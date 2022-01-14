Хет-трик на «Сан-Сиро», чемпионство во Франции и звездный статус в Трабзоне
Четыре матча против России
Первое, что нужно знать о Юсуфе Языджи, — его роль на поле. По сути, для ЦСКА это реальная замена Влашичу, так как турок — игрок центральной оси, способный как дирижировать игрой команды в средней линии, так и завершать атаки. В чемпионском сезоне «Лилля» он либо занимал позицию атакующего полузащитника, либо выполнял роль второго нападающего, который играл глубже соотечественника Бурака Йылмаза или канадца Дэвида.
Тонкий пас, умение комбинировать, обыгрыш один в один, хороший удар с левой — ключевые характеристики полузащитника, которого воспитал «Трабзонспор». Клуб, из которого в Россию в свое время переезжали Гекдениз Карадениз и Фатих Текке. В академию бордово-голубых Языджи попал в восемь лет, а в 18 подписал первый профессиональный контракт и вскоре уже дебютировал в основном составе.
Первые два сезона полузащитник был игроком ротации, а потом превратился в звезду турецкого чемпионата, за которой наблюдали представители нескольких клубов ведущих европейских лиг, и в Турции активно обсуждалась тема интереса к нему со стороны работавшего тогда в «МЮ» Жозе Моуринью.
Когда два с половиной года назад пришло время идти на повышение, с учетом всех турниров Языджи забил за «Трабзонспор» 25 мячей. В 20 лет он впервые сыграл за национальную сборную, в составе которой четыре раза встречался с Россией в товарищеских матчах и в Лиге наций.
Европейская мечта
Всем было очевидно, что заслуживший капитанскую повязку Языджи перерос уровень турецкого чемпионата, и его переход — вопрос времени. Как потом рассказывал президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу, у него сердце обливалось кровью, когда принималось решение о трансфере молодой звезды в «Лилль». Также босс рассказал,
что ранее клуб отказался от всех предложений, хотя остро нуждался в деньгах, но при стабильном финансовом положении решающим фактором стало желание Языджи попробовать себя в Европе.
Юсуф, за которым в знак уважения даже закрепили 97-й номер, тогда очень трогательно попрощался с клубом, поблагодарив всех — от своей семьи до болельщиков. «Я знаю, что означает этот клуб, куда я пришел в восемь лет, и это то, о чем мечтал маленьким мальчиком. В этой истории открывается новая страница, которая началась с матчей с друзьями, когда я играл на узких улочках моего города. Теперь я во Франции и начинаю новый путь. Представляя мой клуб и мой город в Европе, хочу показать моим братьям, которые придут после меня, что те, кто родился и вырос в Трабзоне, могут выступать в Европе. Я хочу быть примером, чтобы дети Трабзона, играя в футбол, верили в то, чего они могут добиться».
Стоит отметить, что «Трабзонспор» оформил переход Языджи в «Лилль» на очень хороших условиях. Как писали турецкие СМИ, за сам трансфер «доги» заплатили 16,5 миллиона евро. Еще миллион был прописан в виде бонусов за 25 проведенных матчей. Кроме того, бордово-голубым причитается процент от последующей продажи или аренды футболиста, а отдельным пунктом значится запрет на переход из «Лилля» в другой турецкий клуб. В случае его нарушения французам пришлось бы выплатить компенсацию в 20 миллионов евро.
Память из детства
Сразу после подписания контракта спортивный директор «Лилля» Луис Кампос сказал, обратившись к игроку: «Это ваша первая подпись на пути к тому, чтобы стать мировой звездой». Но выстрелил Языджи не сразу, так как половину дебютного французского сезона ему пришлось пропустить из-за разрыва крестообразных связок. Его турок получил в игре с «Монако» Головина, который завершился унизительным поражением (1:5).
Вспоминая тот период в интервью 90min.com, Юсуф философствовал: «Есть красивая поговорка, которая вдохновляет меня, когда я переживаю трудные времена в своей жизни: «Самый темный час всегда наступает перед рассветом». Полезно это помнить».
И справедливость данной мысли подтвердилась в прошлом сезоне, когда турок стал одним из тех, кто вписал свое имя в историю «Лилля». «Доги» совершили настоящий подвиг, нарушив гегемонию «ПСЖ» в лиге 1, а Языджи записал на свой счет семь мячей, пять из которых оказались победными.
При этом Юсуф только десять раз попал в стартовый состав, а еще в 22 турах выходил на замену. Персональный бенефис турок устроил в Лиге Европы, на «Сан-Сиро» сделав хет-трик в ворота «Милана». Кстати, второй подряд, ведь до этого Языджи трижды поразил ворота пражской «Спарты», а еще он сумел отличиться в игре против «Аякса».
В нынешнем сезоне как игровое время, так и результативность полузащитника снизились, что в значительной степени можно объяснить сменой главного тренера и уходом Кристофа Гальтье в благополучную «Ниццу». У «Лилля» же с финансами не все благополучно, поэтому «доги» готовы отпускать игроков в случае интересных предложений, и в ситуации с Языджи переход в ЦСКА устроит всех.
Если он состоится, у турка нужно обязательно спросить о Лиге чемпионов 2011 года. «У меня была возможность занять место в первом ряду на моем любимом стадионе, увидеть своих любимых игроков и лучшие европейские команды. Поверьте, я помню каждую игру, каждую команду и каждый гол. Потому что я был на сто процентов уверен, что однажды стану одним из них», — делился Языджи детскими воспоминаниями с 90min.com.
Поводом для вопроса стало то, что в одной группе с «Трабзонспором» тогда оказался «Лилль». Турок заметил, что это большое совпадение. Только там же выступал еще и ЦСКА — с братьями Березуцкими, Дзагоевым, Щенниковым и Васиным. Теперь одни могут стать одноклубниками Языджи, а братья — его новыми тренерами. Видимо, это уже не совпадения, а судьба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7