андрей Тихонов и Сергей Чудин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Никифонов, Владислав Радимов, Андрей Тихонов и Сергей Чудин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«ЦСКА никогда не был для меня красной тряпкой»

В рамках чемпионата России в составе «Спартака» Тихонов провел против ЦСКА 13 матчей (восемь побед, три ничьи, два поражения), но сумел забить лишь однажды — 11 июня 1998 года.

— «Мясо» и «кони» — фанаты «Спартака» и ЦСКА — издавна враждуют между собой. Живет ли еще в вашей душе та спартаковская закваска по отношению к армейцам? — спросил Тихонова корреспондент «СЭ» в 2005 году, когда хавбек защищал цвета «Химок».

— Если говорить о фанатах, то так было и есть. Причем все это подогревается прессой, телевидением. Для «Спартака» матчи с ЦСКА тоже были и остаются принципиальными. Естественно, будучи спартаковцем, и я вместе с остальными был вовлечен в это противостояние. Хотя, честно признаться, для меня армейский клуб красной тряпкой никогда не был. Я привык настраиваться на победу, на полную отдачу в каждом матче независимо от ранга соперника. Ведь за победу над ЦСКА больше трех очков все равно не присудят.

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— Может быть, поэтому из ваших 122 голов в «Клубе 100 российских бомбардиров» только два выпали на горькую долю армейцев — в чемпионате-1998 в составе «Спартака» и чемпионате-2001 в «Крыльях Советов»?

— О первом, честно говоря, уже и подзабылось — спасибо, что напомнили. Да, я тогда открыл счет, а в итоге «Спартак» победил — 2:1. За «Крылья» матч с ЦСКА был для меня всего лишь вторым. В начале встречи тоже открыл счет, а в итоге мы выиграли — 3:0. Свой гол помню в деталях. Бразилец Анжело выдал мне отличный пас на ход вразрез, и, хотя Боков уже стелился в подкате, я успел перебросить мяч через вышедшего навстречу вратаря Новосадова. Два гола, конечно, маловато, но можете назвать хотя бы одного футболиста, много забивающего сейчас ЦСКА? А у меня еще есть шансы свой показатель улучшить.

— Во втором круге чемпионата-1998 «Спартак» потерпел от ЦСКА самое крупное поражение в сезоне — 1:4. Для игроков команды имело значение, что этот разгром им учинили именно армейцы?

— Для наших болельщиков — безусловно. Наверное, для них это был один из самых черных дней. Мы, игроки, естественно, тоже переживали. И дали себе слово на следующий год дать ЦСКА не менее убедительный ответ. В первом круге не получилось, а во втором «Спартак» разгромил армейцев — 4:0 (Тихонов отметился в том дерби результативной передачей. — Прим. «СЭ»).

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Основные источники исследования

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Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
19
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Ростов – Урал
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15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
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Сочи

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