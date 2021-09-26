«Динамо» не оставило шансов «Рубину». Шварц обходит Николича, немец снова второй

Бело-голубые обыграли казанцев — 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 32 (1:0). Грулев, 58 (2:0).

«Динамо» (Москва): Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин, Грулев (Тюкавин, 70), Моро, Шиманьски, Макаров (Игбун, 82), Захарян (Паршивлюк, 90+2. Кутицкий, 90+3).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Уремович, Костюков, Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 64), Абильдгор, Тальби, Деспотович (Онугха, 64), Хакшабанович.

Предупреждения: Костюков, 21. Деспотович, 40. Абильдгор, 52. Кварацхелия, 64. Шиманьски, 68. Варела, 73. Уремович, 86. Бакаев, 88. Игбун, 89.

Судьи: Сухой (Люберцы). Стипиди (Краснодар), Ковалев (Тамбов).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск).

26 сентября. Москва. Стадион «Динамо».

Встреча «Динамо» — «Рубин» оказалась центральной в туре — третья команда против пятой. Тут и себе помочь можно, и прямого конкурента осадить; и на вторую строчку выйти, и до восьмой провалиться.

Казанцам отступать особенно было некуда — в последних шести играх у команды всего одна победа. Неудачная серия начала затягиваться, так что на карту было поставлено многое.

И матч оправдал ожидания — на встречных курсах, на отличных скоростях, с высокой интенсивностью и минимумом пауз.

Первый тайм определенно остался за хозяевами. Они здорово накрывали соперника прессингом, оказывали большое давление на владения казанцев, что вполне логично привело к голу Фомина. До этого должен был забивать Бальбуэна, пришедший в штрафную на угловой, — после его удара с шести метров гостей выручил Дюпин. Однако с такого расстояния защитник вполне мог пробить так, чтобы не оставить шансов голкиперу.

Но следующий шанс динамовцы уже использовали четко, как по нотам разыграв комбинацию после срезки Тальби. Шиманьски — Макаров — Варела — Фомин — гол. Все было сделано быстро, в такт — 1:0. А у Фомина уже пятый гол в сезоне, он догнал в списке бомбардиров Кордобу и Азмуна, напомнив, что умеет забивать не только с пенальти.

Если в предыдущем матче в Петровском парке против «Нижнего Новгорода» бело-голубые вслед за идеальным первым таймом выдали провальный второй и заслуженно проиграли, то с «Рубином» этой ошибки уже не повторили.

После перерыва подопечные Шварца также были лучше, не давая спокойно разыгрывать мяч и угрожая воротам. А один из угловых точным ударом головой замкнул Грулев, который вытеснил из стартового состава попавшего в расширенный список сборной Тюкавина. 2:0.

Слуцкий с грустью наблюдал за происходящим, расположившись на трибуне после удаления в прошлом туре. Точно над баннером «Мы верим в Бога, Россию и «Динамо».

? Леонид Слуцкий смотрел на игру «Рубина» против «Динамо» с трибуны.



А Дарья Исаева наблюдала за тренером — и получился кадр тура! ? pic.twitter.com/CLs0wZTqhn — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 26, 2021

По качеству игры его могли порадовать только последние 15 минут, когда казанцы все же прижали москвичей к воротам. Но тут уж слово взял Лещук, уверенно заменяющий травмированного Шунина. Голкипер отразил несколько опаснейших ударов «Рубина» и провел третий подряд сухой матч.

Вслед за «Сочи» команда Шварца обыграла и другого прямого конкурента, что позволило ей выйти на второе место. А неудачная серия «Рубина» что-то затянулась.