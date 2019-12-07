Гончаренко снова накричал на арбитров

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в нецензурной форме высказал претензии к арбитрам после ничьей с «Краснодаром» (1:1). После завершения встречи он накричал на бригаду Василия Казарцева. В частности, специалист произнес: «*** (ерундой) какой-то занимаешься!»

Ранее Гончаренко уже был дисквалифицирован на две игры (вторую — условно) за претензии к арбитрам в перерыве игры с «Сочи» (3:2). Тогда он сказал главному арбитру Станиславу Васильеву: «Лицо попроще сделайте».

ЦСКА провел без дисквалифицированного Гончаренко встречу с «Крыльями Советов» (1:0).

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