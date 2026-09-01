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Экс-вратарь сборной России Маринато Гильерме о Станиславе Агкацеве: «Чувствуется, что игроки «Краснодара» ему доверяют»

Экс-вратарь сборной России Гильерме об Агкацеве: «Чувствуется, что игроки «Краснодара» ему доверяют»

Сергей Филин

Бывший вратарь сборной России Маринато Гильерме поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Кто особенно импонирует из нынешних отечественных вратарей РПЛ? Если брать новое поколение, назову Станислава Агкацева. Еще нравится Владислав Тороп. Максим Бориско провел невероятный сезон в составе «Балтики», оформив 17 сухарей. Но запомните одну важную вещь: хороший голкипер — это прежде всего не яркие сейвы, а стабильность. Ты должен не творить чудеса в нескольких встречах, а постоянно держаться на определенном уровне. Агкацев как раз давно подтвердил свой класс, ведь уже третий сезон является первым номером южан. Мне нравятся хладнокровие и спокойствие этого парня. Когда футболисты «Краснодара» выходят на поле, чувствуется, что они ему доверяют», — приводит слова Гильерме RT.

Агкацев выступает за основную команду «Краснодара» с января 2022 года. Вместе с клубом он завоевал чемпионство в сезоне-2024/25. В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 6 матчах и в 3 из них сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 12 миллионов евро.

Источник: RT
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Маринато Гильерме
Станислав Агкацев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Александр Соболев

Зенит

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Никита Кривцов
Никита Кривцов

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П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

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 3
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Лечи Садулаев

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 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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