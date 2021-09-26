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Судейство

Генеральный директор «Краснодара» Хашиг резко раскритиковал судью Безбородова после матча с «Сочи»

21:15
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после завершения матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0) резко высказался о работе судей. Менеджер особенно акцентировав внимание на Владиславе Безбородове, который работал в этом матче видеоарбитром (ВАР). По словам Хашига, авторитет рефери давил на главного судью Игоря Панина в спорных моментах.

«На ВАР сидел Владислав Безбородов. Скажу так: скоро его время придет. Он давил авторитетом на молодого арбитра, который не знал, что делать. Такие судьи не должны быть на матче, работать в премьер-лиге. Все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — сказал Хашиг в эфире «Матч Премьер».

Он также добавил: «Почему на ВАР находится господин Безбородов из Санкт-Петербурга? Почему приезжает контролировать господин Фурса, глава департамента инспектирования? Судья, который работал, был под таким давлением. Такое давление переходит все границы».

Хашиг также сказал: «Это повторяется из раза в раз. Как сказал Сергей Николаевич Галицкий, если бы «Спартак» или «Зенит», было бы другое, а «Краснодар», по их мнению, можно судить, как придется. Думаю, наш судейский комитет разберется с этим».

«Краснодар» доигрывал встречу вдевятером. На 39-й минуте после подсказки ВАР главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу. На 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников.

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Иван Шитик все материалы автора

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