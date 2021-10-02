ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью

Самым обсуждаемым моментом матча будет попадание мяча в руку Игоря Дивеева в компенсированное ко второму тайму время .

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов (Яковлев, 57), Эджуке.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Крыховяк, Кабелла, Классон, Вилена, Сперцян, Кайо, Кордоба.

Предупреждения: Обляков, 26. Рамирес, 60. Яковлев, 76. Вилена, 82.

Судьи: Москалев (Воронеж). Милюченко (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

2 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Главная тема для обсуждения перед игрой ЦСКА и «Краснодара» была очевидной — встреча братьев Березуцких, которые теперь тренируют в разных командах. Впрочем, Алексей, в этом сезоне ставший главным в ЦСКА, подчеркнул, что сейчас это все выдумки журналистов, а настоящее противостояние у них было на поле в матче «Торпедо-ЗИЛ» — «Черноморец» 20 лет назад. Это не ирония, Алексей Владимирович так и сказал. Правда, «Краснодаром» в отсутствие дисквалифицированного Виктора Гончаренко руководит не Василий Березуцкий, а Александр Ермакович. Но и это ведь тоже бывший тренер ЦСКА.

«Краснодар» приехал в Москву с послевкусием победы над «Сочи» в прошлом туре — яркой и вдохновляющей. Не раз высказывалось мнение, что команду так взбодрило первое за долгое время интервью Сергея Галицкого, котором он как будто перезагрузил клуб. К слову, Сергей Николаевич решил поддержать команду на выезде, расположившись, как и Гончаренко, в VIP-ложе армейского стадиона.

Первый тайм получился исключительно тактическим: много борьбы, позиционное нападение и практически полное отсутствие быстрых атак. Обе команды действовали максимально внимательно, поэтому по-настоящему голевых моментов и не было. Зрелище для больших ценителей.

Вполне логично, что во втором тайме сил у соперников стало меньше, из-за чего стали появляться реальные шансы забить. Несколько раз «Краснодар» выручил Матвей Сафонов, для которого это был матч с двумя подтекстами. Во-первых, очное противостояние с Игорем Акинфеевым, которое можно рассматривать как встречу многолетнего первого номера сборной и главного претендента на роль преемника. Во-вторых, за игрой наблюдал тренерский штаб национальной команды. В первый созыв Валерий Карпина (а точнее Виталия Кафанова) Сафонов не попал, зато теперь его включили в список с пометкой от тренера вратарей: «Такой Сафонов сборной нужен».

Суммарно в этой встрече набралось 50 ударов (включая заблокированные), но голов зрители так и не увидели. Игра была до того равной, что соперники даже обменялись ударами в штангу — не повезло Гжегожу Крыховяку и Чидере Эджуке. Гармония братских 0:0 могла нарушиться уже в компенсированное время, когда в штрафной армейцев случился контакт руки Дивеева с мячом. Игроки «Краснодара» устроили протест, но рефери Владимир Москалев не пошел смотреть видеоповтор, отказав «быкам» в пенальти. Очевидно, что этот эпизод будет самым обсуждаемым в этой встрече.

Возможно, ЦСКА и «Краснодар» слишком хорошо друг друга знают, так что нулевую ничью вполне можно считать логичным результатом. Сдержав друг друга, соперники упустили возможность залезть в тройку.