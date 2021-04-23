Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал интервью немецкому Sport Bild .

В немецком издании материал вышел под заголовком: «Здесь не так, как в российских фильмах про агентов». Его нет в интернете — только в печатной версии. Мы перевели текст.

Интервью Сандро Шварца в Bild.

— Сандро, вы в «Динамо» с октября, сейчас занимаете пятое место (на самом деле шестое, но при равенстве очков с четвертым «Рубином» и пятым ЦСКА. — Прим. К.А.). Чего еще можете достичь?

— Наша цель — в концовке сезона не утратить шансы на еврокубки. Конечно, притязания клуба с большими традициями велики. Особенные устремления связаны со столетием «Динамо», которое будет в 2023 году.

— Боссы вызывают вас на ковер, испытываете давление?

— Здесь все не так, как люди представляют себе по российским фильмам про агентов. Я работаю в тесной связке со спортивным директором Желько Бувачем. Он был когда-то моим тренером в «Майнце», с его стороны последовало приглашение в «Динамо».

— Насколько велика разница с бундеслигой?

— Стараюсь работать точно так же, как в «Майнце». В том числе перенести тот же стиль — играть в активный, смелый и интенсивный футбол. Проводим для этого много теоретических занятий. С одной стороны, все воспринимается нормально, с другой — какие-то вещи непривычны. Скажем, в столовую все должны идти вместе. Здесь такого не было ни у одного футболиста.

Интервью Сандро Шварца в Bild.

— Что для вас в новинку?

— Когда меня представляли команде, то хотел сказать первые два предложения на русском. У меня ушла вечность, чтобы их выучить! Сейчас дважды в неделю занимаюсь с преподавателем, и надеюсь, что он не врет, говоря, что у меня заметный прогресс. Мое жилье — в 80 квадратных метров прямо на базе, которая расположена за пределами Москвы, это очень современное здание, где и у игроков есть собственные комнаты.

В город выбирался всего раз пять-шесть за все время — очень уж большие пробки. Но Кремль и Красная площадь впечатляют. Там все такое большое, чистое и спокойное. Москва дарит энергию.

— Ваш помощник в тренерском штабе — бывший форвард ряда команд бундеслиги Андрей Воронин. Самый известный в составе — экс-футболист «Шальке» Роман Нойштедтер. Чем они важны для вас?

— Обоих знаю еще по «Майнцу». Андрей невероятно подкован в футбольных вопросах, знает «Динамо» еще со времен, когда сам выходил на поле. Роман — важный игрок для нас. Кроме того, он на немецком рассказывает мне, как команда себя чувствует, как реагирует на какие-то аспекты нашей совместной работы. У нас много молодежи, которая отлично подготовлена и имеет огромный потенциал. При этом ребята открыты для того, чтобы развиваться дальше.

— «Динамо» отдало в аренду в «Вольфсбург» Филиппа. «Волки» вряд ли воспользуются опцией выкупа. Какие ваши планы по поводу этого футболиста?

— Я в курсе по поводу опции выкупа, поэтому надо подождать. Максимилиан — топ-игрок с очень хорошими качествами. Хорошие исполнители нам нужны. В России можно иметь восемь легионеров в заявке — одна из этих позиций запланирована для Филиппа.

— «Айнтрахт» ищет нового тренера. Вы из Франкфурта, семья живет в этом городе. Интересно?

— В принципе не комментирую такие вещи. В настоящий момент на сто процентов концентрируюсь на финальной части сезона с «Динамо». Чувствую себя в Москве и в команде просто великолепно.

— Ваш контракт действует до 2022 года. Цель — возвращение в бундеслигу?

— Я здесь очень счастлив, у меня нет конкретного плана, что должен как можно скорее или в какой-то определенный день вернуться. И вообще я тот человек, который выполняет условия договора.

— Как Россия справляется с коронавирусом?

— Магазины и рестораны открыты, все носят маски и соблюдают дистанцию. Стадионы могут заполняться до половины вместимости.

— В Германии большая дискуссия о вакцинации. Как с этим у русских?

— Внимательно изучил тему и прошел первый этап вакцинации препаратом «Спутник V». Никаких побочных последствий не ощутил. Думаю, вакцинация — единственный способ вернуться к нормальной жизни. Скоро меня ждет второй укол.

— Ваш друг Марко Розе подвергся жесткой критике за переход из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую. Вы ее понимаете?

— Как друг и коллега могу ему посочувствовать. Марко не совершил ничего предосудительного, его контрактная ситуация была ясна. А реакция фанатов объяснима. И Розе, вообще-то, тоже ее понимает. Но не стоит каждое поражение связывать с его решением летом покинуть клуб. Эти вещи надо разделять. А кто меня поразил, так это Макс Эберль (спортивный директор «Боруссии» М. — Прим. К.А.). — Так твердо и спокойно разработать план, который был бы самым лучшим для клуба, — это прекрасная работа. Такое смог бы далеко не каждый.

— Вы обсуждали ситуацию с Розе?

— С лучшими друзьями всегда говоришь о самых важных решениях. Естественно, мы обмениваемся новостями, происходящими в личной и спортивной жизни.