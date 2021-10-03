Помогли травмы и уход Крала.

Победу «Спартака» над «Наполи» будут обсуждать еще долго. Да, «Спартаку» повезло с удалением, и делать далеко идущих выводов по игре, наверное, не стоит. Однако в этой встрече было, на что обратить внимание.

Например, на то, что третий матч подряд у «Спартака» в стартовом составе выходит молодой хавбек Руслан Литвинов, который мало знаком широкой публике. Общей картины он в Неаполе не испортил: не нервничал, действовал спокойно, практически не выпадал из игры.

Откуда взялся этот 20-летний футболист и чем же он так хорош?

Вырос в Воронеже, попал в «Спартак» с пятого раза

Руслан — уроженец Воронежа. Начинал он в местной команде «ФЦШ-73», где за сложной аббревиатурой скрывается хорошо знакомая поклонникам «Спартака» фамилия. «ФЦШ» — не что иное, как «Футбольный центр Шмарова».

Отец Руслана, Роман Литвинов, в 90-х успел поиграть за воронежский «Факел» на позиции голкипера. По словам самого Руслана, его отец «с детства за «Спартак». Но в 12 лет Руслан мог оказаться в другом московском клубе — в «Динамо». После одного из мини-футбольных турниров его позвали на просмотр, однако родители посчитали, что уезжать из дома ему пока рановато.

Спустя год Литвинова пригласили в «Спартак». Вместе с отцом он поехал на просмотр в Москву, но попасть в академию красно-белых с первого раза не смог. «Я вернулся в Воронеж и стал тренироваться с ребятами, которые были на 2-3 года старше. Ходил с отцом на стадион «Факел» и отрабатывал там удары после тренировок, еще серьезнее занялся легкой атлетикой. В итоге попал в академию «Спартака» только после пятого просмотра!» — вспоминал Руслан в интервью воронежскому интернет-порталу «Глаза».

Путь от «Спартак-2» до основы занял три года

Литвинов прошел все ступени: от академии — до дубля, а в 2018 году стал привлекаться к матчам «Спартак-2». В первый год он почти не играл, но затем вырос в игрока основы второй команды красно-белых. Кроме того, Руслан выступал за юношеские сборные России (U17 — U20). С 2020 года Литвинов играет в молодежке.

Тогда же его подтянули к работе с первой командой. Руслан ездил на сборы с основой, играл в товарищеских матчах. А в ноябре 2020 года случился дебют Литвинова за «Спартак» — в матче Кубка России против «Енисея» (0:1). Через пару дней он впервые попал в заявку на матч РПЛ. Всего в сезоне у парня набралось 6 матчей в премьер-лиге, правда, в четырех из них длительность пребывания на поле ограничивалась одной минутой.

В начале нового сезона у «Спартака» возникло много проблем, и одна из них образовалась в центре поля. Незадолго до закрытия летнего трансферного окна клуб покинул Алекс Крал, получил травму вице-капитан команды Роман Зобнин. Из тех, кто был способен сыграть в опорной зоне, оставались лишь двое: Наиль Умяров, который всего на год старше Литвинова, и Йоррит Хендрикс, чей трансфер до сих пор вызывает много вопросов. В итоге голландец тоже сломался, и выбора у Руя Виториине оставалось.

В условиях дефицита Руслан и получил свой шанс. Он вышел с первых минут в дерби с ЦСКА и смотрелся неплохо. Также Литвинов провел на поле все 90 минут в матче с «Уфой» и был в основе «Спартака» на игру с «Наполи».

Тот же Зобнин, кстати, в свое время в Неаполе перенервничал. Матч против «Наполи» был для Романа одним из первых в период его выступлений за «Динамо». Тогда Зобнин практически сразу после перерыва получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На тот момент Роман был даже старше, чем Литвинов (21 год и 20 лет соответственно).

Чем так хорош Руслан Литвинов

Руслан здорово двигает мяч — пожалуй, это его главный козырь. У Литвинова неплохое видение поля: он находит зону для передач между линиями, старается при возможности всегда играть вперед. При этом Руслан хорошо читает игру и понимает, когда нужно ускорить атаку, а когда притормозить ее.

С ЦСКА, «Уфой» и «Наполи» Литвинов отдавал в среднем 50 передач за матч с точностью 84%. Это хороший показатель на фоне топовых опорников РПЛ. У Вильмара Барриоса, например, 54 передачи за игру при точности 90%. Почти такие же цифры у Хван Ин Бома (57 — 85%) и Гжегожа Крыховяка (53 — 87%).

Литвинов пока не отдавал ключевых передач, но их вряд ли сильно ждут. Руслан играет достаточно глубоко, да и игра «Спартака» выстроена таким образом, что всю остроту создают футболисты линии атаки. Напарник Литвинова по опорной зоне в последних матчах, Наиль Умяров, в среднем в этом сезоне отдает всего 0,33 ключевых передачи за игру, что является одним из худших показателей в РПЛ на данной позиции.

При этом Литвинов все-таки подключается в атаку. На его счету в среднем 2 удара за матч — больше, чем даже у Крыховяка (1,9), который любит и умеет бить по чужим воротам. Руслан еще не отличился голом, однако удар у него действительно неплохой. Именно после его выстрела в дерби с ЦСКА Игорь Акинфеев отбил мяч перед собой, а Эсекьель Понсе не попал в пустые ворота. Да и с «Наполи» в первом тайме приложился прилично, пусть и чуть выше.

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Статистика Руслана Литвинова в сезоне (в среднем за матч)

Показатель Литвинов Барриос Крыховяк Хван Ин Бом Удары (в створ) 2 (0,67) 0,2 (0) 1,9 (0,36) 1,2 (0,42) Передачи (точность) 50 (84%) 54 (90%) 53 (87%) 57 (85%) Ключевые передачи 0 0,1 0,5 1,1 Единоборства (выигранных) 12 (57%) 13 (61%) 13 (56%) 14 (54%) Верховые единоборства (выигранных) 3,3 (50%) 1,4 (43%) 2,4 (69%) 1,6 (50%) Отборы 4 5,7 3,6 4,3 Перехваты 3 4,8 4,1 4,4 Подборы мяча 8 6 6 8 Обводки 1,3 1,7 1,7 3,3 Потери мяча 6 3,4 4,6 7

Руслан в целом показывает достаточно зрелую игру для своего возраста. Почти все показатели у него на уровне топовых опорников РПЛ. Однако Литвинову, конечно, есть, куда расти, и касается это прежде всего обостряющих передач. 6 потерь в среднем за матч — многовато для игрока центра поля. Да, у Хван Ин Бома потерь больше, но он и обостряет чаще.

Травмы Зобнина и Хендрикса вместе с уходом Крала дали шанс Литвинову себя проявить. Интересно будет понаблюдать за его прогрессом в этом сезоне. Если только такая возможность предоставится — скоро должны поправиться Зобнин и Хендрикс. Но теперь за центр поля красно-белых хотя бы не страшно: если что, всегда выйдет Литвинов и подстрахует. А по сравнению с голландцем Руслан выглядит даже немного предпочтительнее.