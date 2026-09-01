«Акрон» подписал полузащитника сборной Армении Оганесяна

«Акрон» объявил о переходе полузащитника Карлена Оганесяна из «Пюника».

21-летний футболист подписал с тольяттинцами контракт на пять лет.

Оганесян является воспитанником «Пюника». Он провел за основную команду 38 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также в активе хавбека три матча за сборную Армении.

«Карлен — один из наиболее талантливых футболистов Армении, который, несмотря на юный возраст, уже выходит в стартовом составе главной национальной сборной. Это быстрый и техничный полузащитник, способный вести игру команды в центре поля. Новое подписание хорошо вписывается в клубную стратегию «Акрона», в рамках которой ставка делается на молодые таланты. Немаловажный фактор — футболист свободно владеет русским языком, плюс имеет статус не легионера, что дает дополнительную вариативность при выборе состава», — приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора «Акрона» Алексея Буртового.

После 6 туров «Акрон» с 3 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.