Экс-вратарь сборной России Гильерме об Агкацеве: «Чувствуется, что игроки «Краснодара» ему доверяют»

Бывший вратарь сборной России Маринато Гильерме поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Кто особенно импонирует из нынешних отечественных вратарей РПЛ? Если брать новое поколение, назову Станислава Агкацева. Еще нравится Владислав Тороп. Максим Бориско провел невероятный сезон в составе «Балтики», оформив 17 сухарей. Но запомните одну важную вещь: хороший голкипер — это прежде всего не яркие сейвы, а стабильность. Ты должен не творить чудеса в нескольких встречах, а постоянно держаться на определенном уровне. Агкацев как раз давно подтвердил свой класс, ведь уже третий сезон является первым номером южан. Мне нравятся хладнокровие и спокойствие этого парня. Когда футболисты «Краснодара» выходят на поле, чувствуется, что они ему доверяют», — приводит слова Гильерме RT.

Агкацев выступает за основную команду «Краснодара» с января 2022 года. Вместе с клубом он завоевал чемпионство в сезоне-2024/25. В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 6 матчах и в 3 из них сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 12 миллионов евро.