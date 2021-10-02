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ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:00
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Самым обсуждаемым моментом матча будет попадание мяча в руку Игоря Дивеева в компенсированное ко второму тайму время.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур
ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов (Яковлев, 57), Эджуке.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Крыховяк, Кабелла, Классон, Вилена, Сперцян, Кайо, Кордоба.
Предупреждения: Обляков, 26. Рамирес, 60. Яковлев, 76. Вилена, 82.
Судьи: Москалев (Воронеж). Милюченко (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).
2 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Спорный момент в&nbsp;штрафной ЦСКА. Скандальное решение в матче ЦСКА — «Краснодар»: почему в ворота ЦСКА не назначили пенальти в конце игры?

Главная тема для обсуждения перед игрой ЦСКА и «Краснодара» была очевидной — встреча братьев Березуцких, которые теперь тренируют в разных командах. Впрочем, Алексей, в этом сезоне ставший главным в ЦСКА, подчеркнул, что сейчас это все выдумки журналистов, а настоящее противостояние у них было на поле в матче «Торпедо-ЗИЛ» — «Черноморец» 20 лет назад. Это не ирония, Алексей Владимирович так и сказал. Правда, «Краснодаром» в отсутствие дисквалифицированного Виктора Гончаренко руководит не Василий Березуцкий, а Александр Ермакович. Но и это ведь тоже бывший тренер ЦСКА.

«Краснодар» приехал в Москву с послевкусием победы над «Сочи» в прошлом туре — яркой и вдохновляющей. Не раз высказывалось мнение, что команду так взбодрило первое за долгое время интервью Сергея Галицкого, котором он как будто перезагрузил клуб. К слову, Сергей Николаевич решил поддержать команду на выезде, расположившись, как и Гончаренко, в VIP-ложе армейского стадиона.

Первый тайм получился исключительно тактическим: много борьбы, позиционное нападение и практически полное отсутствие быстрых атак. Обе команды действовали максимально внимательно, поэтому по-настоящему голевых моментов и не было. Зрелище для больших ценителей.

Вполне логично, что во втором тайме сил у соперников стало меньше, из-за чего стали появляться реальные шансы забить. Несколько раз «Краснодар» выручил Матвей Сафонов, для которого это был матч с двумя подтекстами. Во-первых, очное противостояние с Игорем Акинфеевым, которое можно рассматривать как встречу многолетнего первого номера сборной и главного претендента на роль преемника. Во-вторых, за игрой наблюдал тренерский штаб национальной команды. В первый созыв Валерий Карпина (а точнее Виталия Кафанова) Сафонов не попал, зато теперь его включили в список с пометкой от тренера вратарей: «Такой Сафонов сборной нужен».

Суммарно в этой встрече набралось 50 ударов (включая заблокированные), но голов зрители так и не увидели. Игра была до того равной, что соперники даже обменялись ударами в штангу — не повезло Гжегожу Крыховяку и Чидере Эджуке. Гармония братских 0:0 могла нарушиться уже в компенсированное время, когда в штрафной армейцев случился контакт руки Дивеева с мячом. Игроки «Краснодара» устроили протест, но рефери Владимир Москалев не пошел смотреть видеоповтор, отказав «быкам» в пенальти. Очевидно, что этот эпизод будет самым обсуждаемым в этой встрече.

Возможно, ЦСКА и «Краснодар» слишком хорошо друг друга знают, так что нулевую ничью вполне можно считать логичным результатом. Сдержав друг друга, соперники упустили возможность залезть в тройку.

ЦСКА — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Олег Кошелев все материалы автора

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