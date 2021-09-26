«Краснодар» сыграл для Галицкого и разгромил «Сочи» в «красочном дерби»

Краснодарский воспитанник Эдуард Сперцян забил и заработал пенальти .

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9-й тур

«Краснодар» — «Сочи» — 3:0 (2:0)

Голы: Сперцян, 3 (1:0). Кабелла, 21 (2:0). Крыховяк, 64 — с пенальти (3:0).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Крыховяк, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Вилена, Черников, Сперцян (Кривцов, 90+6), Кайо, Кордоба (Ионов, 74).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 73), Цаллагов, Барач (Жоаузинью, 73), Прохин, Родригау (Юрганов, 46), Попов (Бурмистров, 28), Юсупов (Воробьев, 73), Нобоа, Кассьерра.

Предупреждения: Классон, 34. Родригау, 44. Бурмистров, 45+1. Черников, 54. Прохин, 84. Юрганов, 88.

Удаления: Спаич, 39. Черников, 75.

Судьи: Панин (Дмитров). Петросян, Усачев (оба — Ростов-на-Дону).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).

26 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Первое интервью Сергея Галицкого за три года — главное событие нашего футбола как минимум за неделю (при всем уважении к решению Юрия Палыча об уходе из «Ростова»). К «Краснодару» в последнее время много вопросов. В прошлом сезоне команда наконец-то пролезла в групповой этап Лиги чемпионов, но при этом провалилась в чемпионате. Было ощущение, что клуб прошел определенный цикл в своем развитии, после чего наступил застой. Много лет «Краснодар» нес мечту об 11 воспитанниках, но реализовать ее пока не удалось. Другую идею никто не предложил, и это серьезно сказывалось на восприятии клуба. И тут в «Коммент.Шоу» выступил Галицкий, заявивший, что в силе остается абсолютно все, что декларировалось годами. 11 воспитанников, атакующий футбол — можно смахивать пыль со старых транспарантов, «быки» продолжают двигаться в том же направлении.

Первый матч после новых старых тезисов Галицкого окрестили «КраСочным дерби», по трем первым буквам названий соперников. Команды из верхней части таблицы, разрешение заполнить стадион на треть, ставка на комбинационный футбол — действительно красочно. Болельщики «Сочи» украсили свой сектор баннером «Кто южнее — тот сильнее», но в игре этот принцип не сработал.

«Краснодар» забил уже на третьей минуте. Символично, что автором гола стал Эдуард Сперцян, воспитанник академии Галицкого. Причем этот мяч стал для 21-летнего полузащитника первым на домашней арене. Сергей Николаевич на трибуне улыбался, аплодировал и выглядел абсолютно счастливым.

Сперцян пробежал полполя, усадил на газон Родригао и покатил мимо Джанаева ? pic.twitter.com/FEBSCERx5Q — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021

А «Краснодар» - свежим и раскрепощенным: команда на кураже бежала вперед, и в атаке получалось практически все. Второй мяч был делом времени, и Кабелла забил к середине тайма. Момент примечательный: «Сочи» в этом сезоне ни разу не пропускал более одного мяча, а тут уже два за полтайма. Команда Владимира Федотова не была похожа на себя, и Артур Юсупов в перерыве признал: «Мы играли безобразно».

Шикарный пас от Крыховяка на Кабелла — француз мастерски разобрался в штрафной. Ну и красота ? pic.twitter.com/GotVebBwxJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021

Незадолго до перерыва краснодарцы остались в меньшинстве: Урош Спаич на подступах к штрафной сбил Маттео Кассьерру, и Игорь Панин расценил это нарушение как фол последней надежды. Однако этот эпизод никак не повлиял на игру. Во втором тайме «Краснодар» также владел преимуществом и забил третий: Сперцян заработал пенальти, который реализовал Гжегож Крыховяк. Последние 15 минут хозяева провели вообще с восемью полевыми футболистами (вторую желтую карточку получил Александр Черников). Но даже играя по схеме 4-4-0, краснодарцы находили возможность для атак и создавали моменты.

Дебютный гол Крыховяка в сезоне ?? pic.twitter.com/S0yWhuFY0M — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021

«Краснодар» одержал красивую победу, следуя всем клубным канонам, о которых накануне напомнил Галицкий. «Быки» обошли «Сочи» и поднялись на четвертую строчку в таблице. И, пожалуй, это была лучшая игра «Краснодара» при Викторе Гончаренко. Даже несмотря на то, что главный тренер из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны.