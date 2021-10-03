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Литвинов — открытие сезона в «Спартаке». Он долго шел к тому, чтобы играть в основе красно-белых

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:30
Квинси Промес и Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес и Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Помогли травмы и уход Крала.
30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Потасовка между футболистами. «Спартак»: злость и искупление в Неаполе

Победу «Спартака» над «Наполи» будут обсуждать еще долго. Да, «Спартаку» повезло с удалением, и делать далеко идущих выводов по игре, наверное, не стоит. Однако в этой встрече было, на что обратить внимание.

Например, на то, что третий матч подряд у «Спартака» в стартовом составе выходит молодой хавбек Руслан Литвинов, который мало знаком широкой публике. Общей картины он в Неаполе не испортил: не нервничал, действовал спокойно, практически не выпадал из игры.

Откуда взялся этот 20-летний футболист и чем же он так хорош?

Вырос в Воронеже, попал в «Спартак» с пятого раза

Руслан — уроженец Воронежа. Начинал он в местной команде «ФЦШ-73», где за сложной аббревиатурой скрывается хорошо знакомая поклонникам «Спартака» фамилия. «ФЦШ» — не что иное, как «Футбольный центр Шмарова».

Отец Руслана, Роман Литвинов, в 90-х успел поиграть за воронежский «Факел» на позиции голкипера. По словам самого Руслана, его отец «с детства за «Спартак». Но в 12 лет Руслан мог оказаться в другом московском клубе — в «Динамо». После одного из мини-футбольных турниров его позвали на просмотр, однако родители посчитали, что уезжать из дома ему пока рановато.

Спустя год Литвинова пригласили в «Спартак». Вместе с отцом он поехал на просмотр в Москву, но попасть в академию красно-белых с первого раза не смог. «Я вернулся в Воронеж и стал тренироваться с ребятами, которые были на 2-3 года старше. Ходил с отцом на стадион «Факел» и отрабатывал там удары после тренировок, еще серьезнее занялся легкой атлетикой. В итоге попал в академию «Спартака» только после пятого просмотра!» — вспоминал Руслан в интервью воронежскому интернет-порталу «Глаза».

Путь от «Спартак-2» до основы занял три года

Литвинов прошел все ступени: от академии — до дубля, а в 2018 году стал привлекаться к матчам «Спартак-2». В первый год он почти не играл, но затем вырос в игрока основы второй команды красно-белых. Кроме того, Руслан выступал за юношеские сборные России (U17 — U20). С 2020 года Литвинов играет в молодежке.

Тогда же его подтянули к работе с первой командой. Руслан ездил на сборы с основой, играл в товарищеских матчах. А в ноябре 2020 года случился дебют Литвинова за «Спартак» — в матче Кубка России против «Енисея» (0:1). Через пару дней он впервые попал в заявку на матч РПЛ. Всего в сезоне у парня набралось 6 матчей в премьер-лиге, правда, в четырех из них длительность пребывания на поле ограничивалась одной минутой.

В начале нового сезона у «Спартака» возникло много проблем, и одна из них образовалась в центре поля. Незадолго до закрытия летнего трансферного окна клуб покинул Алекс Крал, получил травму вице-капитан команды Роман Зобнин. Из тех, кто был способен сыграть в опорной зоне, оставались лишь двое: Наиль Умяров, который всего на год старше Литвинова, и Йоррит Хендрикс, чей трансфер до сих пор вызывает много вопросов. В итоге голландец тоже сломался, и выбора у Руя Виториине оставалось.

В условиях дефицита Руслан и получил свой шанс. Он вышел с первых минут в дерби с ЦСКА и смотрелся неплохо. Также Литвинов провел на поле все 90 минут в матче с «Уфой» и был в основе «Спартака» на игру с «Наполи».

Тот же Зобнин, кстати, в свое время в Неаполе перенервничал. Матч против «Наполи» был для Романа одним из первых в период его выступлений за «Динамо». Тогда Зобнин практически сразу после перерыва получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На тот момент Роман был даже старше, чем Литвинов (21 год и 20 лет соответственно).

Чем так хорош Руслан Литвинов

Руслан здорово двигает мяч — пожалуй, это его главный козырь. У Литвинова неплохое видение поля: он находит зону для передач между линиями, старается при возможности всегда играть вперед. При этом Руслан хорошо читает игру и понимает, когда нужно ускорить атаку, а когда притормозить ее.

С ЦСКА, «Уфой» и «Наполи» Литвинов отдавал в среднем 50 передач за матч с точностью 84%. Это хороший показатель на фоне топовых опорников РПЛ. У Вильмара Барриоса, например, 54 передачи за игру при точности 90%. Почти такие же цифры у Хван Ин Бома (57 — 85%) и Гжегожа Крыховяка (53 — 87%).

Литвинов пока не отдавал ключевых передач, но их вряд ли сильно ждут. Руслан играет достаточно глубоко, да и игра «Спартака» выстроена таким образом, что всю остроту создают футболисты линии атаки. Напарник Литвинова по опорной зоне в последних матчах, Наиль Умяров, в среднем в этом сезоне отдает всего 0,33 ключевых передачи за игру, что является одним из худших показателей в РПЛ на данной позиции.

При этом Литвинов все-таки подключается в атаку. На его счету в среднем 2 удара за матч — больше, чем даже у Крыховяка (1,9), который любит и умеет бить по чужим воротам. Руслан еще не отличился голом, однако удар у него действительно неплохой. Именно после его выстрела в дерби с ЦСКА Игорь Акинфеев отбил мяч перед собой, а Эсекьель Понсе не попал в пустые ворота. Да и с «Наполи» в первом тайме приложился прилично, пусть и чуть выше.

Статистика Руслана Литвинова в сезоне (в среднем за матч)

Показатель

Литвинов

Барриос

Крыховяк

Хван Ин Бом

Удары (в створ)

2 (0,67)

0,2 (0)

1,9 (0,36)

1,2 (0,42)

Передачи (точность)

50 (84%)

54 (90%)

53 (87%)

57 (85%)

Ключевые передачи

0

0,1

0,5

1,1

Единоборства (выигранных)

12 (57%)

13 (61%)

13 (56%)

14 (54%)

Верховые единоборства (выигранных)

3,3 (50%)

1,4 (43%)

2,4 (69%)

1,6 (50%)

Отборы

4

5,7

3,6

4,3

Перехваты

3

4,8

4,1

4,4

Подборы мяча

8

6

6

8

Обводки

1,3

1,7

1,7

3,3

Потери мяча

6

3,4

4,6

7

Руслан в целом показывает достаточно зрелую игру для своего возраста. Почти все показатели у него на уровне топовых опорников РПЛ. Однако Литвинову, конечно, есть, куда расти, и касается это прежде всего обостряющих передач. 6 потерь в среднем за матч — многовато для игрока центра поля. Да, у Хван Ин Бома потерь больше, но он и обостряет чаще.

Травмы Зобнина и Хендрикса вместе с уходом Крала дали шанс Литвинову себя проявить. Интересно будет понаблюдать за его прогрессом в этом сезоне. Если только такая возможность предоставится — скоро должны поправиться Зобнин и Хендрикс. Но теперь за центр поля красно-белых хотя бы не страшно: если что, всегда выйдет Литвинов и подстрахует. А по сравнению с голландцем Руслан выглядит даже немного предпочтительнее.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Николай Егорычев все материалы автора

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