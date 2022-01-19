«Зенит» начал год с разгрома. Азмун, Малком и Сергеев не играли, зато у Ерохина дубль

Сине-бело-голубые легко победили первого соперника на дубайском сборе.

Товарищеские матчи

«Зенит» — «Эмирейтс» — 3:0 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 18 (1:0). Ерохин, 50 (2:0). Ерохин, 56 (3:0).

«Зенит»: Одоевский (Бязров, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Хотулев, Ловрен (Круговой, 46), Сутормин (Ким, 68), Клаудиньо (Барриос, 46), Кравцов (Мостовой, 46), Оздоев (Саусь, 46), Ким (Кузяев, 46), Кузнецов, Дзюба (Ерохин, 46).

Не все здоровы

Лидеры чемпионата России уже неделю находятся в Дубае и в среду провели первый товарищеский матч в 2022 году. Соперник был не слишком именитым: «Эмирейтс» занимает последнее место в чемпионате ОАЭ и мало известен в России. Но уровень противника в первые дни сборов никогда не имеет значения. Гораздо важнее, в каком состоянии находятся футболисты «Зенита».

В Дубай сине-бело-голубые прилетели почти без потерь — только Станислав Крицюк, пропустивший финиш прошлого года из-за проблем со здоровьем, остался дома. Вендел с первого дня в ОАЭ занимается по индивидуальной программе (он получил повреждение в последней игре прошлого года с «Динамо»), не совсем здоровы и Малком с Азмуном — Сергей Семак еще в первый день сбора сказал, что им еще предстоит восстановиться. Кроме того, за день до игры с «Эмирейтс» поднялась температура у новичка сине-бело-голубых Ивана Сергеева.

Естественно, никто из перечисленных футболистов в заявку не попал. Семак и в официальных матчах не рискует игроками, а в товарищеских доверяет только на сто процентов готовым игрокам. Также не попали даже в запас Кержаков, Караваев, Ракицкий и находящийся на просмотре Нурали Алип.

Смешанный состав

В итоге заявка «Зенита» на этот матч сильно напоминала стандартную заявку на любую игру текущего сезона — всего девять футболистов на скамейке, что для контрольной игры ничтожно мало. А основа была смешанной: Дзюба, Клаудиньо, Оздоев, Дуглас Сантос, Ловрен и Сутормин вышли на поле вместе с молодежью. Отметим, что впервые за главную команду сыграл 18-летний полузащитник Евгений Ким, а с первых минут «Зенит» оделся в схему 4-3-3.

Анализировать игру бессмысленно. Во-первых, сине-бело-голубые выставили экспериментальный состав. Во-вторых, как и год назад, первые дни сбора в Дубае ушли на физподготовку — команда тренируется по два раза в день под сильными нагрузками, так что о выстроенной игре речи пока быть не может. Но понятно, что уровень футболистов «Зенита» выше, и в этом матче «Эмирейтс» лишь изредка бил по воротам.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 — единственный гол забил Клаудиньо после передачи Дзюбы с правого фланга. Это первый мяч «Зенита» в 2022 году.

Первый разгром года

В перерыве Семак поменял почти весь состав, и уже на первых минутах второго тайма вышедший на замену Ерохин гарантировал «Зениту» победу — он дважды подряд головой замкнул подачи Кругового с угловых (причем с разных флангов). При счете 3:0 все стало ясно — и больше счет не менялся. А по ходу второго тайма «Зенит» сделал только одну необычную замену: вместо Сутормина вышел Ким, который сам был заменен в перерыве.

Для «Зенита» подготовка к возобновлению сезона только начинается. Пока поводов для беспокойства нет, разве что болезнь Сергеева, который, впрочем, должен вернуться в строй к следующей игре. В Дубае новичков, скорее всего, не будет. Хотя в день встречи с «Эмирейтс» поднялась новая волна слухов вокруг нападающего «Интернасионала» Юри Алберто — 20-летний бразилец давно подписался на всех бразильцев сине-бело-голубых и теоретически может перейти в «Зенит» уже зимой. Но для этого нужно будет продать Азмуна — у команды сейчас легионеров под завязку.

Следующий контрольный матч «Зенит» проведет в субботу против болгарского «Ботева». Вероятно, в этой игре состав сине-бело-голубых будет чуть больше напоминать оптимальный. До первого матча с «Бетисом» осталось меньше месяца.