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Перчатка «Зениту» точно прилетит не от «Спартака». От «Динамо»? Колонка Казакова

Илья Казаков
Илья Казаков
Колумнист
Сегодня, 09:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Перчатка «Зениту» точно прилетит не от «Спартака». От «Динамо»?»

№ 8537, от 01.10.2021

Арсен Захарян, Вячеслав Грулев, Себастьян Шиманьски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян, Вячеслав Грулев, Себастьян Шиманьски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о шансах бело-голубых включиться в чемпионскую гонку.
26&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Динамовцы празднуют забитый мяч. «Динамо» не оставило шансов «Рубину». Шварц обходит Николича, немец снова второй

Возможно, самый важный вопрос последних дней — кто бросит перчатку «Зениту»? Если не произойдет чуда, то есть два претендента. «Динамо» и «Краснодар».

Купив Кордобу и забрав у «Локо» Крыховяка, «быки» резко прибавили. И если вначале наблюдалась нестабильность, то теперь пазл начинает складываться. По составу, по опыту тренера, по бюджетным возможностям клуб должен быть в итоговой тройке. И пусть 7 очков отставания от «Зенита» — это много, но с действующим чемпионом команде Виктора Гончаренко играть в конце апреля дома.

Но «Краснодар» пока еще в тени. Больше обсуждают «Динамо» — и заслуженно. При том, что сами бело-голубые еще ни разу не обмолвились о задачах на сезон. Говорят, правда, что внутри с ними определились — медали. Но во внешнюю среду этого никто пока не выносит. Почему? Из опасения сглазить то, что получается?

В среду на базе в Новогорске главный тренер Сандро Шварц в своем интервью тоже ушел от прямого ответа. Немца можно понять — команда молодая, ее надо оградить и от комплиментов, и от давления в виде целей. Более того, контракт Шварца заканчивается в мае. Существует большая вероятность, что договор продлят, но пока этого не случилось, привязка к турнирным местам способна стать контрфактором.

26&nbsp;сентября. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Футболисты &laquo;Краснодара&raquo; празднуют забитый мяч. «Краснодар» сыграл для Галицкого и разгромил «Сочи» в «красочном дерби«

Все это понятно. Вопрос в другом — способно ли «Динамо» навязать «Зениту» борьбу за титул? Или Сергей Семак вернет нас во время Олега Романцева, когда золото можно было вручать «Спартаку» еще до начала сезона.

И раз Шварц при всей его обаятельной открытости уходит от ответа, попытаться предугадать можно только по косвенным признакам.

  1. «Динамо» хорошо готово. В плане интенсивности это одна из лучших команд РПЛ наравне с «Зенитом».

  2. Шварц уверен, что тактические идеи работают. В интервью прозвучал вопрос, как команда и штаб пережили конец прошлого года, когда сначала последовало крупное поражение от «Ростова», а затем, через победу над «Арсеналом», еще два резонансных — от «Зенита» и «Сочи». Ответ не оставлял сомнений: тренер не сомневается, что все делает правильно.

  3. «Динамо» живет, получая удовольствие. Футболисты, персонал охотно рассказывают, насколько им интересно тренироваться и играть.

Но это слишком мало для того, чтобы «поймать» «Зенит». Такое можно было бы сделать, если бы в команде Семака присутствовала нервозность. Но нынешние сине-бело-голубые отличаются от самих себя предыдущих лет тем, что не сыплются и не дают слабину.

25&nbsp;сентября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Артем Дзюба. «Зенит» отскочил в матче с «Крыльями». Но Дзюба в огне — гол и заработанный пенальти

Надо отдавать себе отчет в том, что в сегодняшних реалиях догнать «Зенит» реально только до зимнего перерыва. Весной шанса уже не будет. Команда перестала нервничать, тренер перестал нервничать — чемпион сейчас очень хорош и сбалансирован. И если у «Динамо» легионерская квота кратно слабее — за исключением Шиманьски нет иностранца, которого можно назвать лидером, — то у «Зенита» иностранцев много, и все они на ключевых ролях.

В сборной Карпина «Динамо» потенциально способно претендовать на статус базового клуба: Фомин, Захарян, Макаров, Тюкавин, Евгеньев, Грулев. Но ни одного из них сейчас нельзя назвать прочным игроком стартового состава.

Шварц считает, что это не проблема. И его слова вписываются в общую клубную канву работы на развитие. Однако идут вразрез с ожиданиями.

На вопрос, не давят ли на него висящие в холле фотографии великих динамовцев и трофеи, выставленные в стеклянной витрине, тренер ответил отрицательно. И добавил: наоборот, это честь — стать частью такого клуба. Тут же подчеркнув, что не проходит недели, чтобы кто-нибудь не завел с ним разговор о чемпионской паузе, длящейся с 1976 года.

Сандро Шварц. «Рассчитываю на Филиппа в следующем сезоне». Шварц — о Воронине, интересе «Айнтрахта», еврокубках и вакцинации «Спутником V«

И все же Шварц — немецкий тренер. Он шутит в интервью, когда речь идет о России, но сразу становится серьезным, когда задают вопрос о немецком футболе. Он продукт этого удивительного национального конвейера тренеров, сформировавшийся в профессии в эпоху «Баварии», неизменно побеждавшей в бундеслиге с сезона-2012/13. И, безусловно, сегодняшнее «Динамо» манит своей сказочной историей — молодой тренер, молодые русские звезды. Той историей, которая была свойственна еще недавно «Краснодару», однако там пока так не дописана до конца.

Это «Динамо», как и его тренер, еще не боролось за титул. По-настоящему, когда воздух искрит от напряжения.

Все может закончиться к 7 ноября, когда бело-голубые пройдут по дистанции «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Или, наоборот, все только начнется. Пока не верится. Тем интереснее.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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